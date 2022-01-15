С нами не соскучишься!

8 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...
  • Литов Олег
    Дорого: 180 кустовых, одни только яйца потребуют 1440 р. (8 р. яйцо). Химия с умом дешевле. Даже с покупным перегноем.Что произойдёт, е...
  • Ljuda Gladkova
    400-450ml vodi -eto 2 stolovih lozki?Блины, которые ну...

18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


Дети, которые выглядят как взрослые.

Дети, которые выглядят как взрослые.

Пожалуй, все дети мечтают поскорее вырасти и стремятся выглядеть взрослыми. И порой на фото, детишки действительно кажутся гораздо старше своих лет. Можно не сомневаться, что такие фото есть в семейном альбоме у многих. И уже став взрослыми, над такими фото остаётся только смеяться.

1. «Когда выглядишь так, как будто тебе за 40, а на самом деле всего лишь 12 лет»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

2. «Моя жена уже в 4-м классе выглядела 40-летней»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

3. «Маленькая дама начала 1990-х годов»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

4. «Я родилась в 1981 году, но через 11 лет вдруг стала 55-летней»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

5. «Взгляд «бабушки» Сасси»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

6. «Мой 45-летний гламурный снимок с 1995 года, когда я училась в 7-м классе»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

7. «Два варианта на ваш выбор: Свидетель Иеговы или риелтор?»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

8. «90-е года не были добры ко мне»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

9. «Моя жена – путешественник во времени»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

10. «Я люблю большие подплечники и подстриженные волосы»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

11. «Время было не на моей стороне…»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

12. «У меня была химическая завивка и маллет в 1-м классе, начало 90-х»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

13. «Все думали, что я была мальчиком, наверное, из-за стрижки… (Я слева!)»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

14. «Моя сестра в 4-м классе выглядела как взрослый библиотекарь»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

15. «Я был довольно полным мальчишкой в свои 10 лет»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

16. «В 10-летнем возрасте я надела мамину одежду на праздник»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

17. «У меня был ужасный маллет, хотя он в принципе не может быть хорошим»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми


 

18. «Мой праздничный снимок в день рождения, здесь мне 14 лет»


18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми

И не забудьте:
18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослымиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх