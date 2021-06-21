Как сложились судьбы людей с культовых фотографий XX века

Классовое неравенство, Британия, 1937 год

Фотография Джимми Саймса.

Через три года после снимки Лондон, где жили все пятеро мальчиков, регулярно подвергался бомбёжкам. К сожалению, неизвестна судьба женщина на легендарной фотографии, посвящённой этим событиям. Известно только, что она сидит на развалинах собственного дома и кто-то угостил её чаем, чтобы немного утешить.

Судьба большинства детей из рабочего класса с культовых снимков, вроде этой десятилетней фабричной работницы, которая тоскует по свежему воздуху, обычно неизвестна. Мальчикам из Лондона повезло, что история сохранила их имена. Фотография американца Льюиса Хайна.

Зенитчица Лена, 1945.

Зенитчица Лена возвращается домой.

Елена Петровна на фотографии из социальных сетей. 2009 год.

Прыжок к свободе, 1961

Ханс Конрад Шуман в момент прыжка.

Посмотрите в её глаза, 1936

Мать-переселенка, или Посмотрите в её глаза. Фотография была известна под обоими названиями.

Напалм во Вьетнаме

Дети, бегущие после атаки.

Ким Фук со своими родными.