Необычные украшения для сада своими руками: оригинальные задумки и их реализация

Украшения для сада своими руками: оригинальные задумки помогут подчеркнуть природное очарование садового участка и претворить в жизнь скрытые таланты дизайнера (а они есть у каждого). Прежде чем приступать к выполнению ответственной миссии – осмотрите свои запасы.

Запомните священное правило для правильного владельца дачи: нельзя ничего выбрасывать!

Для создания неординарных вещичек потребуются совершенно ненужные на первый взгляд вещи: ветхая мебель, старая посуда, шины от автомобилей, пластиковые бутыли, дрова и обрезки стройматериалов, кадки, бочки, дырявые башмаки и пр. Использование камней, дерева и пластикадля украшения сада и дачи – самые эффектные способы.

Железный дровосек из консервных банок на крыльце дома

Очень красивые фонарики-аэростаты можно быстро сделать из банок из-под газированных напитков

Посвящение в дизайнерское дачное искусство

Самое главное условие в создании декоративных украшений – чувство стиля. Вначале наметьте для себя стилевое направление (учитывая размеры территории, стиль сада и свои собственные предпочтения). Все идеи украшений для оформления садового участка можно разделить на две группы:

Функциональные

Сюда относятся элементы, гармонично сочетающие в себе эстетичность и полезную функциональность.

Волшебные водоемы. Если у вас есть старые металлические/пластиковые ванны или другие емкости – создайте умиротворяющие водоемы из них. Посадите в свои прудики водные растения, можно даже обзавестись неприхотливыми рыбками. Декорирование клумб и водоемов на дачном участке можно доверить валунам, гальке или плитке.

Садовые маяки, сделанные из раскрашенных керамических горшков для растений

Современно и стильно выглядит садовый водоем, сделанный из вкопанной ванны или другой большой емкости, если его границы обложить бетонными плитами и галькой

Цветочный мир. Оригинальные клумбы из пластиковых бутылок, старых шин, ненужной обуви, железных ведер. Здесь можно обыграть даже старую кровать, стулья, велосипед или комод. Если на вашем участке остались большие пни – не спешите их выкорчевывать. Из них можно изготовить великолепные вазоны для сада своими руками и посадить туда цветы.

Функциональность и чистый декор: вазон из старого рабочего ботинка, выкрашенного серебряной краской, и мозаичный шар

Старыми велосипедами стало популярным украшать садовые участки, ведь они очень подходят на роль подставки для горшков, кадок и вазонов. Велосипед можно полностью выкрасить, например, в белый цвет

Совет! Для вазонов из пней дополнительно используйте глиняные горшки (чтобы высадить там цветы). Напрямую сажать в дерево цветы не стоит – дерево загниет от воды.

Столетние пни выкорчевывать даже жаль, поэтому им можно дать вторую жизнь в качестве эксклюзивного садового вазона. Также можно устраивать вазоны для горшков в срезах бревен и выкорчеванных и очищенных пнях

Простой, но очень красивый декор: вазоны для цветов из банок для краски с потеками. Цвет потеков краски можно подбирать к цветам и листьям растения

Романтичные постройки. В дело могут пойти пластиковые бутыли (из них можно возвести целую беседку). А как вам уютные скамейки с навесом в духе французских деревень? Для этого используются необработанные бревна различной величины. Из старых кресел или стульев можно соорудить уютные качели или необычные поделки для украшения сада своими руками.

Садовые качели из старого стула, выкрашенного в яркий цвет, точно не испортят ни один ландшафт

Суккулентные растения в ненужной подвесной клетке для птиц смотрятся очаровательно

Любимые пернатые. Наш волшебный сад просто не может обойтись без птичьих переливов. Чтобы птичкам было уютно, можно придумать оригинальные скворечники для них. Украсить их декупажем, росписью, декоративными деталями. Для самих скворечников можно использовать остатки досок и деревянную мебель. Отлично смотрятся скворечники из старых сапог большого размера. Можно пробудить фантазию и сотворить настоящее чудо скворечной мысли из пробок или больших фарфоровых чайников.

Птицы из полотна лопат, выкрашенного в сплошной цвет и с дорисованными глазами и клювами

Совет! Вешать скворечники лучше всего на лиственные деревья, с легким наклоном. А крышу сделайте съемной, чтобы удобнее было их чистить.

Скворечники можно делать разноцветными или даже разрисованными и даже многоэтажными с кормушками для многих птиц

Если вы живете возле лесной посадки или парка, то сделайте забавную простую кормушку для белок. Для этого нужно жестко закрепить на дереве, например, стульчик из набора игрушечной мебели, с помощью пары саморезов. С помощью длинного самореза на него накручивается кочан кукурузы, и так же просто заменяется

Минимум усилий понадобится для создания яркого скворечника с кормушкой из конструктора Лего, из которого «выросли» дети

Нефункциональные

Здесь царит мир чистой эстетики, который радует глаз и придает особое очарование всему облику сада. Различные сувенирчики, забавные фигурки животных, садовые поделки. Такое украшение сада своими руками из подручных материалов станет настоящей изюминкой дизайна двора.

Гладкие камни. раскрашенные каплями акриловой или другой краски. Можно также раскрашивать их флуоресцентной краской

Фантазии из камня или дерева. Из камней или остатков досок можно сделать чудесные вещицы. Вам в помощь акриловые краски, бусины, осколки разноцветных стеклышек. Вы можете создать забавных гномиков, человечков или просто чудесных зверюшек или насекомых. А если вы окрасите флуоресцентной краской поверхности пеньков или валунов – у вас получатся ночные волшебные фонарики.

Забавные муравьи из мячей для гольфа и проволоки

Совет! Привлеките к увлекательной работе с красками и аппликациями своих детишек. Вы чудесно проведет время с ними.

Осенний декор сада с помощью раскрашенных камушков

Стрекоза из старых столовых приборов

Возрождение пластика. Использование пластиковых бутылей разного объема в дизайне – самый экономичный вариант украшения сада. Какое украшение дачи из пластиковых бутылок вы хотите?

Симпатичные животные и птички: поросята, зайчики, котята, слонята. А может, в вашем саду поднимут шеи горделивые лебеди или рассядутся по заборам задорные воробьи?

Украшаем сад бабочками, сделанными из пластиковых бутылок и раскрашенными лаком для ногтей

Человечки: очень модным стало создавать из пластиковых бутылей различных колоритных персонажей. От веселых деревенских парней и девчат до высокомерных аристократов.

Подвесной садовый декор: человечек-рыбак и рыбки из старых ложек

Цветы и растения: сделайте из своего сада тропический рай. Из пластиковых бутылок получаются великолепные пальмы и кактусы. Можно добавить и немного нежности – ромашки, колокольчики, маки, розы.

Совет! Поделки из пластиковых бутылок размещайте в глубине сада или клумб. Особенно, если у вас есть дети (чтобы они не смогли дотянуться до них руками). Края у пластиковых поделок могут случайно поранить их.

Зубастый цветок из пластиковых бутылок, который порадует вас и ваших гостей-любителей научной фантастики

Много необычного садового декора можно делать из ржавого металла: листов, труб или старых инструментов, — например, украшение для ствола дерева: дятел из дисковой пилы и профнастила

Шляпки разноцветных грибов для сада можно делать из очень многих материалов и старых вещей: игрушек, посуды, одноразовой тары и прочего

Мечту в реальность

Как изготовить украшение для сада своими руками? Предлагаем провести несколько мастер-классов по изготовлению креативных шедевров для сада.

Забавное украшение «Летучая мышь»

Наш сад должен обзавестись защитником. Превосходно справится с этой ролью летучая мышка «Бэтмен». Ее можно подвесить на забор, дерево или при входе в дом. Вооружаемся:

Проволока.

Нейлоновые нитки.

Скотч двусторонний.

Эластичная черная ткань.

Кусочки меха или перышки.

Поролоновая губка (круглой или овальной формы).

Резиновая камера (лучше использовать большую покрышку).

Акриловая краска белая, черная и розовая (можно взять любую водостойкую краску).

Забавная летучая мышь из автомобильных шин

Начинаем:

Шаг 1. Определитесь с размерами будущего Бэтмена и отрежьте от покрышки необходимый кусок. Маркером нарисуйте на камере ее контур (голову с ушами и крылья). Чтобы придать объема лапкам и ушам, вырежьте их отдельно из покрышки.

Шаг 2. Из поролоновой мочалки вырезаем мордочку и тельце мыши и обтягиваем их черной тканью. Эти детали очень крепко сшиваем с резиновой заготовкой. Шить нужно нейлоновыми нитками строго по контуру. Дополнительно можно укрепить детали проволокой.

Шаг 3. Лапки прикрепляем к тельцу прохваченной насквозь проволокой. Из покрышки вырезаем узкие полоски. Они нужны для придания рельефности крыльям. Резиновые полоски приклеиваем двусторонним скотчем к крыльям. По краям можно прихватить нитками для особой прочности.

Шаг 4. Дополнительные ушки (которые мы вырезали отдельно) пришиваем к верхнему краю уха и голове мыши.

Шаг 5. Окраска. Красим Бэтмену ушки, рисуем ротик и носик. Его грудь сделаем более светлой, а черным цветом ставим несколько штрихов (они будут имитировать шерстку). На скотч приклеиваем перышки или мех на лапки, шейку и ушки.

Бэтмен-защитник готов!

Романтичный лебедь-фонарь из пластиковой пленки

Лебедь из пластиковой пленки (плотного полиэтилена) отлично украсит садовое озеро в вашем дворе

Удивительного и очень нежного лебедя можно создать из обычной пластиковой пленки (полиэтилена). Оборудованная подсветкой чудо-птица придаст саду шарм и утонченное очарование. Нам нужно:

Обычный скотч.

Проволока из алюминия.

Остатки подложки от линолеума (изолон).

Прозрачная пластиковая бутыль 5-литровая.

Полиэтилен 6-7 метров (лучше использовать 150 микрон, такую пленку используют для парников).

Приступаем:

Шаг 1. Определяемся с размерами лебедя и делаем его каркас из проволоки и пластиковой бутыли.

Пошаговое руководство: делаем лебедя из плотного полиэтилена и пластиковой бутыли. Шаг 1

Шаг 2. Нарезаем изолон на длинные, узкие полоски. Весь каркас птицы хорошо обматываем этими полосками и скрепляем для прочности скотчем.

Пошаговое руководство: делаем лебедя из плотного полиэтилена и пластиковой бутыли. Шаг 2

Шаг 3. Полиэтилен нарезаем на длинные полосы. Затем придаем полоскам бахромистость. Для этого с одной стороны полосок делаем равномерные небольшие надрезы.

Шаг 4. Начиная с хвоста лебедя, аккуратно наматываем на подготовленный каркас полиэтиленовые полоски бахромой наружу. По мере заматывания аккуратно прижигайте пленку для сцепления с основной частью. Прижигать удобно обычной отверткой нагретой на газовой плитке. Не перестарайтесь, иначе лебедя можно прожечь насквозь.

Шаг 5. В такой же последовательности отдельно делаем крылья лебедя и крепим их к каркасу.

Шаг 6. Подсветка. Здесь можно использовать несколько вариантов. Вы можете взять обычный фонарь круглой формы и поместить его в бутыль (предварительно вырезав в ней отверстие). Либо украсить лебедя сверху неоновыми гибкими трубками или светодиодной лентой на самоклеящейся основе.

Лучше всего поставить чудо-птицу рядом с водоемом (при условии, что водоем находится недалеко от входа в дом).

Стрекозы из медной проволоки и стеклянных и пластиковых бусин

Китайские колокольчики «перезвон ветра» своими руками из медной проволоки, бусин и натуральных камушков от ненужной бижутерии