Саркастические иллюстрации о современном обществе

Итальянский дизайнер, иллюстратор и «креативный ум» Элия Коломбо (Elia Colombo, он же Gebe) считает, что «жизнь слишком коротка, чтобы получить настоящую работу». Именно этот девиз помогает ему выражать свои мысли в творчестве, основанном на ежедневных реалиях и событиях. Сочетая навыки в графическом дизайне с интересом к философии, он создаёт концептуальные иллюстрации, над которыми стоит задуматься. Каждое красочное векторное изображение иллюстрирует опасности современного общества и указывает на соответствующие чувства и переживания, приправленные дозой юмора и иронии.
Цифровая иллюзия. Автор: Elia Colombo.
Несмотря на то, что его карьера началась с роли скромного мальчика-пиццериста, Элия, проявляя беззаботное и весёлое отношение к собственной жизни и работе, добился несказанного успеха в творчестве, став одним из востребованных художников-иллюстраторов, работающих на заказ с такими корпорациями, как ING, Nissan и Adobe.
Своё беззаботное отношение ко всему он приписывает к философии, ссылаясь на то, что, когда он понял, что «в самой жизни нет ничего серьёзного», и на самом деле это должен быть скорее эксперимент или игра, а не стоическое начинание, махнув рукой на многие вещи, Элия с головой окунулся в искусство, сотканное из юмора, иронии, сарказма и глобальных проблем современного человечества.
Контроль мыслей. Автор: Elia Colombo.
Даже выбор стать внештатным дизайнером был осмысленным, глубоко философским выбором: «Я не работаю как независимый дизайнер, потому что хочу быть дизайнером, я работаю как независимый дизайнер, потому что я хочу быть независимым. Моя настоящая цель не имеет прямого отношения к моей профессии. Может быть, я идеалист, но я предпочитаю посвятить дизайн своей жизни, а не посвящать свою жизнь дизайну».
Вернуться в школу. Автор: Elia Colombo.
Юмор и сарказм лежат в основе его иллюстраций, и посредством этих насмешливых сообщений он стремится заставить людей думать или, по крайней мере, привести их к другому взгляду и мышлению, надеясь на то, что его работа вдохновит зрителя «выйти за пределы коробки», поговаривая о том, что не стоит пытаться быть хорошим, просто нужно быть другим.
Недостижимое удовлетворение. Автор: Elia Colombo.
И даже когда дело доходит до нахождения вдохновения для его векторной графики, у Элии есть довольно поэтический способ описания его процесса: «Рыбак не знает, где именно находится его рыба, и он не может решить, какую из них поймать. Он знает только, что в море много рыбы. Так что он ждёт. Когда дело доходит до идей, это работает так же: мы плаваем в море мыслей, совершенно не зная, что плавает под нами. Мы не знаем, где искать идеи, например, рыбака, которого мы должны ждать, готового поймать то, что приходит к нам самостоятельно».
Убитое время. Автор: Elia Colombo.
Сила маркетинга. Автор: Elia Colombo.
Элия подчёркивает, что этот этап «рыбалки» является наиболее важным. Как только он улавливает идею, он может представить конечный продукт и быстро перенести идею на бумагу. После этого дело доходит до Adobe Illustrator, где он воплощает свои идеи в жизнь. В качестве внештатного дизайнера важно, чтобы идея была креативной и творческой, но в равной степени важна для бизнеса и практична. «Давайте будем реалистами, − делится он, − жизнь фрилансера − тяжёлая жизнь. Я посвящаю много своего рабочего времени напоминанию клиентам о выставлении счётов и оплате». Именно поэтому, в большинстве случаев он продаёт одну и ту же работу по несколько раз, не видя в этом ничего зазорного, ведь любое творчество должно быть вознаграждено.
Образование. Автор: Elia Colombo.
Нарушение правила. Автор: Elia Colombo.
Темы Коломбо включают социальное давление, проблемы психического здоровья и негативные последствия зависимости от социальных сетей. Одно изображение под названием «Нарушение правила» иллюстрирует этапы жизни конвейерной ленты. Человекоподобные персонажи проходят через каждое мгновение: от школы до работы, семьи и, в конечном итоге, смерти. Тем не менее, один бунтарь пытается сбежать, вызывая «системную ошибку». Другие изображения иллюстрируют одиночество, которое некоторые могут испытывать, погружаясь в мир социальных сетей, от вечной погони за «лайками» до постоянной поддержки онлайн-персонажей.
Новые последователи. Автор: Elia Colombo.
Кто я? Автор: Elia Colombo.
Помимо всего этого, среди его работ можно встретить тот случай, когда типичная смерть в чёрном балахоне с косой листает сводку в социальных сетях, отмечая про себя, что у неё появились новые последователи. Конечно, ведь не только людям стоит вести учёт. Но тут же одна картинка мгновенно сменяется другой, где девочка вот уже который день задаётся вопросом «кто же она на самом деле». И пока она размышляет над этим, автор включает режим пропаганды в следующей иллюстрации, открыто заявляя о том, что не мешало бы современному человечеству больше читать книг, а не торчать в соцсетях и делать десятки бесполезных селфи, стараясь казаться лучше, чем ты есть на самом деле.
Читайте больше книг. Автор: Elia Colombo.
Самоуничтожение. Автор: Elia Colombo.
Также без внимания не осталось школьное образование. Где чётко показано то, что поначалу каждый из нас с улыбкой на лице и начальным багажом знаний в рюкзаке за плечами идёт пожинать плоды науки, по истечению срока выходя из Almamater абсолютно пустым. Ровным счётом, как и то, когда ты плетёшься в ту самую школу без особого энтузиазма, волоча за собой оковы из школьных принадлежностей и учебников. Помимо всего этого он акцентирует внимание и на маркетинге, где цены необоснованно скачут лишь только потому, что человек готов переплатить за имя бренда, качество которого порой не отличается от безымянных товаров массового производства и потребления.
Не менее яркая и колкая иллюстрация, рассказывающая о том, как человечество убивает время, где старенькие часы с кукушкой просто-напросто не выдержав происходящего, разносят себя выстрелом в щепки. И это лишь малая часть того, о чём можно рассказать, глядя на созданные им иллюстрации, в которых кипит жизнь, истекает время, а человечество так и продолжает действовать по принципу стадного мышления, живя в Интернете, а не за его пределами.
Получив работу. Автор: Elia Colombo.
Навсегда. Автор: Elia Colombo.
Как дизайнеры смотрят на кривые. Автор: Elia Colombo.
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