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Как заставить орхидеи обильно цвести

Хотите, чтобы орхидея цвела пышно и была здоровой? Тогда опробуйте простейшее удобрение на основе банановой шкурки. Она исключительно питательна полезными веществами, которые крайне необходимы домашним цветам!

Как заставить орхидеи обильно цвести

Нарежьте три шкурки от банана ножницами или ножом в чистую банку.

Как заставить орхидеи обильно цвести

Залейте 1 л кипятка (вода должна быть чистая и отстоянная, не из-под крана).

Накройте крышкой, дайте полностью остыть.

Как заставить орхидеи обильно цвести

Через полчаса процедите раствор от банановой шкурки. Она уже отдала все полезные вещества в воду. Шкурку можно использовать в компост.

Как заставить орхидеи обильно цвести

Поливайте 2 раза в месяц (раз в 2 недели) из расчёта 2-3 ст. л. на 1 горшок с орхидеей.

Как заставить орхидеи обильно цвести

Однако, остатки удобрения не выливайте! Заморозьте как лёд в морозилке.

Как заставить орхидеи обильно цвести

И точно так же, дважды в месяц, кладите по 2-3 кубика в цветок! Размораживаясь, удобрение будет мягко подкармливать орхидею.

Как заставить орхидеи обильно цвести

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Орхидеи
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