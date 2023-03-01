Как отрастить красивую бороду: 10 замечательных советов, которые вам помогут

1. Зачем отращивать бороду?
Во-первых, это красиво. Собственно, другие причины выдумать сложно. Разве что ваша конфессия требует носить бороду или просто катастрофически лень бриться.
2. Отрастить бороду может любой мужчина?
Нет. У некоторых людей борода не растет. Огорчаться не стоит. Борода — явно не самое главное в жизни.
3. С чего начать?
Набраться терпения. Многие советуют выкинуть бритву, но этого лучше как раз не делать. Бритва понадобится, если вы захотите придать форму своей щетине.
4. Зачем нужно терпение?
Терпение нужно для того, чтобы не брить бороду в первый месяц отращивания — большинство бород гибнет именно в этот период. Причин несколько: во-первых, на начальной стадии борода не очень красиво выглядит. Вернее, это не борода, а скорее разросшаяся щетина. Во-вторых, именно в это время вы больше всего похожи на человека, которому просто лень бриться. В некоторых коллективах на таких людей смотрят косо. И часто спрашивают: ну что, бороду отращиваешь? Постепенно такие вопросы начинают раздражать. И, наконец, в-третьих: молодая борода ужасно чешется и колется. Отрастая, волоски начинают завиваться и колоть кожу лица и шеи. И это трудно перенести.
5. Что делать, если борода жутко чешется и колет?
Используйте специальные масла для бороды. Они бывают с разными запахами и свойствами. Некоторые даже помогают бороде расти быстрее. Масла продают в любом приличном барбершопе. Еще их можно заказать в интернете.
6. Барберчто, простите?
Барбершоп. Так называют парикмахерскую для мужчин. В хороших барбершопах почти всегда продают средства для ухода за бородой. И там смогут помочь советом.
7. Я выдержал целый месяц. Что теперь?
Теперь самое время пойти в барбершоп и выбрать форму для своей будущей бороды. Формы бывают разные:
8. А сколько времени растет «нормальная» борода?
У всех по-разному — на скорость влияет огромное количество факторов: от генетики до времени года. Существует, например, исследование, согласно которому в летние месяцы у британских мужчин борода растет быстрее, чем в зимние. Но, как правило, борода становится бородой за два-три месяца. Если судить по видео, где люди не бреются и каждый день фотографируются, за полгода борода может вырасти просто роскошной.
9. Можно ли как-то ускорить рост бороды?
Об этом написано много разных инструкций. Если их суммировать, можно сделать несколько выводов. Почаще мойте или хотя бы ополаскивайте щетину или бороду — в зависимости от того, чего вы достигли. В барбершопах можно купить специальные шампуни для бороды. Не забывайте о витаминах. Ешьте здоровую пищу. Занимайтесь спортом.
10. А если постоянно чуть-чуть подстригать бороду — это ускорит рост?
Нет, не ускорит.
11. И что теперь делать с бородой?
Ухаживайте за ней. Мойте, расчесывайте. И приготовьтесь получать комплименты. Не забывайте улыбаться другим бородачам. Если борода не позволяет разглядеть вашу улыбку, подмигивайте. Когда борода вам совсем надоест — придайте ей новую форму.
12. Что делать, если мне надоела борода?
Успокойтесь. Такое бывает с каждым. Установите правило: если захотели сбрить бороду, подождите сутки и только потом брейте. Никогда не принимайте этого решения в состоянии депрессии или под действием алкоголя.
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