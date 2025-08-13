46 причин совершить путешествие в Норвегию

Любители природы и отдыха на открытом воздухе найдут в Норвегии величайшее многообразие пейзажей в пределах одной европейской страны. Благодаря редкостной географической протяженности с севера на юг земли королевства охватывают зоны от широколиственных лесов до арктических тундр. Эта страна должна быть гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

Температуру , насколько это возможно, регулируют теплые течения: Северо-Атлантическое и Норвежское. Основная территория гористая, береговая линия глубоко изрезана живописными фьордами. Величественное очарование этой скандинавской страны во все времена года запечатлели многие фотографы. 46 самых прекрасных фотографий Норвегии предлагаем посмотреть ниже. Полярное сияние и подсветка снизу от города Свольвер, фюльке (губерния) Нурланн РейнеЛетняя ферма Renndolsetra в долине ИннердаленГора Райнебринген Одда, губерния Хордаланн Город Рёрус, заснеженная улица Блейк Лофотенские острова, Мосты ФредвангаЛестница троллей (Trollstigen) Язык Тролля Пляж на Андёйе в Вестеролене, Северная Норвегия Утро в НорвегииГейрангер-фьорд Осень на Лофотенских островах На острове Сенья Остров СеньяЛофотенские острова Люсевейен Город Верой Остров Сенья Рамберг Деревянная церковь Боргунд в Лэрдале В регионе Согн-ог-Фьордане Гигантский утес Прекестулен Водопад Семь сестёр, Гейрангер-фьорд Лофотен Рейне Рейне Гора Райнебринген, Лофотенские острова Fredvang, Лофотенские острова Гора Тургхаттен на острове Тургет, фюльке НурланнРейнефьорд, Лофотенские острова Гудванген-фьордЗа три минуты до восхода солнца , Рейне Атлантическая дорогаРейне Hillestadheia, осень Водопад Вёрингсфоссен, часть реки Бьорейу в городе Эйдфьорд, фюльке Хордаланн РейнеЯзык Тролля Валун Кьерагболтен (Kjeragbolten) в расщелине горы Кьераг Рейне Фюльке Телемарк Дорога в Норвегии Сондал (Sogndal)Рейне