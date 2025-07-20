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Крутые малоизвестные места Америки

Крутые малоизвестные места Америки Рассказывает блогер Александр Беленький, он же macos: Я решил собрать в одном месте все самое интересное и вкусное из автопробега в 10 тысяч километров по восточному побережью США — от лавочки с видом на Канаду до пляжа с видом на Кубу. Зэки-умельцы и девочка, остановившая холодную войну. Американский МГУ и мегаполис, затерянный в лесах. Шоссе над океаном и город, населенный исключительно циркачами и уродцами… Такая Америка очень отличается от того, что привыкли видеть россияне — что по телевизору, что в путешествиях. Не ждите Трампа и Обамы, не надейтесь на Нью-Йорк и Лас-Вегас, не уповайте на Голливуд и Йеллоустоун.
Здесь только настоящие люди и реальная страна, какая она есть. И это значительно круче. Поехали!

Обо всем этом можно написать целое исследование. Пять лет назад, кстати, я так и сделал. Проехал 35 штатов за два месяца и потом написал книгу «Двухэтажная Америка». Теперь такого не получится: вернувшись из США, я сразу окунулся в работу, а потом и в другие поездки. Да и старею, наверное! Но вам же лучше: о самом интересном я решил рассказать коротко.

Западная Вирджиния


Один из тех штатов, про которые я не могу сказать ничего однозначного. Был здесь раза три и всегда проскакивал мимо, транзитом. Места тут живописные, люди живут в мелких городишках: самый крупный зовут Чарльстон, и, зуб даю, вы о нем даже не слышали. Ясен пень, там всего 50 тысяч населения. Крутые малоизвестные места Америки Ну а песня-то вообще про другой штат, про западную часть обычной Вирджинии. Хотя так-то похоже, благословенные американские ***ня (глушь. — прим.), храни их господь. Крутые малоизвестные места Америки Семь лет назад в городе Тармонд жило пять человек: один мужчина да четыре женщины. Удивитесь, но официально не было зарегистрировано ни одной семьи. Чем они там занимались при таком соотношении — поди спроси. Сейчас спрашивать уже некого: судя по личным наблюдениям, население городка пошло на убыль и сегодня составляет твердый ноль.
Крутые малоизвестные места Америки Линия железной дороги была хорошим магнитом сто лет назад, но сейчас времена изменились, поездов в Америке поубавилось, да и не делают амтраковские экспрессы остановки в таких дырах. Хотя станция до сих пор есть. Крутые малоизвестные места Америки Весь город в одной фотографии. Внутри здания пустые, хотя все входы заколочены и внутрь не попасть. Припаркованные машины принадлежат работникам железной дороги — что-то они там делали, копались. Крутые малоизвестные места Америки

Мэйн. Девочка, остановившая холодную войну


Одним из героев моего детства была американская школьница Саманта Смит — девочка, написавшая письмо советскому генсеку Андропову. «Хотят ли русские войны?» — спросила Саманта, не шибко надеясь на ответ. Но он случился: Юрий Владимирович не просто заверил, что никто в СССР не хочет просто так бомбить Штаты, но и пригласил юную мисс Смит в гости, посмотреть, как живут ее сверстники по другую сторону океана и идеологии. Крутые малоизвестные места Америки (Если вы не слышали эту историю, читайте подробнее в моем рассказе про детский лагерь «Артек» или просто гуглите «Википедию».) Саманта Смит приглашение приняла, весело и интересно провела время в Москве и в Крыму. А заодно навела мосты между русскими и американцами — как серьезными дядями-тетями, так и сверстниками-детьми. С тех пор накал холодной войны пошел на убыль. Два года спустя, в 1985 году, Саманта вместе с отцом погибла в авиакатастрофе. Но американцы с благодарностью помнят маленькую девочку, остановившую холодную войну. Ей поставили памятник в городе Огаста, столице штата Мэйн, где жила Саманта. Крутые малоизвестные места Америки Высокая девочка в рубашке с короткими рукавами держит в руках голубя, расправившего крылья, и улыбается — так, как могут улыбаться только дети, которым непонятно, ради чего взрослые готовы воевать, когда договориться о мире — это так просто. Рядом с девочкой сидит маленький медвежонок и тянет к ней руку. Крутые малоизвестные места Америки «Штат Мэйн гордится своей дочерью, и мы помним, чему она нас научила: один ребенок может сыграть важную роль для мира на планете», — так написано на камне рядом с памятником. А я думаю, что пора американцам и русским, детям и взрослым перечитать и пересмотреть историю Саманты Смит и вспомнить, что нам не за что драться друг с другом. Крутые малоизвестные места Америки

Коннектикут. Первые гамбургеры Америки


Сегодня уже никто не вспомнит, кто и когда впервые придумал класть котлету между двумя кусками хлеба, но владельцы небольшой кафешки «Луис Ланч», что в городе Нью-Хейвен, уверены, что случилось это именно здесь. Крутые малоизвестные места Америки Невзрачный интерьер, исцарапанные столы и стулья, тусклый свет. «Дешевая рыгаловка», — подумает читатель и будет не так уж неправ. Крутые малоизвестные места Америки Но если здесь обедают полицейские — месту стоит доверять. Подают здесь, собственно, одно-единственное блюдо — гамбургеры. Вы можете выбрать, с сыром или без, но название от этого не изменится. Крутые малоизвестные места Америки Заведение работает уже 122 года, так что у «Макдоналдса» и «Бургер Кинга» спор они выиграют: «Луис Ланч» подает свои бургеры как минимум на 60 лет дольше. Печи тоже аутентичные, котлеты жарятся на решетке, вертикально. Крутые малоизвестные места Америки Сам же «гамбургер XIX века» выглядит совсем не так, каким мы привыкли видеть сэндвич. Два тонких куска тостового хлеба, огромная котлета и свежий помидор. А не наоборот, как делают теперь. И да, это было вкусно! Крутые малоизвестные места Америки Ну а мы перемещаемся дальше, в Пенсильванию. Так живут американские бедняки. Хотя это, конечно, не гетто. Крутые малоизвестные места Америки

Пенсильвания. Храм познаний


В городе Питтсбурге 446 мостов и десятки церквей, которые сегодня «сменили конфессию». Когда-то это был настолько религиозный город, что даже главное здание университета они построили в виде католического собора… высотой в 32 этажа! Крутые малоизвестные места Америки Здание так и называется — храм познаний. И внутри сходство с готическим собором только усиливается. Крутые малоизвестные места Америки Хотя кому-то архитектура может напомнить старый добрый Хогвартс. Крутые малоизвестные места Америки Университет, хоть и выглядит старым, был построен в 1930-е годы. В свое время это было самое высокое в мире учебное здание, но главное здание МГУ опередило его за счет шпиля. Крутые малоизвестные места Америки Америка — страна эмигрантов и всегда помнит об этом. В Питтсбурге живут выходцы из 24 стран, и при строительстве университета эту особенность захотели подчеркнуть в дизайне аудиторий: так появились два с половиной десятка «национальных комнат», построенных в стиле этих стран. Так выглядит русская комната. Крутые малоизвестные места Америки А вот украинская. После 1991 года пришлось достроить несколько комнат, добавив украинскую и армянскую, чтобы не обижать студентов. А вот югославскую комнату оставили без изменений. Крутые малоизвестные места Америки Израильская комната отделана иерусалимским камнем, на полу — настоящая мозаика со львом. Крутые малоизвестные места Америки Сирийско-ливанская аудитория больше напоминает кальянную, но здесь проводят серьезные дискуссии и семинары. Кальянная тут за углом, в здании церкви (не шутка). Крутые малоизвестные места Америки

Мэйн. Старики и трамваи


Это не дом престарелых, но называйте так, если хотите. В очередном маленьком городке на берегу океана есть место, где не дают старой технике умереть: отслужившие свое трамваи и троллейбусы со всего Восточного побережья свозят сюда, в музей Seashore Trolley, где их восстанавливают и ставят «на колеса», в каком бы виде они ни пришли. Крутые малоизвестные места Америки Старые трамвайчики катают туристов по специально проложенной через лес железной дороге. Крутые малоизвестные места Америки Желающих набирается море, и это не только ностальгирующие по юности пенсионеры, поездка на ретротрамвае — развлечение для всей семьи. Мальчишки с удовольствием трогают каждую деталь и устраивают соревнования, чей трамвай громче трезвонит. Крутые малоизвестные места Америки Машинисты и кондукторы в этом необычном месте — тоже пенсионеры. Многие из них трудятся волонтерами, то есть не получают зарплату. Но исполняют свою детскую мечту. Крутые малоизвестные места Америки Неподвижная экспозиция здесь тоже присутствует, хотя, как уверяют, вся восстановленная техника на хорошем ходу, и время от времени они меняют подвижной состав для экскурсий, чтобы не застаивалось. Крутые малоизвестные места Америки В тот день я узнал, что когда-то по Филадельфии ходили трамваи бизнес-класса с мягкими креслами и коврами. Крутые малоизвестные места Америки Стану дедом — приеду сюда волонтером. Или просто куплю свой автобус. Крутые малоизвестные места Америки Автобусы в музее тоже имеются: большие, красивые, уютные. Так и хочется обнять этих стариков. Крутые малоизвестные места Америки

Мэйн. Подарки, сделанные ворами и убийцами


В России недавно зарегистрировали товарный знак «Сделано в тюрьме», а в Америке зэки открывают собственные магазины. Крутые малоизвестные места Америки Так, в очередной дыре под названием Томастон уже не первое десятилетие существует Maine State Prison Showroom — магазин сувениров, сделанных руками заключенных тюрьмы штата. Крутые малоизвестные места Америки Почти все сделано из дерева, к тому же вручную. Крутые малоизвестные места Америки Клеймо «сделано заключенным» должно, по идее, отталкивать, но в магазине полно народу. Крутые малоизвестные места Америки Одни поделки по-детски наивны, другие полны тюремной романтики. Крутые малоизвестные места Америки Осужденные делают нехитрые вещи, но и они требуют некоторых навыков в деревообработке. Цены на такие сувениры тоже разные, от пары долларов до нескольких сотен — например, за большие модели кораблей, сделанные с ювелирной точностью. Крутые малоизвестные места Америки Копилка в виде камеры. Крутые малоизвестные места Америки Домики для кукол. Крутые малоизвестные места Америки Магазин открыт по инициативе самой тюрьмы, и за проданные вещицы мастер получает гонорар за вычетом комиссии. Я тоже купил несколько таких сувениров: небольшую ловушку для лобстера и деревянную модель корабля для сборки (пока все еще не собрал). Крутые малоизвестные места Америки

Северная Каролина. Город без дорог


В Штатах такое почти не встретишь, даже грунтовки здесь редкость: они бывают частные и ведут к далеким фермам или вообще служат какими-нибудь задними дорогами на ранчо. Но есть место, где асфальта нет совсем, а по улицам можно ездить только на спущенных колесах, чтобы не застрять в песке. Крутые малоизвестные места Америки Это Внешние отмели, Outer banks, — песчаные острова в штате Северная Каролина. Крутые малоизвестные места Америки Несмотря на название, Карова Бич, на пляже живут дикие лошади. Людей они не просто не боятся, а болт на них клали. Связаны ли лошади с отсутствием асфальта — не знаю. Крутые малоизвестные места Америки

Джорджия. Атланта — мегаполис в лесу


С большими американскими городами мои отношения не складываются. Для меня все они на одно лицо, и делать там абсолютно нечего. Вот и про Атланту я сказал бы точно так же, а скорее всего, даже и проскочил город мимо, но там живет родственник, которого я хотел навестить. Крутые малоизвестные места Америки Благодаря ему я смог узнать про фишку и отличие Атланты от других подобных городов: за пределами центра города не видно. Он почти весь одноэтажный и утопает в зелени: всмотритесь в этот лес на заднем плане. Все это город, до самого горизонта! Крутые малоизвестные места Америки Впрочем, это главное и единственное отличие: в остальном Атланта для туриста скучна. Крутые малоизвестные места Америки Если вы фанат «Кока-колы», еще куда ни шло. Крутые малоизвестные места Америки Зато здесь хорошо жить: в Атланте есть работа и возможности. Крутые малоизвестные места Америки Так живут скромные миллионеры. Зачем переезжать в Тоскану, если любишь Америку? Пусть Италия приедет к тебе. Крутые малоизвестные места Америки Даже трешачок в Атланте какой-то другой, безобидный. Крутые малоизвестные места Америки Несколько лет назад последнее страшное гетто превратили в квартал для хипстеров — с маркетом, смузи и крафтовым пивом. Крутые малоизвестные места Америки Гопники по мановению волшебной палочки самоустранились. А может, тоже мимикрировали? Крутые малоизвестные места Америки А все потому, что бог есть любовь. Крутые малоизвестные места Америки

Флорида. Клоуны уехали, цирк остался


Но если хотите реальной жести, я вам покажу. Едем в Питер, штат Флорида. Про Санкт-Петербург другого Петра я рассказывал еще пять лет назад, во время первого путешествия. Сейчас же нам нужен город по соседству, Гибсонтон. И это нормально, если вы про него не слышали. Крутые малоизвестные места Америки Сегодня это одно из самых печальных мест в Америке, потому что здесь жили люди, которые несли радость. Клоуны, акробаты, эквилибристы, дрессировщики, глотатели шпаг… Крутые малоизвестные места Америки Летом бродячие артисты разъезжались по всем 50 штатам, давая цирковые представления на потеху детям и взрослым. Крутые малоизвестные места Америки А зимой возвращались сюда, в Гибсонтон — единственный город страны, где они были среди своих. Где карлики, гермафродиты, сиамские близнецы были не потешными уродцами, а обычными людьми. О, это был уникальный город! Крутые малоизвестные места Америки Все это в прошлом, и бродячий цирк изжил себя, ему на смену давно пришли телешоу. Легенды ушли в мир иной, а новых не появилось. Крутые малоизвестные места Америки В Гибсонтоне крайне недоверчиво относятся к посторонним и даже от собственных соседей стараются отгородиться забором. Редко для Америки. Крутые малоизвестные места Америки Во дворах можно заметить много брошенных цирковых фургонов, но некоторые из них, кажется, еще на ходу. Крутые малоизвестные места Америки Впрочем, циркачей я не встретил, а попытка побывать в их логове, ресторане «Сноутаун», закончилась провалом: он был закрыт, возможно навсегда. Крутые малоизвестные места Америки Как и единственный в мире музей бродячего цирка, который работает лишь в субботу и воскресенье с 12 до 17 часов. Крутые малоизвестные места Америки

Флорида. Морское шоссе — 200 километров дороги над океаном


К югу от Майами лежит архипелаг Флорида Кис из нескольких тысяч коралловых островов. Крупнейшие из них соединены автомобильной дорогой, по которой можно добраться до самого южного города континентальной Америки, Ки Веста. И путь туда подарит едва ли не больше впечатлений, чем сам город. Крутые малоизвестные места Америки Съездить сюда я рекомендую каждому. Во-первых, это совсем другая Америка, отличающаяся даже от знойной Флориды: это уже какие-то натуральные Карибы, с белым песком, ленивыми, дочерна загоревшими парнями (не путать с мигрантами-латиносами из Майами) под кокосовыми пальмами и дредастыми укуренными музыкантами. На каждом из островков есть своя фишка. Крутые малоизвестные места Америки Но дорога через острова достойна отдельного рассказа, потому что это восьмое чудо света. И дело не в том, что проложить 200 километров автобана прямо по дну океана — это само по себе круто (хотя фанаты Крымского моста и сейчас начнут бормотать что-то про патриотизм). Крутые малоизвестные места Америки История дороги на Ки Вест — это про ожившую мечту и про то, что даже невозможное возможно. Сто лет назад это была не автомобильная, а железная дорога, построенная над водами Мексиканского залива по инициативе директора железнодорожной компании Генри М. Флаглера. Ничего подобного в мире еще не существовало (и не существует по сей день): общая длина железной дороги составила 248 километров, из них 70 километров проходили по 47 островам залива. Из 170 километров участка Джевфиш — Ки-Уэст 59 проходило по открытому морю. Около 32 километров линии было построено на искусственных насыпях, 27 километров — на 38 бетонных и железобетонных мостах. Крутые малоизвестные места Америки Железная дорога была разрушена в 1935 году сильнейшим ураганом, получившим название «шторм столетия». Стихия забрала с собой 400 человек, опустошила несколько островов, снеся все постройки. Компания, владевшая железной дорогой, не смогла найти средства на восстановление разрушенных участков и обанкротилась, а штат Флорида не счел целесообразным восстанавливать дорогу из-за Великой депрессии и отсутствия лишних средств. Впоследствии дорогу переделали в автомобильную, проложив в уже существовавшем коридоре железнодорожных путей. А в 1980-е годы параллельно старой дороге построили уже современное Морское шоссе, с которого хорошо видны остатки бывшего транспортного чуда. А для самых любопытных скажу, что, прокатившись по островам, можно собрать целый поезд, старые вагоны теперь используются в другом назначении. Крутые малоизвестные места Америки

Флорида. Американская Венеция


Длинный же получился пост. Если дочитали до этого места — вы молодец, жму руку и снимаю парик. Содержательная часть репортажа закончилась, теперь можно просто полистать фотографии города Марко Айленд, который еще называют американской Венецией. Ох, знали бы вы, сколько тут в одной Флориде таких «венеций»! Крутые малоизвестные места Америки Место очень классное, я был здесь в гостях несколько дней и с удовольствием бы вернулся. Пожалуй, самое прекрасное, что есть в жаркой и грязной Флориде. Крутые малоизвестные места Америки


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артек, детский лагерь
бургер кинг (burger king)
г. Москва
seashore trolley, музей
Саманта Смит
г. Санкт-Петербург
кока колы, спортивный клуб
атлант, спортивный клуб
Александр Беленький
сноутаун, ресторан
outer banks, банк
голливуд
генри м.флаглер
московский государственный университет имени ломоносова (мгу), сша
респ. Крым
познанийв, храм
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