Почему суровые викинги предпочитали утонченным мечам брутальные секиры

Меч или топор? /Фото: petapixel.com.

Основу военного дела составляла стена щитов. /Фото: ya.com.

Датские топоры. /Фото: author.today.

Топор дешевле и даже лучше. /Фото: guns.allzip.org.

Судя по всему одноручные топоры переняли у Франков. /Фото: livemaster.by.

Не каждый свободный мог себе позволить меч. /Фото: fiord.org.

По многим параметрам топор лучше. /Фото: fishki.net.