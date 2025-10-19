Величественная бетонная вилла с выступающим бассейном среди непроходимых джунглей

В джунглях Коста-Рики появилась эффектная бетонная вилла (Art Villa).

На закате дня в окнах отражается живописный пейзаж, а в бассейне – сама резиденция (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: homeitalia.com.

«Парящий» бассейн превратил обычную бетонную коробку в особенный объект (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: dezeen.com.

Бетон не стали прятать за облицовкой лишь для того, чтобы подчеркнуть красоту самой природы (Art Villa, Коста-Рика).

В одной из гостиной имеется круглый пруд, в котором отражается не только огромный светильник (Art Villa, Коста-Рика). | Фото: homeitalia.com.

Необычная мебель, экзотические растения и аксессуары контрастируют с грубыми бетонными поверхностями, подчеркивая неординарность стиля (Art Villa, Коста-Рика).

Натуральное дерево и яркая никарагуанская напольная плитка стали основным украшением интерьера спальных комнат (Art Villa, Коста-Рика).

Экзотический интерьер кухни-столовой (Art Villa, Коста-Рика).

Ванные комнаты удивят даже самых привередливых постояльцев (Art Villa, Коста-Рика).

Для незабываемого отдыха созданы все условия (Art Villa, Коста-Рика).