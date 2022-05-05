"Штирлиц в юбке": немецкая разведчица, работавшая на СССР

Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР
Как известно, Штирлиц – образ собирательный, символ советской разведки, работавшей во имя борьбы с фашизмом. На самом деле в Европе действовала целая сеть советской агентуры, получившая в послевоенные годы название «Красная капелла». Судьбы многих ее агентов сложились трагически, яркий пример тому – история Ильзе Штебе, разведчицы, сотрудничавшей с СССР. Она передавала информацию о подготовке плана «Барбаросса», однако была арестована немцами и пережила страшнейшие пытки, храня молчание. Орденом Красного Знамени героиня была награждена посмертно.
Портрет Ильзе Штебе
Как известно, Штирлиц – образ собирательный, символ советской разведки, работавшей во имя борьбы с фашизмом. На самом деле в Европе действовала целая сеть советской агентуры, получившая в послевоенные годы название «Красная капелла». Судьбы многих ее агентов сложились трагически, яркий пример тому – история Ильзе Штебе, разведчицы, сотрудничавшей с СССР. Она передавала информацию о подготовке плана «Барбаросса», однако была арестована немцами и пережила страшнейшие пытки, храня молчание. Орденом Красного Знамени героиня была награждена посмертно.
Кадр из фильма Битва за Москву, где речь идет о работе Ильзе Штебе
Ильзе Штебе – немка. Она получила образование в торговом колледже, а после добилась значительных успехов на поприще журналистики. После окончания курсов стенографисток девушка прошла путь от работника рекламного отдела до секретаря главного редактора, а после и вовсе стала корреспондентом и писала из Чехословакии и Польше. Ильзе всегда отличали антифашистские взгляды, именно поэтому впоследствии она стала работать на СССР.
Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР
В разведку Ильзе привел Рудольф Гернштадт, польский журналист-коллега. Девушка была прекрасным специалистом и после прихода нацистов к власти получила указание вступить в ряды НСДАП. В это время Ильзе работала под псевдонимом «Арним», ее задачей было собрать как можно больше контактов для последующей вербовки. Выступления Штебе в прессе были столь убедительны, что польские медийщики настаивали на том, чтобы запретить ей въезд в страну из-за пропаганды нацизма.
Одним из ключевых агентов, завербованных Ильзе, стал сотрудник германского МИДа Рудольф фон Шелиа. Именно он помог Ильзе получить место в пресс-службе МИД. Сотрудничество разведчиков продолжалось долго, именно Шелиа передавал информацию о том, что Герман готовит план нападения на Советский Союз. Стараниями Ильзе эти сведения передавались в Москву.
Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР
Немецкая контрразведка прикладывала усилия к разоблачению советских агентов. В Брюсселе был разгромлен штаб с радиопередатчиками. Несмотря на это, Ильзе продолжала руководить группой разведчиков и передавать информацию. Ее арест произошел 12 сентября 1942 года в день помолвки с Карлом Хельфрихом, еще одним агентом, работавшим на СССР.
Ильзе пытали 7 страшных и бесконечно долгих недель, но она не проронила ни слова и не выдала никого из своих сообщников. За это время в руки гестапо попал и фон Шелиа. Он выдал всю информацию о пособничестве Советскому Союзу и о работе с Ильзе. Это вынудило ее признаться в связи с фон Шелиа. Правда, никакой другой информации добыть не удалось. 14 декабря Ильзе Штебе была приговорена к смертной казне на гильотине. О ее подвигах, как и подвигах всей «Красной капеллы» стало известно лишь много лет спустя. В 1969 году были рассекречены материалы об участии разведчиков в Великой Отечественной войне, тогда Ильзе и еще 31 участник разведгруппы получили высокие государственные награды. 29 человек из списка награжденных получили ордена Красного Знамени посмертно.
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