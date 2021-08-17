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Как сделать в хрущевке из одной комнаты две

Перегородка — удивительно полезный элемент интерьера для зонирования пространства. Однако покупные перегородки могут влететь в копеечку. Чтобы не сильно тратиться, можно попробовать сделать перегородку своими руками — это проще, чем кажется!
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
3-D схема перегородки показана ниже. Она напоминает дверь со вставленными стёклами.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Основа перегородки состоит из брусков, которые необходимо напилить на нужного размера детали. Зачистить, грунтовать и покрасить.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Закрепить к стене, потолку и полу основу будущей перегородки.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Вставить поперечную и разделяющие бруски.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
В нижнюю часть перегородки нужно закрепить отрез из фанеры. Её, в свою очередь, также нужно грунтовать и покрасить. Для декора можно приклеить молдинг.

Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Устанавливать и закреплять фанеру внутри нужно к заранее прикрепленным штапикам внутри каркаса перегородки.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
И вставить стёкла. Чтобы не было видно, что находится за перегородкой, стекло можно матировать специальной плёнкой.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Результат прекрасен! Комната разделена на две зоны — ненавязчиво, просто и стильно.
Как сделать в хрущевке из одной комнаты две
Подробнее о том, как сделать перегородку своими руками, смотрите в видео ниже:

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Хрущёвкаперегородка
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