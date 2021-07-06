Корея: 11 лайфхаков для путешественников

Корея — страна для любого времени года, и сюда не нужна виза. О том, где побывать, что посмотреть и как сэкономить, — в нашем материале.



Вот пять причин поехать в Корею. Сюда не нужна виза. Здесь есть море и можно купаться. Здесь есть горы, снег и настоящие горнолыжные курорты. Здесь очень красивая природа и архитектура. А главное — здесь отзывчивые жители. Чтобы вам было легче влиться в атмосферу этого юго-восточного рая, мы подготовили для вас несколько советов.









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