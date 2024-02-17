Напитки времён Древней Руси, которые укрепляют здоровье

В далёком прошлом, когда не было современных медикаментов и оборудования, лечить тоже умели. Только для этого использовали весь потенциал всего, что было под рукой, в особенности, растений.







Поэтому из древнерусских времён до нас дошло немало рецептов тех же напитков, о реальной пользе которых мы даже не догадываемся. И совершенно напрасно, ведь именно с их помощью тысячу лет назад укрепляли здоровье и даже лечили некоторые болезни.



1. Сурья

2. Медовуха

3. Сбитень

4. Квас

5. Кисель

Малоизвестный древнерусский напиток, имеющий сакральное значение, даже на картинах рисовали.Сегодня сурья практически неизвестна, однако много веков назад она была очень популярным славянским напитком. Описывали её как «заговорённое» молоко с добавлением трав, сухих ягод и шелухи от пшеничных зёрен. Всё это отдельно друг от друга заваривали, затем смешивали и оставляли отстаиваться и бродить. В результате получался уникальный напиток, который, как считалось, способствует очищению духа и даже познанию мудрости. Современные же исследователи, пусть и более прагматичные, однако также отмечают его неоспоримую пользу для организма — даже в упрощённых сегодняшних вариациях сурья укрепляет здоровье и дарит заряд бодрости.Медовуха и в прошлом, и в настоящем считалась полезным напитком.А вот в случае медовухи явно можно говорить об одном из самых популярных образцов древнерусского «питьевого наследия». Известно, что славяне называли медовуху чуть ли не божественной, способной обеспечить долголетие, мудрость и даже красноречие. Самым известным эпизодом приёма медовухи является свадьба, где её пили молодожёны для рождения в будущем здоровых малышей. Сегодня её употребляют куда чаще, но её благотворное влияние на здоровье (разумеется, в разумных количествах) подтверждается по сей день: учёные сходятся во мнении, что медовуха является хорошим средством для лечения простудных заболеваний, ангине и других подобных болезней, связанных с органами дыхания — так как способствует выведению скопившейся слизи и просто отлично согревает.Сегодня есть много рецептов этого напитка, но полезность его сохранилась с древних времён.Сбитень является по-настоящему древним напитком — впервые это название было задокументировано ещё в XII столетии. Готовили его в чём-то аналогично с сурьёй: в двух ёмкостях готовят две составляющие: в первой был настой из трав, а во второй — настаивали мёд. А затем обе жидкости активно смешивали, или «сбивали». Фактически сбитень был чуть ли не единственным горячим напитком в древнерусский период, однако он ещё и полезный. Это подтверждают и сегодняшние специалисты, ведь очевидно, что польза от тёплого мёда и отвара из лекарственных трав, которые и использовались в напитке, делают его неплохим средством для профилактики и лечения простудных заболеваний.Квас — напиток, способный похвастаться древней историей.Квас является не просто одним из наиболее популярных напитков на отечественных просторах — он ещё и один из древнейших. Вот только, несмотря на такую долгую историю и огромную любовь среди людей о пользе этого напитка для здоровья немного подзабыли. Конечно, можно усомниться, насколько были правы предки, пытаясь использовать квас в качестве профилактики от чахотки и даже цинги, однако его благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта неоспоримо. Кроме того, современные исследования доказали, что ингредиенты, входящие в состав кваса и осуществившие брожение, позволяют в общем укрепить организм.Овсяный кисель был классическим для древнерусской кухни.Сегодня кисель в основном ассоциируется с советскими школьными столовками или детскими садиками. Однако на самом деле история этого напитка берёт начало ещё с Древней Руси. Правда, выглядел он только не только в качестве напитка: так, по информации редакции novate.ru, исконным вариантом киселя считался овсяный, и порой его варили настолько густым, что заливали в тарелки и ели ложками. Но были и вариации из фруктов и ягод, которые также являлись традиционными. Но и тогда, и сейчас, кисель считается довольно полезным блюдом, ведь наличие в нём крахмала, позволяет включать его в меню людей, страдающих желудочными заболеваниями — например, гастритом или даже язвой.