"Штирлиц в юбке": немецкая разведчица, работавшая на СССР

Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР

Портрет Ильзе Штебе

Кадр из фильма Битва за Москву, где речь идет о работе Ильзе Штебе

Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР

Ильзе Штебе - разведчица, работавшая на СССР