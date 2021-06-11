История всей жизни в одном портрете: какие тайны композитора Мусоргского удалось запечатлеть Репину

Единственным прижизненным портретом великого композитора Модеста Мусоргского был знаменитый портрет кисти Ильи Репина. Художник написал его всего за 4 сеанса, за 10 дней до смерти композитора, в то время, когда тот находился в лечебнице. Репин смог не только фотографически точно и реалистично запечатлеть внешние черты позирующего, но и передать саму суть его характера. Именно таким видели Мусоргского современники, таким он представляется и сейчас – с горделивой осанкой, но тяжелым мутным взглядом, всклокоченными волосами и отекшим лицом – следами долгих лет алкогольной зависимости.











Слева – Модест Мусоргский, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, 1856. Справа – Модест Петрович Мусоргский (справа) с братом, 1858.



Репин ни в чем не льстил композитору – он изобразил его в больничном халате, накинутом поверх нижнего белья, с красноватым носом, недвусмысленно указывающим на нагубную привычку, с непричесанными волосами. При этом его лицо и поза полны достоинства и мужественности. Он словно предчувствует скорую кончину, но готов принять то, что его ожидает.







Модест Петрович Мусоргский, 1865.



Светлый фон, напоминающий облака, контрастирует с видом больничного халата. От этого атмосфера картины становится еще более драматичной, но не мрачной, не угнетающей – напротив, она производит впечатление грандиозности и величия.

Благодаря стремлению Репина отобразить действительность во всей ее неприглядной правде этот портрет называют самым лучшим и самым «похожим» из всех изображений Мусоргского.И. Репин. Эскиз портрета М. П. МусоргскогоНа портрете передано и физическое, и душевное состояние композитора. Идеолог «Могучей кучки», членом которой был Мусоргский, Владимир Стасов был потрясен этой работой: «Это невероятно! И подумать только, написано всего за четыре сеанса! Из всех, знавших Мусоргского, не было никого, кто не остался бы в восторге от этого портрета – так он жизненен, так он похож, так он верно и просто передает всю натуру, весь внешний облик Мусоргского».И. Репин. Портрет композитора М. П. Мусоргского, 1881Картина была написана за несколько дней до смерти композитора. И этот портрет стал своеобразным подведением итогов, словно на нем запечатлена история всей жизни Мусоргского. Некоторые критики писали, что в глазах композитора на этом портрете звучит его музыка – неукротимая и мощная. Дочь В. Стасова вспоминала: «Светский по виду, такой элегантный и как будто поверхностный, Мусоргский стал своей музыкой , своим незабвенным глубоким исполнением вызывать такие глубокие размышления, такие глубокие чувства…».М. П. Мусоргский, 1873Ф. Шаляпин в роли Бориса Годунова. Большой театр, 1912Интересы Мусоргского одной музыкой не ограничивались – он увлекался философией, историей, литературой. Но в музыке ему удалось достичь небывалых высот. Поясняя основную тему своей оперы «Борис Годунов», композитор писал: «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере». И замысел удался – и премьера оперы, и все последующие спектакли проходили в переполненных залах. «Борис Годунов» называют вершиной творчества композитора, произведением , стоящим в одном ряду с шедеврами мирового оперного искусства.Композитор Модест Петрович МусоргскийСложно сказать, что стало решающим фактором, сломившим его волю. Композитору довелось пережить и разгромные рецензии на опережающую свое время музыку, смерть матери и смерть любимой женщины, имя которой он никогда никому не называл, и постоянную нужду в деньгах. Несмотря на периодические запои, он продолжал вдохновенно творить: сюита «Картинки с выставки», оперы «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оставшиеся незавершенными, – сколько еще гениальных произведений могли бы появиться, если бы смерть не забрала Мусоргского на 43-м году жизни. Последствия алкоголизма оказались фатальными: цирроз печени, болезнь сердца и воспаление спинного мозга.М. П. Мусоргский, 1876.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)