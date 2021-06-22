Российские звезды, злоупотребляющие алкоголем

Алкоголь сгубил не мало людей, и знаменитости не исключение. Некоторые снимают таким образом стресс, но не замечают, как алкоголь порабощает их.
Михаил Ефремов
Актер и режиссер, сын знаменитого Олега Ефремова, не скрывает, что уже не борется с пристрастием к алкоголю и не считает себя примерным семьянином.
Марат Башаров
Марат Башаров пьяный сел за руль автомобиля, в котором находилась его дочь.
Филипп Киркоров
Пристрастие к алкоголю «короля эстрады» известно всем давно, даже Алла Пугачева ни раз жаловалась на своего мужа журналистам.
Григорий Лепс
Наверняка уже все видели выпившего артиста. И он открыто заявляет о своей зависимости, а также говорит, что будет продолжать пить дальше.
Иван Охлобыстин
Летом 2014 года был доставлен в медицинский центр для лечения. Неизвестно прошел ли он его полностью.
Наталья Андрейченко
В советские годы была довольно популярной артисткой. После развода с мужем и переезда в Россию стала употреблять много спиртных напитков. Она не скрывает своей зависимости. Попала в реабилитационный центр.
Александр Домогаров
Проходил лечение в наркологической клинике для избавления от зависимости. Врачам пришлось потратить много сил и времени на реабилитацию его состояния.
Сергей Шнуров
Певец и сам признается, что любит хорошо выпить. Он никогда не выходил выступать трезвым, обосновывая это появлением таланта.
Алексей Панин
В настоящий момент это самая противоречивая фигура. Во время пьянки с актером происходит нечто странное. Журналисты не раз фиксировали его странные пьяные выходки, что дает ему весьма сомнительную репутацию.
Лариса Гузеева
Начала употреблять алкоголь из-за мужа, который страдал наркотической зависимостью. Таким образом, она пыталась избавить его от его зависимости. Стала употреблять ему назло, в итоге это пьянство продлилось 7 лет. После этого проходила курс реабилитации в центре для алкоголиков в течение 10 лет. Была закодирована, тогда ей удалось победить алкогольную зависимость.
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