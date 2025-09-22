Зачем в старину золотые монеты пробовали на зуб

Наверняка каждый в кино, посвященном какой-нибудь старине, видел моменты, когда один герой, получив монеты за какие-то услуги или товары, проверяет их методом пробы на зуб. Упоминания подобной операции регулярно появляются и в литературных произведениях. Возникает простой вопрос: зачем это делалось и не является ли надкусывание моменты очередным художественным вымыслом?
Чистое золото – это очень мягкий металл, который можно согнуть даже руками. Однако, если попытаться проделать подобное с каким-нибудь золотым украшением, то скорее всего у такого энтузиаста ничего не получится. Почему? Потому что в большинстве случаев золотые украшения в наше время делают из материала 585 пробы. Означает это ровно то, что в таком «золоте» золота только 58.5%. Все остальное – это металлы-примеси, которые делают материал в том числе более прочным и менее податливым для механического воздействия.
Таким образом, в старину «на зуб» проверялись золотые монеты. Если монета гнется и при этом не ломается и не крошится, то она скорее всего из чистого золота. Если монета гнется и ломается, а материал при этом издает характерный хруст, то скорее всего в ней имеется большая примесь олова. Или дела еще хуже и вся монета в принципе оловянная и просто покрыта фальшивомонетчиками позолотой. Если монета вообще не гнется на зуб, то скорее всего в ней так же есть какие-то примеси.
Важно понимать, что большинство монет в древнее время, Средневековье и ранее Новое время делались все-таки не из золота, а из серебра, меди, олова.гиперинфляции из-за ввоза большого объема золота из Америки) в Европе стали чеканить в том числе монеты почти из чистого золота. Например, уже в XVI веке в Англии золотая монета должна была по закону содержать 91.6% «солнечного металла». Такую монету можно было относительно легко проверить на подлинность взяв на зуб. Гнется, не ломается и не хрустит – значит не поддельная.
