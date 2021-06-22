Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

С нами не соскучишься!

Алкоголь сгубил не мало людей, и знаменитости не исключение. Некоторые снимают таким образом стресс, но не замечают, как алкоголь порабощает их.









Михаил Ефремов

Марат Башаров

Филипп Киркоров

Григорий Лепс

Иван Охлобыстин

Наталья Андрейченко

Александр Домогаров

Сергей Шнуров

Алексей Панин

Лариса Гузеева