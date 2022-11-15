Почему суровые викинги предпочитали утонченным мечам брутальные секиры

Образ викинга – пирата, разбойника, купца, первопроходца и колонизатора во многом ассоциируется с таким оружием, как топор. Вопреки популярному заблуждению, викингами в военных похода никогда не использовались бытовые топоры. Существовало несколько боевых разновидностей, которые применялись строго для войны. Однако, почему викинги предпочитали именно брутальные топоры, а не утонченные мечи?
Меч или топор? /Фото: petapixel.com.
Прежде всего стоит сделать небольшой отступление и «сломать шаблон». На протяжении многих столетий начиная от античности и заканчивая поздним средневековьем главным оружием профессионального воина (в большинстве случаев) было копье, и викинги в этом отношении не исключение. Знаменитое боевое построение «скьялборг» – «стена щитов» (викингская фаланга) основано именно на использовании щитов и копий. Важно понимать, что человек с копьем имеет огромное преимущество над человеком без копья банально из-за длины оружия. Это преимущество увеличивается в разы, если человек к тому же стоит в строю таких же боевых товарищей.
Основу военного дела составляла стена щитов. /Фото: ya.com.
Мечи, булавы, сабли и наконец топоры всегда выполняли функцию дополнительного вооружения. Однако, не без помощи развития сначала романтической культуры в эпоху Нового времени, а затем и развития уже массовой культуры в XX веке копье оказалось натурально вычеркнуто из повествовательной традиции. По всей видимости «палка с шилом» выглядит недостаточно убедительно. Забавно, что предки считали иначе. Тем не менее, не нужно думать, что эти самые мечи и топоры пускались в ход редко. Просто основу воинского ремесла у большинства народов Европы составляло именно владение копьем. Чего уж там, даже в названии античной римской республики – «S.P.Q.R.», «Senatus Populus Quirites Romae» отмечен именно «Quirites» - «воин с копьем», почему-то не с мечом.
Датские топоры. /Фото: author.today.
Но отойдем от восстановления исторической справедливости в сторону и вернемся к нашим викингам. Стоит еще раз отметить, что в военном деле скандинавов использовались отнюдь не бытовые топоры. Эпоха викингов отметилась появлением так называемых «татских топоров» - секир с двуручным древком. Именно они стали настоящим «оружием победы». Датский топор имеет характерный дизайн: широкое лезвие, а также наличие у некоторых топоров «бородки». Некоторые даже считают, что такая форма лезвия использовалась для оттягивания щита противника, однако апробированием практикой все эти «фехтовальные» теории выдерживают слабо. Скорее всего, форма топора всегда диктовалась стремлением увеличить поражающие свойства оружия, а не придать ему какие-то дополнительные функции.
Топор дешевле и даже лучше. /Фото: guns.allzip.org.
Если говорить о двуручном датском топоре, то у него была весьма специфическая сфера применения. Как правило, ими вооружались войны, стоящие не в первой линии стены щитов, а во второй или даже третьей. Стоя там в относительной безопасности, воины с двуручными секирами настукивали по головам противников, пользуясь превосходством в длине древка. Датские топоры оказались настолько эффективны и полезны в условиях столкновения копейных фаланг, что переняли их к X веку почти все соседи викингов. Более того, в среде викингов таким оружием не чурались пользоваться знатные люди.
Судя по всему одноручные топоры переняли у Франков. /Фото: livemaster.by.
Что же касается топоров поменьше, то они были именно оружием вспомогательным: удобным средством спонтанной резни или абордажа. Большее распространение, чем мечи, боевые топоры получили по причинам экономическим. Меч требует больше железа, меч требует более искусного кузнеца, а значит и стоит банально дороже. Далеко не всякий карл – свободный человек, мог позволить себе такую роскошь, даже «записавшись» в викинги. Кроме того, меч обладает рядом недостатков: у него слабая поражающая способность против хорошо защищенных целей, за ним требуется постоянный уход, меч гораздо легче приводится в негодность, а его утрата или поломка куда сильнее бьют по карману.
Не каждый свободный мог себе позволить меч. /Фото: fiord.org.
Другое дело топор: он относительно дешев и прост, при этом обладает действительно чудовищным поражающим эффектом как против незащищенного человека, так и против человека в кольчуге. Сделать топор мог почти любой мало-мальски опытный кузнец. Поэтому у большинства свободных людей средневековой Скандинавии дома под кроватью на случай войны и веселья лежал именно топор, а не меч. Конечно, рано или поздно наиболее успешные воины, ходившие в вик, могли себе позволить приобрести меч с награбленного. Или могли получить его в качестве трофея. Однако, на стоимость этого оружия можно было бы жениться и корову купить, да еще и не одну.
По многим параметрам топор лучше. /Фото: fishki.net.
А ведь в походы ходили в первую очередь, чтобы обогатиться. Простая иллюстрация: в эпоху Карла Великого один франкский всадник в шлеме, кольчуге, на лошади, со щитом, копьем и мечом стоил примерно как 30-40 дойных коров. Это конечно не суровый норманн, и где-то примерно 50-60% стоимости уходило на лошадей. Однако, данный пример должен продемонстрировать, во что обходилось средневековой экономике снаряжение воинов в железо. Таким образом у большинства народов меч оставался оружием скорее статусным, чем боевым. Тем более, что даже знатные люди Скандинавии не чурались пользовать топорами, настолько эффективными они были.
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