Животные, которые повлияли на историю

Мы – люди, стоящие на вершине пищевой цепочки, всегда считали животных ниже себя и, зачастую, недооценивали их возможностей. Однако история знает немало случаев, когда именно благодаря животным люди находили спасение от болезней, побеждали врагов, строили успешную политическую карьеру и даже отправлялись в космос.
1. Чёрная свинья, отправившая на тот свет короля Франции
Не так давно коронованный на престол Филипп – сын Людовика VI Толстого, совершал конную прогулку с группой товарищей вдоль реки Сена, когда его конь споткнулся о неожиданно выскочившую чёрную свинью. Конь молодого короля упал вперёд, вышвырнув своего наездника из седла через голову. Травмы Филиппа были не совместимы с жизнью, и на следующий день он скончался. Так, сама того не подозревая, свинья изменила ход истории, а смерть Филиппа позволила избежать дальнейшего покорения им земель.
2. Лошадь по кличке Джим
А вы знали, что за открытие вакцины от дифтерии люди обязаны лошади? Жеребец по кличке Джим был намеренно заражён палочкой дифтерии, однако в отличии от других животных, которым повезло меньше, он остался жив. Медики выяснили, что организм Джима начал вырабатывать антитела, которые боролись с болезнью. Этот эксперимент дал возможность получить заветную сыворотку для лечения людей. Таким образом, Джим вошёл в историю как медицинское чудо, спасшее жизни миллионов людей и животных на всей Земле.
3. Тибблс «Терминатор»
Зачастую мы (люди) систематически становимся причиной вымирания различных видов животных, но в истории были зафиксированы редкие случаи, когда то же самое происходило по вине представителя животного мира.легенде, был уничтожен одним единственным диким котом по кличке Тибблс, которого приручил смотритель маяка на остове Стефенс (Новая Зеландия).
4. Шимпанзе-астронавт Хэм
Шимпанзе по кличке Хэм был назван так в честь авиационно-космического медицинского центра Холломан и стал большой знаменитостью по всей Америке. Он даже попал на обложку журнала «Life» после того, как 31 января 1961 года был помещён в космический корабль «Меркурий-Редстоун-2» и запущен в космос с космодрома на мысе Канаверал. Перед полётом Хэма научили двигать рычаг по световому сигналу. За верное выполнение команды его награждали банановыми шариками, а вот если шимпанзе ошибался, его бил лёгкий электрический ток (по лапе). Шимпанзе отлично справился со своим заданием. Таким образом, Хэм стал первым животным, которое успешно взаимодействовало с пространством корабля, а не просто летало на нём.
5. Алекс – попугай-гений
Всемирно известный африканский серый попугай по кличке Алекс перевернул представления людей об интеллекте животных. На удивление смышлёная пернатая птица продемонстрировала свои исключительные когнитивные и коммуникативные способности и стала поводом для жарких дискуссий среди исследователей-натуралистов. Он мог творчески использовать слова и короткие фразы человеческой речи, а его умственное развитие достигало уровня развития 5-летнего ребёнка, и это не являлось пределом. Попугай различал цвета, некоторые предметы, а также осознавал понятия «больше», «меньше», «разные», «одно и то же», «над», и «под». На момент смерти Алекс имел уровень эмоционального развития 2-летнего малыша.
6. Чекерс – собака, спасшая политическую карьеру своего хозяина
23 сентября 1952 года сенатор США Ричард Никсон произнёс одну из самых знаменитых и проникновенных речей в современной американской истории. На выборах Никсон был кандидатом на пост вице-президента при Дуайте Эйзенхауэре. Никсона заподозрили в том, что он принимал незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию. В своей речи он отверг все обвинения и заявил, что единственным подарком, который он получил в ходе предвыборной кампании, был щенок кокер-спаниеля. Вероятно, именно благодаря «Речи о Чекерсе» он остался в республиканской партии в качестве напарника Эйзенхауэра, а затем они победили на выборах. Кроме того, в США 23 сентября был объявлен Национальным днём собак в политике, также известным как День Чекерса.
7. Паук, который вдохновил Роберта I на ратные подвиги
Один из величайших шотландских монархов, организатор героической обороны своей страны за независимость против Англии, Роберт IБрюс известен большинству людей скорее по фильму «Храброе сердце». Однако, прежде чем стать одним из прославленных героев Шотландии, Брюс пережил несколько унизительных и тяжёлых периодов в своей жизни, которые вынудили его спрятаться в пещере на острове Ратлин зимой 1306 года. Согласно легенде, там он наблюдал за пауком, увлечённо плетущим поперёк слишком широкой пещеры паутину, которая постоянно рвалась. Тем не менее, упрямый паук каждый день продолжал делать своё дело, пока однажды его паутина не стала достаточно крепкой. Роберт был настолько вдохновлён этим примером паучьего упорства, что воспрянул духом и принял решение бороться до конца, пока его страна не станет свободной.
8. Обезьяна, которую ненавидят греки
После двух успешных балканских войн против Османской империи Греция заняла лидирующие позиции в ходе греко-турецкой войны и завоёвывала одну территорию за другой (1919-1922). После того, как греческие войска захватили большую часть Фракии и Малой Азии и намеревались вторгнуться и вновь завоевать Константинополь (Стамбул) 500 лет находящийся в османской оккупации, греческий лидер военной кампании внезапно скончался вследствие совершенно нелепого случая. Во время прогулки в королевском саду Александра I укусила обезьяна, а спустя три недели в возрасте 27 лет он умер от заражения крови. Только спустя пару лет после его смерти, а также вследствие допущенных Грецией политических ошибок, изначально победоносная кампания превратилась в национальную катастрофу для страны, а обезьяна стала для греков самым ненавистным животным.
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