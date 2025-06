Факты о виски, которые необходимо знать

Виски — один из самых популярных алкогольных напитков, созданных путем перегонки продуктов на основе зерна. За историю своего существования виски тесно влился в культуру многих народов мира. Особенно влияние виски ощущается в Шотландии. И хотя история дистиллированных напитков насчитывает несколько тысяч лет, именно здесь 500 лет назад виски, который мы знаем сегодня, начал медленно завоевывать любовь среди народа. На сегодняшний день ароматный и крепкий виски занимает свое заслуженное место среди алкоголя наравне с пивом и вином.



1. Процесс дистилляции — ключевой аспект изготовления виски — был изобретен более 4 тыс. лет назад. (Alan Jamieson / CC BY 2.0) 2. Первое письменное упоминание о шотландском виски датируется 1494 годом. В письме дано распоряжение о приобретении сырья, необходимого для производства более 1500 бутылок виски. По-видимому, виски уже тогда пользовался популярностью. (RayMorris1 / CC BY-NC-ND 2.0) 3. Виски должен выдерживаться только в деревянных бочках. В стеклянных бутылках напиток может храниться сотни лет, однако его вкус и аромат не будут улучшаться. (Markus Wichmann / CC BY-NC-ND 2.0) 4. 90% всего односолодового виски изготовляется в Шотландии. (ScottSimPhotography / CC BY 2.0) 5. Употребление виски в малых дозах благотворно влияет на метаболизм человека. Этот напиток может предотвратить инсульт, деменцию, сердечный приступ, а также препятствовать возникновению раковых клеток. (Sven Cipido / CC BY-NC-ND 2.0) 6. Виски может выдерживать предельно низкую температуру — полярники, задавшиеся целью достичь Южного полюса, брали виски с собой, и он оставался жидким даже в -30 °С. (Roderick Eime / CC BY 2.0) 7. Существует более 5000 видов односолодового виски. (Svenska Mässan / CC BY-ND 2.0) 8. Производство виски занимает второе место по прибыльности среди всех видов промышленности Шотландии. (Alan Jamieson / CC BY 2.0) 9. Цвет виски напрямую зависит от материала и качества бочки. (ben matthews ::: / CC BY-NC-SA 2.0) 10. Виски в открытой бутылке не теряет своего качества в течение пяти лет. (Can Mustafa Ozdemir / CC BY 2.0) 11. Шотландский виски перегоняют дважды, ирландский виски — трижды. ([Sir] Bali / CC BY-NC-SA 2.0) 12. Четверку самых распространенных «региональных» типов виски составляют шотландский (скотч), ирландский (айриш), американский (бурбон) и канадский (часто именуемый «ржаным»). (Bradley Wells / CC BY-NC-SA 2.0) 13. Шотландцы и ирландцы по сей день ведут спор о том, кто первый начал производить виски. (Scott Loftesness / CC BY-NC-SA 2.0) 14. В английском языке существует два варианта написания слова «виски»: в Шотландии и Канаде используют «whisky», в США и Ирландии — «whiskey». (Rob Brewer / CC BY-SA 2.0) 15. Виски получил свое название от кельтского выражения «uisge beatha», что переводится как «вода жизни». (Matt Gibson / CC BY-NC 2.0)



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: