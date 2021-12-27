10 скандальных открытий, связанных со знаменитыми исследователями и путешественниками прошлого

Скандальные открытия, связанные с известными экспедициями.
Рассказы о старых экспедициях продолжают очаровывать людей и поныне. Но интересные истории, приукрашенные различными деталями с течением времени, могут скрывать настоящие факты за вымыслом. Недавние находки иногда показывают очень странные реалии относительно известных исследователей, и приоткрывают завесу тайны над их пороками. Даже артефакты, связанные с исследователями, могут предоставить ценные исторические сведения и пролить свет на преступления вековой давности.
1. Таинственная живопись в Антарктиде
Таинственный рисунок из Антарктиды.
В 2016 году археологи нашли около 1500 артефактов в хижинах на мысе Адэр в Антарктиде. В этих зданиях когда-то зимовали Роберт Скотт со своей экспедицией, которые пытались добраться до Южного полюса. Большинство найденных предметов были типичными для арктической жизни, но одна из находок стала неожиданной — акварель с изображением птицы из семейства «пищуховые».
Чтобы выяснить, как рисунок оказался в Антарктиде, исследователям пришлось художника, который написал его. Название рисунка и дата, написанные от руки в углу акварели, подсказали ключ к поискам — птичку нарисовал британский зоолог и врач-физиолог Эдвард Уилсон (1872 - 1912). Врач сделал свой рисунок за много лет до экспедиции, когда лечился в Европе от туберкулеза легких. Считается, что он взял его с собой, когда отправился в Антарктиду в 1911 году. Сегодня Уилсона не так хорошо помнят, как Скотта, но он был первым врачом, который ступил на Южный полюс.
2. Генетическое проклятие Дарвина
Автор теории эволюции Чарльз Дарвин.
Чарльз Дарвин был натуралистом-путешественником, который широко известен своими убеждениями, что эволюция зависит от выживания наиболее приспособленных особей. Как ни странно, ученый XIX века, возможно, унаследовал синдром, который убил его мать, когда мальчику было восемь лет. Время от времени Дарвину становилось очень плохо, но он отказывался пойти к врачу из-за страха, что его сочтут непригодным для предстоящей экспедиции. Дарвин испытывал приступы таинственного состояния, которое на протяжении веков озадачивало врачей и историков. Тошнота и рвота, головные боли, проблемы с кожей и желудком иногда делали его полностью недееспособным.
В 2009 году врач Джон Хейман, исследуя записи Дарвина, обнаружил, его мать также страдала от подобных симптомов, вызванных генетическими отклонениями. Синдром циклической рвоты вызывает беспокойство, кожные инфекции, головные боли и боли в животе. Этот синдром так сильно проявлялся у матери Дарвина, что она умерла.
3. Судьба Лаперуза
Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз планирует экспедицию.
Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз был выдающейся личностью. Об исследованиях французов в Тихом океане обычно известно только благодаря капитану Джеймсу Куку, а о Лаперузе забыли из-за его загадочного исчезновения. Его корабль исчез в 1788 году на пути к проливу Торреса вблизи Австралии. Спустя много лет торговое судно затонуло вблизи Соломоновых островов к северо-востоку от Австралии. Всего один человек, некто по имени Шайк Джумаул, добрался до острова Мюррей, откуда его спасли спустя четыре года.
В 1818 году он дал интервью «Мадрас-курьер», в котором рассказал о возможной судьбе Лаперуза. Но о его рассказе забыли вплоть до 2017 года, когда история Джумаула была опубликована вновь. В ней упоминалось, что Джумаул увидел на островах у местных аборигенов золотые часы, компас и оружие (сабли и мушкеты), явно не принадлежащие англичанам (единственным европейцам, которые могли побывать на данных островах). Когда он спросил у туземцев (за 4 года Джумаул выучил их язык), откуда у тех взялись подобные предметы, они поведали жуткую историю. Недалеко от острова на Большом Барьерном рифе потерпел крушение корабль. Его экипаж добрался до острова на лодке, но был убит жителями прибрежной деревни. Спасся только один мальчик, которого вырастили в племени. Считается, что это был юнга Франсуа Морделль.
4. Секретные заметки Левика
Ох, уж эти пингвины!
Джордж Левик был научным членом Британской антарктической экспедиции Роберта Скотта 1910-13 годов. В течение этого времени Левик стал свидетелем чего-то настолько жуткого или отвратительного, что сделал заметки об этом на греческом языке, чтобы только высокообразованные люди смогли прочесть его дневник. Историей, которой Левик не мог поделиться со всеми, были привычки спаривания пингвинов Адели. Ученый описал, как птицы практикуют некрофилию, гомосексуализм и сексуальное насилие. Когда он вернулся в Великобританию, эксперты сочли материал слишком скандальным и отказались публиковать его.
5. Скелет Амелии Эрхарт
Легендарная Амелии Эрхарт.
Исчезновение легендарной летчицы Амелии Эрхарт над Тихим океаном в 1937 году остается загадкой в течение многих веков. В 1940 году на необитаемом островке под названием Никумароро были найдены человеческие кости. Открытие оставалось неизвестным вплоть до прошлого года, пока в Кирибати не были найдена старая корреспонденция между британскими чиновниками, обсуждающими найденный скелет. В те годы медицинский эксперт посчитал, что это был мужчина, но теперь ученые предполагают, что это останки Эрхарт.
Рядом со скелетом нашли подошву от дамской обуви и коробку, в которой лежал секстант того же типа, что использовал штурман летчицы. Также в документах содержались измерения каждой найденной кости. В 40-е годы посчитали, что руки скелета мужские, поскольку они слишком длинные. Но подобная длина кисти характерна для 20 процентов американских женщин XIX века. При этом стоит учесть, что Эрхарт была выше, чем большинство женщин.
6. Украденное письмо
Письмо Колумба, которое было украдено.
В 1493 году Христофор Колумб отправил отчет о Новом Свете испанскому королю и королеве. 500-летняя копия письма хранилась в Ватикане под названием Epistola Christofori Colom, а в 1934 году она была каталогизирована в сборнике произведений XV века. Как оказалось позже, во время каталогизации кто-то украл оригинал письма и заменил его подделкой.
В 2004 году Роберт Парсонс приобрел у дилера редких книг письмо Колумба за 875 000 долларов, не зная, что документ был украден 70 годами ранее. По иронии судьбы, Ватикан не знал, что бесценное письмо исчезло, до тех пор, пока Парсонс не попытался установить подлинность своей покупки.
Только в 2017 году проверка в Ватиканской библиотеке выявила подлог, когда Мэри Парсонс после смерти своего мужа разрешила государственному эксперту изучить письмо, которое тот приобрел. Впоследствии она вернула его в Ватикан. Кто был вором, и как точно была украдена Epistola Christofori Colom, остается загадкой.
7. Пири никогда не посещал Полюс
Роберт Пири в кабине самолёта.
Лавры первого человека, сумевшего достичь полюса, привели к жестокой конкуренции. Два американца «сражались» друг с другом за титул первого человека, побывавшего на Северном полюсе. Роберт Пири был инженером военно-морского флота и опытным арктическим исследователем, который в 1909 году, взяв эскимосов в качестве проводников, прибыл на Северный полюс. Тем не менее его «соперник» доктор Фредерик Кук заявил, что он уже побывал на Северном полюсе в прошлом году. Кто-то из них явно лгал.
Конгресс США в 1911 году официально присвоил лавры первооткрывателя Пири. Сегодня ученые сомневаются, действительно ли это было так. Что самое интересное, Пири, хоть и не дошел до Северного полюса, он был уверен в своей правоте. Спустя долгое время после смерти Пири был найден его журнал путешествий. Прочтя его, исследователи установили, что из-за навигационных ошибок Пири не дошел до полюса на 48 километров. Настоящим «победителем» стал подполковник Джозеф Флетчер, который первым вышел из экспедиционного самолета, севшего на полюсе в 1952 году.
8. Самая ранняя астролябия
Самая ранняя астролябия с португальского судна.
В 1998 году историки взволнованно следили за открытием затонувшей «Эсмеральды» у берегов Омана. Этот корабль капитана Винсента Содре, который плыл с флотом Васко да Гамы, когда тот искал путь в Индию, затонул во время шторма в 1502-1503 годах. Во время расследования кораблекрушения в 2014 году на морском дне был обнаружен медный диск. Ученые решили, что это навигационное устройство по названию астролябия.
На диске были изображены две эмблемы - герб Португалии того времени и персональная эмблема короля Португалии Мануэла I. Спустя несколько лет 3-D сканирование подтвердило, что это действительно самая старая астролябия, которая сохранилась до нынешних времен.
9. Великая схема Фосетта
Перси Фосетт - путешественник, который искал «золотой город Z».
Перси Фосетт исчез в 1925 году, когда отправился в амазонские джунгли, чтобы найти затерянный «золотой город Z». На протяжении многих лет в попытках узнать, что случилось с Фосеттом, было отправлено 13 экспедиций, которые привели к гибели 100 человек. Появлялись множество теорий, но в основном считалось, что полковника убили аборигены.
В 2004 году Миша Уильямс объявил о неожиданном открытии. Британский писатель и телережиссер провел последнее десятилетие, исследуя исчезновение и подружившись с потомками Фосетта. В результате Уильямс стал первым, кто получил разрешение пересмотреть переписку пропавшего исследователя. Это привело к странным выводам. Согласно письмам Фосетта, он хотел оставить британское общество и основать то, что назвал «Великой схемой».
Для своих друзей и семьи он описал тайную коммуну в Амазонии, которая практиковала бы смесь теософии и поклонения Джеку, его сыну (Джек исчез вместе со своим отцом). В семейном архиве Фосеттов содержались свидетельства людей, которые хотели присоединиться к тайному сообществу. Однако самым сюрреалистичным в переписке был эскиз родового духа, который якобы появлялся только для Фосеттов и заманивал в ловушку тех, кто пытался найти Перси.
10. Настоящая причина смерти Скотта
Экспедиция Роберта Скотта.
Когда Роберт Скотт прибыл на Южный полюс, он был разочарован, обнаружив, что норвежцы добрались до него первыми. 18 января 1912 года Скотт снял групповую фотографию своей экспедиции на полюсе, а затем отправился в обратный путь. После того, как Скотт замерз и умер, он стал национальным героем в Британии.
Позже его начали посмертно обвинять в гибели всей экспедиции (хотя одна смерть была случайной, а другой человек покончил жизнь самоубийством). Недавно исследователи обнаружили, что трое выживших людей погибли, потому что в промежуточном лагере люди не подчинились приказу Скотта. Он оставил письменные инструкции относительно того, чтобы им навстречу выслали собачьи упряжки с теплой одеждой и едой (поскольку прекрасно понимал, что назад они вряд ли дойдут). Но упряжки так и не прибыли, а провизия были сброшена с самолета над лагерем. Попав в метель, группа Скотта умерла в 18 километрах от лагеря.
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