46 причин совершить путешествие в Норвегию

Любители природы и отдыха на открытом воздухе найдут в Норвегии величайшее многообразие пейзажей в пределах одной европейской страны. Благодаря редкостной географической протяженности с севера на юг земли королевства охватывают зоны от широколиственных лесов до арктических тундр. Эта страна должна быть гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

Температуру, насколько это возможно, регулируют теплые течения: Северо-Атлантическое и Норвежское. Основная территория гористая, береговая линия глубоко изрезана живописными фьордами. Величественное очарование этой скандинавской страны во все времена года запечатлели многие фотографы. 46 самых прекрасных фотографий Норвегии предлагаем посмотреть ниже. 46 причин совершить путешествие в Норвегию

46 причин совершить путешествие в Норвегию Полярное сияние и подсветка снизу от города Свольвер, фюльке (губерния) Нурланн 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Летняя ферма Renndolsetra в долине Иннердален 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гора Райнебринген 46 причин совершить путешествие в Норвегию Одда, губерния Хордаланн 46 причин совершить путешествие в Норвегию Город Рёрус, заснеженная улица 46 причин совершить путешествие в Норвегию Блейк 46 причин совершить путешествие в Норвегию Лофотенские острова, Мосты Фредванга 46 причин совершить путешествие в Норвегию Лестница троллей (Trollstigen) 46 причин совершить путешествие в Норвегию Язык Тролля 46 причин совершить путешествие в Норвегию Пляж на Андёйе в Вестеролене, Северная Норвегия 46 причин совершить путешествие в Норвегию Утро в Норвегии 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гейрангер-фьорд 46 причин совершить путешествие в Норвегию Осень на Лофотенских островах 46 причин совершить путешествие в Норвегию На острове Сенья 46 причин совершить путешествие в Норвегию Остров Сенья 46 причин совершить путешествие в Норвегию Лофотенские острова 46 причин совершить путешествие в Норвегию Люсевейен 46 причин совершить путешествие в Норвегию Город Верой 46 причин совершить путешествие в НорвегиюОстров Сенья 46 причин совершить путешествие в НорвегиюРамберг 46 причин совершить путешествие в Норвегию Деревянная церковь Боргунд в Лэрдале 46 причин совершить путешествие в Норвегию В регионе Согн-ог-Фьордане 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гигантский утес Прекестулен 46 причин совершить путешествие в Норвегию Водопад Семь сестёр, Гейрангер-фьорд 46 причин совершить путешествие в Норвегию Лофотен 46 причин совершить путешествие в НорвегиюРейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гора Райнебринген, Лофотенские острова 46 причин совершить путешествие в Норвегию Fredvang, Лофотенские острова 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гора Тургхаттен на острове Тургет, фюльке Нурланн 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейнефьорд, Лофотенские острова 46 причин совершить путешествие в Норвегию Гудванген-фьорд 46 причин совершить путешествие в Норвегию За три минуты до восхода солнца, Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Атлантическая дорога 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Hillestadheia, осень 46 причин совершить путешествие в Норвегию Водопад Вёрингсфоссен, часть реки Бьорейу в городе Эйдфьорд, фюльке Хордаланн 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Язык Тролля 46 причин совершить путешествие в Норвегию Валун Кьерагболтен (Kjeragbolten) в расщелине горы Кьераг 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне 46 причин совершить путешествие в Норвегию Фюльке Телемарк 46 причин совершить путешествие в Норвегию Дорога в Норвегии 46 причин совершить путешествие в Норвегию Сондал (Sogndal) 46 причин совершить путешествие в Норвегию Рейне

источник

