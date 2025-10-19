Величественная бетонная вилла с выступающим бассейном среди непроходимых джунглей

На территории известного курорта, расположенного среди диких джунглей в Коста-Рике, появилась еще одна вилла, которая, несмотря на монументальный вид, буквально растворяется среди зелени. Бетонная конструкция двухэтажных апартаментов, дополненная выступающим бассейном, была разработана чешскими архитекторами, которые постарались создать уникальный дизайн, где переплетаются современный стиль, народные традиции, но приоритет все же отдан самой природе.
В джунглях Коста-Рики появилась эффектная бетонная вилла (Art Villa).
Среди диких джунглей Коста-Рики расположен курорт Art Villas, который славится обилием экзотической растительности, песчаными пляжами и роскошными виллами, разбросанными на живописных склонах. Недавно «коллекция» популярного курорта пополнилась еще одной резиденцией, которую спроектировала команда специалистов сразу двух чешских архитектурных студий – Formafatal и Refuel Works.
На закате дня в окнах отражается живописный пейзаж, а в бассейне – сама резиденция (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: homeitalia.com.
По сведениям редакции Novate.ru, на обширной территории (25 тыс. кв. м) среди непроходимых зарослей появилась Art Villa, «зажатая» между двух монолитных бетонных плит, одна из которых образует плоскую крышу, а вторая является открытой террасой, окружающей весь второй этаж. Первый этаж резиденции «прячется» не только за экзотическими растениями, но и за выступающим бассейном, парящим над склоном. На закате солнца фасадная часть строения выглядит особенно потрясающе. Такого визуального эффекта удалось достичь с помощью панорамных окон от пола до потолка, которые, отражаясь в голубой воде, создают фантастическую картинку.
«Парящий» бассейн превратил обычную бетонную коробку в особенный объект (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: dezeen.com.
Бетон не стали прятать за облицовкой лишь для того, чтобы подчеркнуть красоту самой природы (Art Villa, Коста-Рика).
«При проектировании конструкции здания и интерьеров мы черпали вдохновение не только в окружающих диких джунглях, но и в работах бразильского архитектора Паула Мендеса да Роша, работающего в стиле брутализма и известного своим умением превращать здание в часть ландшафта», – объясняют свое дизайнерское решение чешские специалисты.
По этой причине авторы проекта не стали облицовывать фасад здания или украшать дополнительными элементами, чтобы не соперничать с красотой окружающей природы. Необработанные бетонные стены со щедрым остеклением идеально гармонируют с экзотическими растениями и водной гладью, которую можно увидеть и внутри виллы.
В одной из гостиной имеется круглый пруд, в котором отражается не только огромный светильник (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: homeitalia.com.
Примечательно: В одной из гостиных имеется круглый пруд, в нем отражаются лучи солнца проникающие сквозь панорамные окна от пола до потолка и через стеклянный атриум, экзотические комнатные растения и внушительного диаметра арт-объект, сделанный из белого стекла с волнистым рисунком черного цвета. Арт-инсталляцию можно использовать и в качестве светильника, потому что внутри нее вмонтированы миниатюрные LED-лампы. Оригинальный тандем визуально увеличил пространство и помог организовать идеальную зону отдыха, заменяющую поход в джунгли.
Необычная мебель, экзотические растения и аксессуары контрастируют с грубыми бетонными поверхностями, подчеркивая неординарность стиля (Art Villa, Коста-Рика).
Как ни странно, но бетонные плиты с шероховатой поверхностью и неоднородностью цвета на стенах и потолке стали нестандартным украшением интерьера резиденции. «Сырой» бетон идеально подчеркивает красоту и изящество мебели, сделанную на заказ из благородных пород деревьев местными мастерами или привезенной из Чехии, а также колоритные аксессуары и декоративные элементы, встречающиеся в каждой из комнат.
В качестве напольного покрытия в большинстве помещений тоже использовался бетон, только с отполированной поверхностью. Исключения составляют лишь акцентные зоны в спальнях и ванных комнатах, созданные с использованием декоративной керамической плитки, доставленной из Никарагуа, и деревянного решетчатого настила, на котором установлены монолитные ванны.
Натуральное дерево и яркая никарагуанская напольная плитка стали основным украшением интерьера спальных комнат (Art Villa, Коста-Рика).
Древесина тика и бразильского ореха, металл, стекло и лен – это доминирующие материалы дизайна интерьера, в котором преобладают пастельные тона. Исключением являются фартук из акварельной керамической плитки возле рабочей поверхности на кухне, напоминающей растительность джунглей, табуреты, окрашенные с использованием техники омбре и яркая напольная плитка с геометрическим рисунком в некоторых зонах.
Экзотический интерьер кухни-столовой (Art Villa, Коста-Рика).
Для того чтобы гости курорта могли беспрепятственно наслаждаться красотой первозданной природы, жилые зоны, включающие фойе, основную гостиную, кухню- столовую, 5 спальных комнат с собственными ванными расположили на втором этаже. Практически из каждой комнаты есть выход на открытую террасу, именно через нее можно попасть к панорамному бассейну, с дальнего бортика которого открывается восхитительный вид на Тихий океан.
Ванные комнаты удивят даже самых привередливых постояльцев (Art Villa, Коста-Рика).
Для незабываемого отдыха созданы все условия (Art Villa, Коста-Рика).
А вот на нижнем уровне все сделано для того, чтобы постояльцы расслабились или занялись любимыми развлечениями. К услугам отдыхающих лаунж-зона, тренажерный зал, танцевальная комната, кинотеатр, игровая зона для детей, гардеробная и прачечная. Там же расположены несколько бытовых помещений для обслуживания здания.
