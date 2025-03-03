Что делать, если после стирки бельё имеет затхлый запах

Иногда белье после стирки может иметь затхлый запах, даже если используется дорогой порошок и ополаскиватель. В таком случае причина в самой машинке. Но не стоит сразу вызывать мастера, так как проблема может быть просто в неправильном подключении слива, что устраняется за 2 минуты.







Процесс исправления нарушенного слива

Проблема с затхлостью возникает, когда в бачке машины застаивается вода.Такое случается, если сифон раковины, к которому подключен слив, находится выше изгиба сливного шланга.Тогда вода с раковины попадая в сифон не уходит вся в канализацию, а частично по трубке стекает прямо в машинку. Там она застаивается, и потом дает запах затхлости белью.Просто сделайте изгиб на шланге так, чтобы его вершина находилась выше сифона. Достаточно зацепить его пластиковой стяжкой, или подвязать ниткой, проволокой. Это полностью исключит затекание воды из сифона в машинку.