Редкие предметы советского интерьера, которые были только в квартирах интеллигентов

Квартиры, в которых проживали интеллигенты в СССР, были не только не самым обычным жилищем, но и отражением их вкусов, интересов и культурного наследия. Эти интерьеры были украшены элементами, которые делали их особенными и запоминающимися. И конечно, отличались от жизни простых рабочих людей Советского Союза.
Книги. Книжные полки, заполненные произведениями классической и современной литературы, были обязательным атрибутом интеллигентской квартиры. Книги были не только источником знаний, но и предметом гордости и обсуждений. Часто можно было найти и редкие издания, которые были величественно выставлены на видное место. Большую ценность представляли книги иностранных авторов, особенно фантастические произведения, а также полные собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков. Достать их было сложно, а редкие стоили дорого, потому и так сильно ценились.
Кадр из филмьа Москва слезам не верит квартиры интеллигентов /Фото:dzen.ru
Редкие виниловые пластинки. Меломаны и ценители музыки обязательно обладали впечатляющей коллекцией виниловых пластинок. Джаз, рок-н-ролл, классическая музыка – на этих пластинках можно было найти разнообразные жанры и исполнителей. Винил был неотъемлемой частью интеллигентского интерьера и создавал атмосферу утонченности и культурного разнообразия. Также часто можно было увидеть пластинки бардов, тогда это направление становилось очень популярным. Барды, исполняющие глубокие и лирические песни, часто становились настоящим кумиром для интеллигентов. Их записи, как на пластинках, так и на кассетах, были ценным сокровищем.
Виниловые пластинки очень ценились /Фото:vannaplus.su
Интеллигенция редко придавала значение отечественной эстраде, отдавая предпочтение старым исполнителям, чьи голоса сохранились лишь на граммофонных пластинках. Особой роскошью считалось приобрести за очень большие деньги пластинки иностранных музыкантов. Эти пластинки ценились, их обменивали на книги и покупали по высоким ценам. Впоследствии тщательно искали пластинки "Maшины вpeмени", «Aквapиума" и других рок-музыкантов.
Рижская керамика. Уникальные изделия из рижской керамики – это еще одна характеристика интерьеров интеллигенции. Эти изделия, выпускавшиеся в Риге, Латвийской ССР, привлекали своей оригинальностью и неповторимым дизайном. Вазы, статуэтки, чашки – все они создавали атмосферу культурного искусства прямо в доме.
Сервиз /Фото:festima.ru
Посещение Юрмалы и Риги в качестве места для отдыха имело особый престиж, весьма превосходящий поездки в черноморские санатории. Многие известные писатели и художники, стремясь насладиться отпуском в полной мере, предпочитали арендовать дачи в этих районах на все лето, привозя туда свои семьи. В качестве сувениров они, безусловно, привозили керамическую посуду различных видов. Именно эти предметы стали популярной альтернативой роскошным хрустальным изделиям того времени.
Но их привлекательность заключалась не только во внешнем виде и оригинальном исполнении, но и в их целесообразности для использования на кухнях. Здесь, под покровом ночи, в уютных атмосферах, люди собирались вместе, не торопясь проводили время, играя на гитаре, обсуждая успехи и неудачи.
Были и другие расцветки /Фото:dzen.ru
Художественные картины. Интеллигенты всегда стремились окружить себя произведениями искусства. Картины известных художников или произведения, созданные друзьями-художниками, декорировали стены квартир. Они отражали вкус и эстетические предпочтения хозяев и создавали атмосферу гармонии.
Антиквариат мало кто мог себе позволить. Квартиры интеллигентов в СССР нередко отличались особой атмосферой и декором, который часто включал в себя коллекции старинных предметов. В то время как антиквариат был неподъемным для большинства граждан, интеллигенты отдавали предпочтение собирательству и сохранению старины. Величественные и красочные, произведения искусства притягивали внимание своей исторической ценностью. Интеллигенты активно посещали аукционы и антикварные магазины, чтобы пополнить свою коллекцию и украсить дома. Было необычно видеть в квартирах интеллигентов старинные керосиновые лампы и подсвечники, которые постепенно смещались новыми электрическими источниками света. Эти старинные предметы придавали дому особый шарм и могли быть использованы для создания романтической атмосферы.
Предметы старины сложно было достать /Фото:kustoff.ru
Также была популярна резьба по дереву. Декоративные элементы, такие как табуреты, комоды, рамы для фотографий или зеркал – все они сопровождались уникальными резными узорами или изображениями. Резьба по дереву являлась своеобразным выражением мастерства и вкуса владельца квартиры, и занимала заслуженное место в интерьере.
Хорошая мебель. В прошлом, ценные предметы не выбрасывались, а передавались по наследству. Мебель тоже входила в это число, её не спешили менять на новую, однотипную, выпускаемую советскими фабриками, которая заполняла все квартиры. В интерьере этих людей место чести занимали антикварные стулья, столы и тумбочки, переданные от бабушек, а также кровать с изящным изголовьем. Выполненная из качественных материалов.
Хорошая мебель также очень ценилась /Фото:fithewod.livejournal.com
Соломенные коврики, безусловно, были незаменимым элементом интерьера тех лет. Их прочные и естественные материалы отлично сочетались с деревянной мебелью и создавали ощущение единения с природой. Коврики, выполненные из соломы, были сделаны с большой любовью и тонким вкусом. Они добавляли комфорта в помещение, придавая ему уютный и теплый вид. И прекрасно заменяли популярные тогда вязанные белые салфетки с нежными ажурными узорами или вышитыми цветами, которыми украшалась каждая поверхность в доме. Они красовались на вазочках, оживляли кухонный стол, телевизор, комод, письменный стол и даже подоконник. Эти тонкие, элегантные орнаменты были тщательно сделаны руками умелых мастериц – бабушкой или мамой, либо приобретены в магазинах.
Соломенные коврики вместо белых салфеток /Фото:inrium.ru
Аскетичность в интерьерах тех времен являлась отражением особого образа жизни интеллигентов. Предпочтение отдавалось на первый взгляд кажущейся простоте, но при этом функциональности. Главной целью было создание спокойной и гармоничной обстановки, которая способствовала творческому вдохновению и интеллектуальному развитию. Во многих квартирах можно было встретить смесь старых и новых предметов. В целом интерьер советской интеллигенции скорее отличался скромностью, чем разнообразием и роскошью.
Аскетичный интерьер /Фото:mebel-complect.ru
Неотъемлемой частью интерьера квартир интеллигентов были портреты великих людей, которые висели на стенах. Это была своего рода святыня, которая напоминала об их преданности культуре и истории. Портреты выдающихся писателей, поэтов и ученых создавали атмосферу уважения и вдохновляли на достижение высоких вершин в собственной жизни.
Интеллигенты стремились иметь в своих домах новейшие модели роскошной европейской или американской техники. Были настоящие ценители автомобилей, фотоаппаратов, радиоприемников, магнитофонов и других предметов, которые считались предметами статуса и престижа. Зарубежная техника придавала квартире интеллигента современности и позволяла быть на передовом русле технологического прогресса. Она была в разы удобнее, практичнее, но и безусловно дороже советской.
Хорошая техника всегда ценилась /Фото:dzen.ru
Интерьеры квартир, в которых жили интеллигенты в СССР, особым образом отражали их внутренний мир и культурное наследие. Все эти признаки создавали особую ауру и делали эти интерьеры неповторимыми. Эпоха СССР оставила свой след в истории, и эти квартиры до сих пор являются свидетелями утонченности и культурного разнообразия, характерных для того времени.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии