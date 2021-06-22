С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Алкоголь сгубил не мало людей, и знаменитости не исключение. Некоторые снимают таким образом стресс, но не замечают, как алкоголь порабощает их.

Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Михаил Ефремов


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Актер и режиссер, сын знаменитого Олега Ефремова, не скрывает, что уже не борется с пристрастием к алкоголю и не считает себя примерным семьянином.

Марат Башаров


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Марат Башаров пьяный сел за руль автомобиля, в котором находилась его дочь.

Филипп Киркоров


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Пристрастие к алкоголю «короля эстрады» известно всем давно, даже Алла Пугачева ни раз жаловалась на своего мужа журналистам.

Григорий Лепс


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Наверняка уже все видели выпившего артиста. И он открыто заявляет о своей зависимости, а также говорит, что будет продолжать пить дальше.

Иван Охлобыстин


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Летом 2014 года был доставлен в медицинский центр для лечения. Неизвестно прошел ли он его полностью.

Наталья Андрейченко


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

В советские годы была довольно популярной артисткой. После развода с мужем и переезда в Россию стала употреблять много спиртных напитков. Она не скрывает своей зависимости. Попала в реабилитационный центр.

Александр Домогаров


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Проходил лечение в наркологической клинике для избавления от зависимости. Врачам пришлось потратить много сил и времени на реабилитацию его состояния.

Сергей Шнуров


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Певец и сам признается, что любит хорошо выпить.
Он никогда не выходил выступать трезвым, обосновывая это появлением таланта.

Алексей Панин


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

В настоящий момент это самая противоречивая фигура. Во время пьянки с актером происходит нечто странное. Журналисты не раз фиксировали его странные пьяные выходки, что дает ему весьма сомнительную репутацию.

Лариса Гузеева


Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Начала употреблять алкоголь из-за мужа, который страдал наркотической зависимостью. Таким образом, она пыталась избавить его от его зависимости. Стала употреблять ему назло, в итоге это пьянство продлилось 7 лет. После этого проходила курс реабилитации в центре для алкоголиков в течение 10 лет. Была закодирована, тогда ей удалось победить алкогольную зависимость.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх