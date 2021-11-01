10 типов людей, которые могут разрушить ваш бизнес

Если вы хотите выстроить успешный бизнес, вам придётся быть очень аккуратным и осторожным с людьми, которых вы собираетесь к нему допустить. Выяснить тех, кого избегать, а кто будет вам надёжной опорой, не совсем легко. Однако на практике, с помощью проб и ошибок, вы вскоре научитесь распознавать «своих» людей и тех, кто способен разрушить ваше дело.



В этом посте мы расскажем о 10 типах людей (будь то партнёры, сотрудники или даже клиенты), от которых вам следует держать бизнес подальше.









1. Сирена

2. Козёл

3. Слон

4. Завистник

5. Нарцисс

6. Соперник

7. Арес

8. Дионис

9. Черный кот

10. Жирный кот