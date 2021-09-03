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Для чего женщинам апатани носовые втулки: Старинная традиция, которая нынче под запретом


Женщины народа апатани носят втулки в носу.

Женщины народа апатани носят втулки в носу.

Практики, уродующие человеческое тело, существуют у многих малоразвитых народов. Татуировки и шрамирование получили наибольшее распространение, но есть и другие способы. Например, женщины народа апатани, проживающего на территории Индии, протыкают нос и вставляют втулки, а также делают жуткие наколки на лбу и подбородке.

Женский портрет.

Женский портрет.

 

Говоря о происхождении этого племени, антропологи выдвигают версию о том, что их предки жили на Тибете. Этому отчасти противоречат особенности внешности представителей народа апатани – у многих превалируют монголоидные черты. Всего насчитывается порядка 26 тысяч человек, которые проживают в семи деревнях. Апатани – мирный народ, эти люди занимаются примитивным земледелием и разведением скота. Несмотря на то, что мало они употребляют в пищу редко, быки ценятся здесь высоко, являясь, по сути, эквивалентом денег.
Женщины носят втулки и обязательно делают вертикальную татуировку.

Женщины носят втулки и обязательно делают вертикальную татуировку.

 
Татуировка зрительно рассекает лицо на две половины.

Татуировка зрительно рассекает лицо на две половины.

 

Чтобы оплатить любую покупку, нужно отдать определенное количество быков.
Апатани поклоняются богам Солнца и Луны, их религиозные верования близки представлениям о существовании двух начал - Ин и Янь.
Женщины апатани всегда славились красотой и, чтобы чужие мужчины их не забирали с собой, укрепилась традиция уродовать их лица жуткими втулками для носа и татуировками. Многие женщины воспринимали это одобрительно и добровольно проводили такие процедуры со своим лицом, и все старшее поколение сейчас доживает свой век так. В 1970-е годы правительство Индии вмешалось в ситуацию и запретило следовать этой негуманной традиции.
Женщины народа апатани любят массивные украшения, в частности, бусы.

Женщины народа апатани любят массивные украшения, в частности, бусы.


Женщины счастливы вопреки преклонному возрасту.

Женщины счастливы вопреки преклонному возрасту.

 

Снимки последних из женщин апатани, которые прожили жизнь с этими втулками, сделаны известным фотографом-путешественником Омаром Реда. Он объездил множество отдаленных уголков нашей планеты, документируя жизнь исчезающих племен и народов. По словам фотографа, ранее он не встречал племен, в которых бы женщины «украшали» именно нос, эта традиция его очень удивила.
Эти женщины - последнее поколение, которое придерживалось старинной традиции.

Эти женщины - последнее поколение, которое придерживалось старинной традиции.

 
Носовые втулки на местном наречии называются yaping hurlo.

Носовые втулки на местном наречии называются yaping hurlo.

 
Втулки располагаются всегда сбоку крыльев носа, и они идентичны тем, которые можно увидеть в ушах.

Втулки располагаются всегда сбоку крыльев носа, и они идентичны тем, которые можно увидеть в ушах.

 
Использование втулок было запрещено в 1970-е годы.

Использование втулок было запрещено в 1970-е годы.

 
Женщины апатани.

Женщины апатани.

 
Женщины апатани.

Женщины апатани.

 
Женщины апатани.

Женщины апатани.

 

источник

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Для чего женщинам апатани носовые втулки: Старинная традиция, которая нынче под запретом

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Для чего женщинам апатани носовые втулки: Старинная традиция, которая нынче под запретомПодписаться на мой Instagram
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