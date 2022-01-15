18 нелепых фотографий, на которых дети и подростки выглядят чересчур взрослыми

Дети, которые выглядят как взрослые.
Пожалуй, все дети мечтают поскорее вырасти и стремятся выглядеть взрослыми. И порой на фото, детишки действительно кажутся гораздо старше своих лет. Можно не сомневаться, что такие фото есть в семейном альбоме у многих. И уже став взрослыми, над такими фото остаётся только смеяться.
1. «Когда выглядишь так, как будто тебе за 40, а на самом деле всего лишь 12 лет»
2. «Моя жена уже в 4-м классе выглядела 40-летней»
3. «Маленькая дама начала 1990-х годов»
4. «Я родилась в 1981 году, но через 11 лет вдруг стала 55-летней»
5. «Взгляд «бабушки» Сасси»
6. «Мой 45-летний гламурный снимок с 1995 года, когда я училась в 7-м классе»
7. «Два варианта на ваш выбор: Свидетель Иеговы или риелтор?»
8. «90-е года не были добры ко мне»
9. «Моя жена – путешественник во времени»
10. «Я люблю большие подплечники и подстриженные волосы»
11. «Время было не на моей стороне…»
12. «У меня была химическая завивка и маллет в 1-м классе, начало 90-х»
13. «Все думали, что я была мальчиком, наверное, из-за стрижки… (Я слева!)»
14. «Моя сестра в 4-м классе выглядела как взрослый библиотекарь»
15. «Я был довольно полным мальчишкой в свои 10 лет»
16. «В 10-летнем возрасте я надела мамину одежду на праздник»
17. «У меня был ужасный маллет, хотя он в принципе не может быть хорошим»
18. «Мой праздничный снимок в день рождения, здесь мне 14 лет»
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии