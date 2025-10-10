Как появились джинсы, бикини, мини-юбка и еще 4 культовых вещи из мира моды

Когда-то эти вещи совершили прорыв в мире моды и сегодня считаются культовыми .

1. Джинсы

Джинсы настолько полюбились золотоискателям, ковбоям, фермерам и другим рабочим, что их дизайн не менялся более 50 лет / Фото: images.fineartamerica.com

2. Каблуки

B ХХ веке появились знаменитые туфли на шпильке, которые есть у большинства модниц / Фото: images.shafastatic.net

3. Бикини

Бикини начали носить Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, так что новая модель окончательно укоренилась в мире моды / Фото: ae01.alicdn.com

4. Маленькое черное платье

В 1926 году дизайнер представила черное платье лаконичного фасона, которое можно носить несколько сезонов подряд и в любой ситуации

5. Нейлоновые чулки

Женщины буквально сметали чулки с полок, поскольку они элегантно облегали ногу, не рвались и стоили относительно недорого / Фото: sun9-59.userapi.com

У Мэри Куант был магазин трендовых вещей в Лондоне, где в конце 50-х появились первые мини / Фото: 66.media.tumblr.com

7. Бюстгальтер

Мэри Фелпс Джейкобс придумала модель белья, которая была намного легче и удобнее корсетов / Фото: tn.fishki.net