Кулинарные ошибки, которые за пару минут испортят даже простое блюдо

Каждая хозяйка делает это по-разному. Речь идет о готовке. У всех есть свои кулинарные секреты, хитрости и лайфхаки, которые помогают не только сделать вкусное блюдо, но и провести минимум времени на кухне. Однако от кулинарных ошибок никто не застрахован. Сегодня мы расскажем, какие опасности на кухне могут подстерегать как опытных поваров, так и новичков.

Ошибка 1: Готовить блюдо на сильном огне

Ошибка 2: Часто переворачивать кусочки

Ошибка 3: Сильно измельчать лук

Ошибка 4: Сразу нарезать готовое мясо

Ошибка 5: Готовить пюре блендером

Ошибка 6: Варить макароны в небольшом количестве воды

Ошибка 7: Не просушивать овощи перед приготовлением

Ошибка 8: Не пробовать еду во время готовки

Не выставляйте максимальную температуру во время жарки картофеляНет времени на готовку, и вы включаете плиту на максимум, чтобы блюдо быстрее сварилось или поджарилось? Неудивительно, что результат совсем не радует. Далеко не любую еду можно приготовить за 30-40 минут – некоторым блюдам нужно полтора или даже два часа, чтобы достичь нужного вкуса, аромата и консистенции. Поэтому лучше не отходить от рецепта, и делать все, согласно инструкции. А если вы понимаете, что у вас не хватит времени, чтобы запечь курицу целиком, разделайте ее и отправьте в духовку по частям. Так получится ускорить процесс приготовления без вреда для самого блюда.Кстати, одновременно с курицей можно приготовить и картофель по-деревенски. Хорошо помойте клубни, нарежьте дольками, замаринуйте в специях и растительном масле, выложите на противень и поставьте в духовку. Над картофелем разместите решетку с курицей, чтобы вытопленный жир капал на картофельные дольки. Так получится убить сразу двух зайцев, и накормить семью вкусным ужином.Переверните кусочки мяса по одному разуЗдесь хозяйки часто бросаются из крайности в крайность: кто-то забывает про мясо или рыбу, которая жарится в сковороде, а кто-то постоянно переворачивает ее, переживая, что кусочки подгорят.Оба этих действия считаются ошибками, но подробнее хотелось бы поговорить о последнем.Если постоянно «тревожить» продукт на сковороде, не получится добиться аппетитной корочки. К тому же есть риск, что от многоразового переворачивания он начнет распадаться на кусочки. Внимательно смотрите, что написано в рецепте – обычно кулинар указывает, по сколько минут с каждой стороны готовить блюдо. Если вы не уверены, пора ли переворачивать, попробуйте поддеть края лопаткой: если она с легкостью скользит, значит, сторона готова.Лучше нарезать лук традиционным кубикомЕсли вы спросите у хозяйки, какой овощ она чаще всего использует в готовке, наверняка ответ будет «лук». И действительно, его принято добавлять в супы, салаты, маринады, мясо, рыбу, жареный картофель – перечислять можно долго. Но тогда возникает закономерный вопрос: как можно испортить блюдо луком, который является настоящим хозяином кухни?Все дело в размере кусочков. Если слишком сильно измельчить лук, а затем оставить его некоторое время стоять на столе, он начнет сильно горчить. Именно поэтому повара советуют нарезать лук кубиком либо полукольцами и сразу отправлять на сковороду либо в готовое блюдо.На заметку: Для салатов, селедки, шашлыка и некоторых других блюд, лук рекомендуется предварительно замариновать в смеси из уксуса, воды и сахара. Также можно просто залить кольца водой, чтобы овощ отдал свою горечь и не придавал еде слишком резкий вкус.Из мяса вытекает сокСогласны, очень сложно удержаться от того, чтобы сразу не нарезать ароматный кусок мяса, который вы только что достали из духовки. Но если вы хотите, чтобы оно было нежным, мягким и сочным, придется немного подождать. Снимите курицу, свинину или говядину с решетки, заверните в фольгу и положите на разделочную доску. Куриное филе можете нарезать на кусочки уже через пять минут, а вот ребра или целую птицу лучше оставить на полчаса. Этого времени хватит для того, чтобы сок «зафиксировался» внутри мяса и не вытек на тарелку. Результат вас порадует – сочное блюдо вместо жесткой подошвы.Используйте толкушку, а не блендерБлендер – представительно мелкой бытовой техники, который серьезно облегчает процесс готовки. С его помощью можно пробивать творог для десертов, делать смузи, молочные коктейли, пюре. Но, как обычно, есть одно исключение из правил – блендер не подходит для измельчения картофеля.Если вы хотите приготовить нежное, воздушное пюре, которое будет таять во рту, придется обходится помощью классической ручной мялки. Острые ножи блендера высвобождают из картофеля весь крахмал, в результате чего он становится похожим на клейстер. В крайнем случае, если вы боитесь, что в пюре будут попадаться комочки, можете использовать миксер. Его насадки действуют не так агрессивно, поэтому консистенция не станет липкой. А вообще, если не переваривать картофель, слегка подсушивать его в кастрюле на плите и добавлять теплое молоко вместе с размягченным сливочным маслом, мялка должна справиться сама.Если воды мало, макароны слипнутсяЕсли у вас постоянно слипаются макароны, не думайте, что проблема в неправильном сорте или плохом производителе. Чаще всего причиной является маленькая кастрюля или недостаток воды в ней. Все мы знаем, что в процессе варки макаронные изделия впитывают воду и сильно увеличиваются в объеме. Если жидкости будет недостаточно, это приведет к тому, что они слипнутся между собой, и получится каша.Также следует варить макароны не на слабом, а на среднем огне, периодически помешивая в процессе приготовления. Когда паста будет практически готова, слейте воду, переложите ее в сковороду с соусом, хорошо перемешайте и оставьте «томиться» на плите пару минут. В результате блюдо получится особенно аппетитным и ароматным.После мытья сушите овощи бумажным полотенцемПеред тем, как начинать готовить овощи, их нужно хорошо помыть, а затем обсушить при помощи бумажного полотенца. Увы, последний пункт мало, кто соблюдает, потому что хозяйки считают это лишней тратой времени. А ведь именно от количества влаги на листьях и плодах зависит, насколько хорошо приготовятся продукты. Остатки воды превращаются в пар, в результате чего овощи не жарятся, а тушатся. Если ваша цель – яркие и сочные овощи, обязательно просушивайте их и отправляйте в хорошо разогретую сковороду.Блюдо нужно пробовать на каждом этапеМногие из нас думают, что если делать все по рецепту, то блюдо априори получится вкусным. Однако это большая ошибка. Даже если там прописано в граммах, сколько положить соли, специй, яиц, результат все равно может оказаться не таким, как вы ожидали. Поэтому блюдо обязательно нужно пробовать в процессе приготовления – так шанс обнаружить ошибку на раннем этапе и исправить ее возрастает в разы.Кроме того, продукты и специи не являются идентичными друг другу – каждый может звучать по-своему. Взять к примеру яблоки – одни будут кислыми, а другими сладкими. Или яйца – одни будут большими, а другие маленькими (а ведь от этого зависит количество влаги в тесте или текстура омлета). Старайтесь держать ситуацию под контролем на протяжении всего процесса готовки – тогда вы точно будете уверены, что подаете на стол вкусное блюдо.