Как сделать в хрущевке из одной комнаты две

Перегородка — удивительно полезный элемент интерьера для зонирования пространства. Однако покупные перегородки могут влететь в копеечку. Чтобы не сильно тратиться, можно попробовать сделать перегородку своими руками — это проще, чем кажется!



3-D схема перегородки показана ниже. Она напоминает дверь со вставленными стёклами.



Основа перегородки состоит из брусков, которые необходимо напилить на нужного размера детали. Зачистить, грунтовать и покрасить.



Закрепить к стене, потолку и полу основу будущей перегородки.



Вставить поперечную и разделяющие бруски.



В нижнюю часть перегородки нужно закрепить отрез из фанеры. Её, в свою очередь, также нужно грунтовать и покрасить. Для декора можно приклеить молдинг.





Устанавливать и закреплять фанеру внутри нужно к заранее прикрепленным штапикам внутри каркаса перегородки.



И вставить стёкла. Чтобы не было видно, что находится за перегородкой, стекло можно матировать специальной плёнкой.



Результат прекрасен! Комната разделена на две зоны — ненавязчиво, просто и стильно.



Подробнее о том, как сделать перегородку своими руками, смотрите в видео ниже:

