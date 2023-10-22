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6 лучших продуктов для ваших зубов

Здоровье ваших зубов и десен может повлиять на состояние всего организма, без преувеличения. Советуем поддерживать их в отличной форме, рационально планируя свою диету с высоким содержанием кальция. Вот несколько лучших продуктов, которые помогут вам в этом нелегком деле.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Яйца


12 основных витаминов и почти все необходимые человеку микроэлементы. Строгим вегетарианцам будет нелегко заменить этот продукт. Витамин D, к примеру, является великолепным источником фосфора, который помогает предотвратить порчу зубов.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Кудрявая капуста


Еще один удивительный источник кальция — кудрявая капуста, или капуста Кале. 139 мг на 100 грамм, а вдобавок здесь же содержаться более 45 различных флавоноидов.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Водоросли Келп


Келп регулярно попадают в списки суперфуда. Особенно богаты водоросли йодом, наличие которого имеет решающее значение для идеального функционирования щитовидной железы. Недостаток йода в организме может привести к развитию зоба. Ламинария, к тому же, содержит больше кальция, чем многие привычные овощи.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Брокколи


Витамин К необходим для здоровья наших зубов. Не получаете достаточное количество этого витамина — ослабляете и зубы, и десны. Всего 50 грамм брокколи хватит, чтобы закрыть суточную потребность в витамине К.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Шпинат


Морячок Папай не зря любил шпинат. Помимо кальция (в ста граммах — 148 мг), шпинат содержит витамин С, марганец, витамин А и витамин К.

6 лучших продуктов для ваших зубов

Соевые бобы


Небольшая чашка соевых бобов содержит около 176 мг кальция. Как правило, генетически модифицированные бобы могут иметь чуть меньше кальция, так что постарайтесь найти натуральный продукт.

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