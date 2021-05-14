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Что происходит с организмом человека после одной банки кока-колы

Кола давно перестала быть просто прохладительным напитком. Сегодня это — символ поколения, образ жизни и, конечно, предмет непрекращающихся споров. Одни категорически отказываются от употребления легендарной газировки, другие заявляют, что слухи о ее вреде преувеличены. РИА Новости проследило, что на самом деле происходит с организмом после баночки колы.

Что происходит с организмом человека после одной банки кока-колы

Инфографика. Ирина Овчинникова/Денис Золотарев

Первая в истории кола была приготовлена в 1886 году: тогда химик из Атланты, доктор Джон Стит Пембертон отнёс в самую крупную в городе аптеку “Джейкобс” сироп карамельного цвета. Порции напитка продавались по пять центов за стакан и с современной газировкой имели мало общего до тех пор, пока продавцы не начали смешивать сироп с газированной водой. Пугающая приставка “кока”, присутствующая в названии известного американского напитка, действительно имеет отношение к кокаину. Первоначально главными компонентами сиропа были богатый кофеином орех кола и куст кока. Однако в 1903 году, когда мир узнал об опасных свойствах кокаина, кока был убран из рецептуры газировки. В настоящее время о печально известном кусте напоминает лишь слово в названии “Кока-кола”.

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