Как заставить орхидеи обильно цвести

Хотите, чтобы орхидея цвела пышно и была здоровой? Тогда опробуйте простейшее удобрение на основе банановой шкурки. Она исключительно питательна полезными веществами, которые крайне необходимы домашним цветам!







Нарежьте три шкурки от банана ножницами или ножом в чистую банку.







Залейте 1 л кипятка (вода должна быть чистая и отстоянная, не из-под крана).

Накройте крышкой, дайте полностью остыть.Через полчаса процедите раствор от банановой шкурки. Она уже отдала все полезные вещества в воду. Шкурку можно использовать в компост.Поливайте 2 раза в месяц (раз в 2 недели) из расчёта 2-3 ст. л. на 1 горшок с орхидеей.Однако, остатки удобрения не выливайте! Заморозьте как лёд в морозилке.И точно так же, дважды в месяц, кладите по 2-3 кубика в цветок! Размораживаясь, удобрение будет мягко подкармливать орхидею.