Не рулетики: 6 ленивых блюд из лаваша, которые выручат, когда гости на пороге

Рецепт 1: Пицца-пирог с фаршем

Пицца на сковороде из лаваша с яйцом. / Фото: liveinternet.ru







Рецепт 2: Трубочки из лаваша с картофелем и сыром

Трубочки с картофелем можно посыпать кунжутом для красоты. / Фото: receptisalatov.com

Рецепт 3: Пирог с колбасой и сыром

Пирог со слоями из тонкого лаваша. / Фото: vdiete.ru

Рецепт 4: Ленивая лазанья с грибами



с сыром и начинкой из фарша с грибами Лазанья из лавашас сыром и начинкой из фарша с грибами . / Фото: cooku.ru

Рецепт 5: Восточные гренки

Гренки из лаваша с начинкой из крабовых палочек. / Фото: koolinar.ru

Рецепт 6: Штрудель с вишней и грецкими орехами

Штрудель с вишней без слоеного теста. / Фото: prostovkysno.com

Вишню нужно смешать с крахмалом. / Фото: vilkin.pro