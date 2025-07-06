Животные, которые повлияли на историю

Мы – люди, стоящие на вершине пищевой цепочки, всегда считали животных ниже себя и, зачастую, недооценивали их возможностей. Однако история знает немало случаев, когда именно благодаря животным люди находили спасение от болезней, побеждали врагов, строили успешную политическую карьеру и даже отправлялись в космос.

1. Чёрная свинья, отправившая на тот свет короля Франции

2. Лошадь по кличке Джим

3. Тибблс «Терминатор»

4. Шимпанзе-астронавт Хэм

5. Алекс – попугай-гений

6. Чекерс – собака, спасшая политическую карьеру своего хозяина

7. Паук, который вдохновил Роберта I на ратные подвиги

8. Обезьяна, которую ненавидят греки