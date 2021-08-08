Самая юная миллиардерша (сестра Ким Кардашьян) показала интерьер своего первого «взрослого» дома

Самая юная миллиардерша мира показала интерьер своего первого «взрослого» дома (Кайли Дженнер). | Фото: cosmopolitan.com.

Самый экстравагантный акцент в доме известной блогерши Кайли Дженнер — качели посреди гостиной. | Фото: jetsetter.ua.

Несколько комнат в доме Кайли Дженнер сделаны в любимом розовом цвете. | Фото: cosmopolitan.com.

В интерьере дома Кайли Дженнер много неоновых вывесок. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.

Интерьер кухни Кайли Дженнер. | Фото: jetsetter.ua.

В доме Кайли Дженнер преобладает гламурный стиль. | Фото: bocadolobo.com.

Кресла в гостиной-столовой оформлены в том же цвете, что и тона губной помады из последней коллекции Kylie Cosmetics. | Фото: cosmopolitan.com.

В баре, в котором Кайли любит отдыхать с друзьями, много неожиданных арт-объектов. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.

Огромный шкаф-гардеробная для сумочек был сделан на заказ. | Фото: jetsetter.ua.

В доме много мягкого текстиля, пушистых ковров и винтажной мебели. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.

У малышки есть не только своя комната, ее игрушки можно увидеть по всему дому. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.

Гардероб и бьюти-комната – особая гордость Кайли Дженнер. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.

Гардеробная комната Кайли Дженнер состоит из нескольких зон. | Фото: instagram.com/ kyliejenner.