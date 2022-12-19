Не рулетики: 6 ленивых блюд из лаваша, которые выручат, когда гости на пороге

Лаваш обычно воспринимают как основу для закусок, заворачивая в него различные начинки. Однако из тонкого хлеба можно сделать и другие, не менее вкусные блюда: пирог, пиццу, сладкие трубочки и пр. Novate.ru делится проверенными быстрыми рецептами, которые пригодятся, когда неожиданно нагрянут гости.
Рецепт 1: Пицца-пирог с фаршем
Пицца на сковороде из лаваша с яйцом. / Фото: liveinternet.ru
Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
• один репчатый лук;
• фарш – 300 граммов (предпочтительнее говяжий);
• две веточки петрушки;
• 100 граммов твердого сыра;
• два яйца;
• два лаваша;
• одна столовая ложка растительного масла;
• два помидора;
• половина чайной ложки сушеного базилика;
• соль и перец по вкусу.
Измельчите лук с помощью ножа или терки, а затем добавьте в фарш вместе с солью, перцем и базиликом. Сыр натрите на средней терке, а яйца взбейте в пышную пену, предварительно добавив щепотку соли. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Из лавашей вырежьте два круга – один из них положите на сковороду, равномерно распределите по нему фарш и половину сыра, а второй положите сверху, аккуратно прижимая пальцами к начинке. Залейте лаваш взбитыми яйцами, накройте сковороду крышкой и готовьте около 15 минут. Пока будет жариться пицца, подготовьте помидоры, нарезав их кружочками. По истечении времени переверните блюдо на другую сторону, посыпьте сыром, выложите сверху томаты и мелко нарезанную петрушку. Готовьте под крышкой еще десять минут, пока не расплавится сыр, а томаты не отдадут свою сочность.
Рецепт 2: Трубочки из лаваша с картофелем и сыром
Трубочки с картофелем можно посыпать кунжутом для красоты. / Фото: receptisalatov.com
Ингредиенты для блюда:
• 500 граммов картофеля;
• 100 граммов твердого сыра;
• 200 граммов тонкого лаваша;
• пучок укропа;
• два зубчика чеснока;
• соль и перец по вкусу;
• растительное масло для жарки.
Закуска готовится очень просто. Картофель нужно отварить, слить воду и с помощью толкушки сделать пюре. Далее добавьте предварительно измельченный укроп и чеснок, натертый сыр, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
Лаваш нарежьте на прямоугольники размером 17х10. Вдоль узкого края выложите начинку и закрутите трубочку. Поставьте на плиту сковороду, налейте растительное масло, дождитесь, пока оно нагреется, и обжарьте трубочки с обеих сторон до золотистой корочки. Сверху можно посыпать кунжутом. Подавайте горячими, пока они хрустят.
Рецепт 3: Пирог с колбасой и сыром
Пирог со слоями из тонкого лаваша. / Фото: vdiete.ru
Список ингредиентов, которые понадобятся для приготовления пирога:
• три яйца;
• две столовые ложки сметаны;
• 200 граммов колбасы;
• 200 граммов сыра;
• два тонких лаваша;
• чайная ложка растительного масла;
• соль и перец по вкусу.
Это блюдо – яркий пример того, как без возни с тестом и с минимальным набором ингредиентов можно приготовить аппетитный пирог с невероятно вкусной и сытной начинкой.
Возьмите небольшую миску, взбейте в ней яйца до пышности, добавьте сметану, соль и перец, хорошо перемешайте. Лаваш нарежьте небольшими кусочками. Колбасу и сыр нарежьте кубиками. Форму для запекания смажьте растительным маслом, несколько кусочков лаваша обмакните в яично-сметанную смесь и выложите на дно формы, посыпьте начинкой. Повторяйте слои, пока не закончатся продукты. Последним используйте сыр. Дождитесь, пока духовка разогреется до 180 градусов, и отправьте пирог выпекаться. В зависимости от мощности духовки блюду может понадобиться 20-30 минут. Готовность определяйте по наличию золотистой корочки.
Рецепт 4: Ленивая лазанья с грибами
Лазанья из лаваша
с сыром и начинкой из фарша с грибами. / Фото: cooku.ru
с сыром и начинкой из фарша с грибами. / Фото: cooku.ru
Для приготовления ленивой лазаньи вам понадобятся:
• полтора тонких лаваша;
• 400 граммов свиного фарша;
• шесть средних шампиньонов;
• половинка репчатого лука;
• 100 граммов твердого сыра;
• четыре столовых ложки сметаны;
• два помидора;
• 50 миллилитров растительного масла;
• сухие итальянские травы по вкусу;
• соль и черный перец по вкусу.
Для начала займемся приготовлением начинки. Поставьте на плиту сковороду, разогрейте на ней растительное масло, после чего поджарьте фарш и предварительно измельченный лук. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте, доведите до готовности и выложите в отдельную тарелку. В этой же сковороде обжарьте шампиньоны и помидоры, нарезанные тонкими слайсами, добавьте соль и щепотку итальянских трав. Дождитесь, пока выпарится лишняя жидкость, и отставьте сковороду.
Возьмите лаваш, нарежьте его на квадраты или прямоугольники, в зависимости от того, какая у вас форма для запекания. Выложите на дно, смазанное маслом, несколько кусочков лаваша, сверху – часть грибов и сыра, натертого на мелкой терке, и закройте начинку лавашем. Следующий слой – фарш с луком, его тоже нужно посыпать сыром. Выкладывайте слои лазаньи, пока не закончатся ингредиенты. Самым верхнем должен быть лаваш. Смажьте его сметаной, посыпьте сухими итальянскими травами, а в конце – сыром.
Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и установите таймер на 20 минут.
Рецепт 5: Восточные гренки
Гренки из лаваша с начинкой из крабовых палочек. / Фото: koolinar.ru
Для приготовления блюда вам понадобятся такие ингредиенты:
• один тонкий лаваш;
• 200 граммов мягкого плавленого сыра со сливочным вкусом;
• три зубчика чеснока;
• 100 граммов крабовых палочек;
• половина пучка укропа;
• три столовых ложки растительного масла;
• два яйца;
• одна чайная ложка муки.
Достаньте крабовые палочки из упаковки и мелко нарежьте их. Зубчики чеснока очистите и натрите на терке. Выложите сыр в отдельную миску, добавьте чеснок и хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на четыре равных прямоугольника. Один из них смажьте плавленым сыром, посыпьте измельченным укропом и добавьте крабовые палочки. Положите сверху еще один лаваш. Повторите начинку на всех пластах. Последний слой – просто лаваш. Острым ножом разрежьте полученный прямоугольник на девять кусочков.
Взбейте яйца, добавьте к ним муку, хорошо взбейте массу и окуните в нее будущие гренки. Затем выложите их на сковороду, смазанную растительным маслом, и обжаривайте с обеих сторон до получения золотистой корочки.
Рецепт 6: Штрудель с вишней и грецкими орехами
Штрудель с вишней без слоеного теста. / Фото: prostovkysno.com
Список ингредиентов для приготовления штруделя:
• 500 граммов замороженной вишни без косточек;
• две чайные ложки крахмала;
• 200 граммов сахара;
• 100 граммов грецких орехов;
• одно яйцо;
• одна столовая ложка натурального йогурта;
• три-четыре столовых ложки растительного масла;
• один длинный тонкий лаваш.
По оригинальному рецепту штрудель готовится из вытяжного теста. Но если у вас нет времени или вы просто хотите приготовить простой и быстрый десерт, тогда вариант из лаваша с кисло-сладкой начинкой из ягод станет идеальным решением.
Для начала следует подготовить вишню: достаньте ее из холодильника и разморозьте при комнатной температуре. Когда ягоды пустят сок, смешайте его с двумя ложками крахмала. Возьмите кастрюлю, выложите в нее вишню, всыпьте сахар и варите на небольшом огне до тех пор, пока он не растворится. После этого введите крахмал и готовьте до тех пор, пока сок не станет густым. Отставьте кастрюлю и дождитесь, пока содержимое остынет.
Вишню нужно смешать с крахмалом. / Фото: vilkin.pro
В это время в глубокой миске взбейте яйцо, йогурт и масло, чтобы получилась смесь с однородной консистенцией. Далее порубите орехи. Лаваш следует разрезать пополам и вдоль длинной стороны выложить начинку на расстоянии двух сантиметров от края. Сбоку должно остаться три сантиметра свободной площади. Посыпьте вишню орехами, а свободное пространство лаваша смажьте яичной смесью. Аккуратно сверните лаваш рулетом, наложив на начинку боковые стороны, чтобы ягоды не вытекли во время приготовления. Вторую половину лаваша смажьте яичной смесью и аккуратно заверните в него рулет с начинкой по тому же принципу, как до этого заворачивали вишню. Смажьте противень маслом с помощью кисточки, выложите на него рулет и вновь покройте яичной смесью. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте штрудель около 15 минут. Он должен приобрести аппетитную золотистую корочку.
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