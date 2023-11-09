Меньше, чем за полчаса: 4 сытных и вкусных блюда

Много кто не любит готовить как раз потому, что это занятие отбирает несколько часов времени. Однако, чтобы приготовить кулинарный шедевр, которым можно побаловать и себя, и близких, необязательно стоять у плиты целый день. Для этого мы собрали подборку рецептов, которые можно приготовить всего за полчаса.
1. Блины с грибами
Блины с грибами. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
На приготовление блинчиков с грибами уйдёт от силы двадцать-двадцать пять минут. Так что за полчаса можно приготовить вполне себе сытное блюдо, которым запросто можно накормить всю семью.
Ингредиенты:
• Грибы вёшенки – 300 г;
• Шампиньоны – 300 г;
• Блинчики замороженные (без начинки) – 8-10 шт;
• Масло оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили – 2 стручка;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Соевый соус – опционально.
Блинчики с грибной начинкой. \ Фото: dairydiary.co.uk.
Способ приготовления:
• Блинчики достать и разморозить;
• Грибы слегка вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить на сильном огне три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими полукольцами;
• Добавить к грибам;
• Сдобрить соевым соусом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить на среднем огне около восьми-десяти минут;
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к грибам;
• Слегка перемешать;
• Готовить примерно пару минут;
• Получившейся начинкой нафаршировать блинчики;
• Сформировать трубочки или конвертики;
• Обжарить блинчики по полторы-две минуты с каждой стороны и подать к столу.
2. Мусака
Мусака. \ Фото: assets.tmecosys.com.
Поваренная книга была опубликована примерно в тринадцатом веке. Но древняя мусака не имела ничего общего с популярной современной версией, которую мы знаем сегодня. Это больше походило на рагу из баклажанов. Именно арабские иммигранты привезли мусаку в Грецию и Турцию, где её подавали в столовых на открытом воздухе.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 2-3 шт;
• Чечевица зелёная консервированная – 1 банка (450 г);
• Томаты, консервированные в собственном соку – 1 банка (0,5 л);
• Томаты с плотной мякотью крупные – 4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Орегано молотый – по вкусу;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Паприка копчёная молотая – по вкусу;
• Петрушка свежая – 5-6 веточек;
• Масло оливковое – опционально;
• Сметана средней жирности или йогурт без добавок.
Баклажаны. \ Фото: assets.afcdn.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с луком;
• Выложить в сотейник и обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Приправить копчённой паприкой, смесью молотых перцев, молотой корицей, солью и орегано;
• Перемешать;
• Готовить одну-две минуты;
• Затем добавить чечевицу, предварительно слив жидкость, томаты в собственном соку, нарезанные кусочками и свежие томаты свежие, нарезанные кубиком;
• Тушить на среднем огне примерно десять-пятнадцать минут;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Обжарить баклажаны до золотистого цвета с двух сторон на небольшом количестве оливкового масла;
• Готовые баклажаны выложить на тарелку;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой;
• Рядом выложить чечевицу и подать к столу.
3. Лепёшки с овощами
Фахита с овощами. \ Фото: vegetariantimes.com.
Первоначально фахита была создана в конце 1930-х начале 1940-х годов мексиканскими работниками ранчо, расположенных в Техасе. И совсем неудивительно, что в скором времени это блюдо, разлетевшись по всему миру, стало одним из самых любимых у большинства людей.
Ингредиенты:
• Лепёшки (тортильи) – 2-3 шт;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Фасоль стручковая – 1 горсть;
• Болгарский перец красный – 1 шт;
• Болгарский перец жёлтый – 1 шт;
• Томаты коктейльные – 6-8 шт;
• Томатный соус острый – 1 банка (300 мл);
• Перец чили зелёный – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Паприка копчёная молотая – по вкусу;
• Тмин – по вкусу;
• Лаймы – 1-2 шт;
• Оливковое масло – опционально;
• Фасоль красная консервированная – 1 банка (400 г).
Мексиканские лепёшки. \ Фото: onelovelylife.com.
Способ приготовления:
• Лепёшки смазать оливковым маслом;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на восемь-десять минут;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Выложить в сотейник вместе с луком и обжарить на небольшом количестве оливкового масла до лёгкой румяной корочки;
• Перец чили нарезать тонкими кольцами;
• Добавить к овощам;
• Затем выложить стручковую фасоль и красную фасоль, предварительно слив с неё жидкость;
• Посолить, поперчить;
• Добавить копчённую паприку, тмин и молотый перец чили;
• Заправить томатным соусом;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-семь минут;
• Получившуюся начинку выложить в лепёшки;
• Сверху сбрызнуть соком лайма и подать к столу.
4. Пицца по-мароккански
Пицца по-мароккански. \ Фото: cdn.shopify.com.
И напоследок – пицца по-мароккански. Это блюдо придётся по вкусу практически всем, поскольку оно сочетает в себе необычную овощную начинку и пикантный соус.
Ингредиенты:
• Пшеничная заготовка для пиццы (круглая большая) – 1 шт;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Паста томатная – опционально;
• Харисса – по вкусу;
• Листья шпината – 2 большие горсти;
• Кедровые орешки – 1 маленькая горсть;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Лимон маленький – 1 шт.
Пряная и пикантная пицца. \ Фото: bordbia.ie.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Томатную пасту смешать с хариссой;
• Получившейся смесью смазать заготовку для пиццы;
• Выложить на противень, предварительно застеленную пергаментной бумагой;
• Листья шпината вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Хорошенько просушить;
• Выложить поверх лепёшки;
• Сверху аккуратно распределить обжаренный лук и кедровые орешки;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пять-восемь минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой;
• Сбрызнуть лимонным соком и подать к столу.
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