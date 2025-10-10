Как появились джинсы, бикини, мини-юбка и еще 4 культовых вещи из мира моды

Когда-то эти вещи совершили прорыв в мире моды и сегодня считаются культовыми.
Современные тренды сменяются так быстро, что за всеми не уследишь. Однако есть вещи, которые будут актуальны в любых обстоятельствах. Когда-то они совершили прорыв в мире моды и сегодня считаются культовыми. Как маленькое черное платье, бикини, джинсы и другие предметы гардероба изменили индустрию моды - расскажет Novate.
1. Джинсы
Джинсы настолько полюбились золотоискателям, ковбоям, фермерам и другим рабочим, что их дизайн не менялся более 50 лет / Фото: images.fineartamerica.com
Во французском городе Ниме производили плотную парусиновую ткань, которая называлась «деним». Когда в XIX веке материал попал в США, американский предприниматель Ливай Страусс придумал пошить из них удобные брюки для рабочих и запатентовал первые джинсы. Ткань практически не рвалась, хорошо стиралась и была намного гигиеничней кожаных штанов, в которых приходилось работать до этого. Джинсы настолько полюбились золотоискателям, ковбоям, фермерам и другим рабочим, что их дизайн не менялся более 50 лет. Позже пуговицы на ширинке сменила молния, и брюки стали еще удобнее. В 60-х годах ХХ века джинсы начали активно носить хиппи и примерно в это же время на них обратили внимание модельеры. А компания Ливая Страусса Levi’s по-прежнему выпускает джинсовую одежду.
2. Каблуки
B ХХ веке появились знаменитые туфли на шпильке, которые есть у большинства модниц / Фото: images.shafastatic.net
Вплоть до XVII века каблуки носили только европейские мужчины-аристократы. Такая обувь была не данью моде, а практичным решением. В те времена города буквально тонули в нечистотах, поэтому обувь на высокой деревянной подошве помогала меньше пачкаться в грязи.
3. Бикини
Бикини начали носить Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, так что новая модель окончательно укоренилась в мире моды / Фото: ae01.alicdn.com
Сегодня мы смело носим раздельные купальники на пляже, а в начале прошлого века такое даже представить было страшно. Первая модель бикини появилась на парижском подиуме в 1946 году. Кстати, такое название купальный костюм получил в честь атолла Бикини, расположенного в Тихом океане, где проходили ядерные испытания США. Вокруг купальника разгорелся неслыханный скандал, ведь такая дерзость и откровенность не вписывались в рамки приличий. Спустя пару лет бикини начали носить Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, так что скандал поутих, а новая модель окончательно укоренилась в мире моды.
4. Маленькое черное платье
В 1926 году дизайнер представила черное платье лаконичного фасона, которое можно носить несколько сезонов подряд и в любой ситуации
Еще один предмет гардероба, который по советам стилистов должен быть у каждой женщины. Легендарное творение Коко Шанель обросло массой мифов и слухов. В 1926 году дизайнер представила черное платье лаконичного фасона, которое можно носить несколько сезонов подряд и в любой ситуации. По одной из версий, Шанель ненавидела пышные, вычурные платья и таким образом хотела изменить образ женщин. По другой, Коко пошила платье в память об умершем возлюбленном. Но эта версия не соответствует действительности, поскольку после Артура Кэпела у дизайнера были и другие мужчины. Платье произвело революцию в мире моды, а журнал Vogue даже сравнил его с автомобилями Ford, которые в те годы были лидерами индустрии.
5. Нейлоновые чулки
Женщины буквально сметали чулки с полок, поскольку они элегантно облегали ногу, не рвались и стоили относительно недорого / Фото: sun9-59.userapi.com
До начала ХХ века модницы могли носить либо шелковые чулки, которые постоянно спадали, либо колючие шерстяные. Однако в 1935 году американская химическая компания DuPont произвела на свет нейлон. Создатели обещали, что новый материал будет тоньше паутинки и прочнее стали, а потом решили сделать первую пару чулок. Нейлоновые изделия вышли в продажу в 1939 году. Женщины буквально сметали их с полок, поскольку чулки элегантно облегали ногу, не рвались и стоили относительно недорого. Позже начали выпускать нейлоновые колготки, а сегодня изделия стали обязательной частью женского гардероба.
6. Мини-юбка
У Мэри Куант был магазин трендовых вещей в Лондоне, где в конце 50-х появились первые мини / Фото: 66.media.tumblr.com
Британка Мэри Куант вошла в историю как создательница мини-юбок. У дизайнера был магазин трендовых вещей в Лондоне, где в конце 50-х появились первые мини. Кстати, Мэри назвала так юбки в честь своего любимого авто Mini. Короткая модель стала шоком. Пока модницы молниеносно разбирали трендовые юбки, люди консервативных взглядов всячески осуждали подобную распущенность. Но 60-е на то и были бунтарскими, что можно позволить себе все. Мини-юбки стала носить Жаклин Кеннеди, а затем Мэри Куант и вовсе удостоилась чести получить из рук Елизаветы II орден Британской империи.
7. Бюстгальтер
Мэри Фелпс Джейкобс придумала модель белья, которая была намного легче и удобнее корсетов / Фото: tn.fishki.net
Нижнее белье прошло длинный путь от повязок, которыми женщины в древности оборачивали грудь, до жестких корсетов и современных лифов без косточек или с пуш-апом. Знакомый нам вид бюстгальтеры приобрели только к началу ХХ века. 19-летняя Мэри Фелпс Джейкобс, также известная как Полли Пибоди и Карес Кросби, придумала модель белья, которая была намного легче и удобнее корсетов. Сперва женщины не приняли новинку всерьез, зато сейчас носят бюстгальтеры на любой вкус и цвет.
