15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

В подборке NaVoTe.ru полтора десятка человек, которые добровольно превратились в живых кукол. И для многих из них пути назад уже нет.
Сара Бердж
55-летняя британка Сара Бердж, которую также называют «бионической женщиной», за 20 лет перенесла сотни пластических операций и потратила на них более 3 миллионов долларов.
Родриго Алвес
Бразилец Родриго Алвес всегда считал внешность куклы Кена идеальной и очень хотел сам выглядеть так же. Современная пластическая хирургия предоставила ему такую возможность. Понадобилось «всего-то» около 15 операций и десяток косметических процедур общей стоимостью более 100 тысяч фунтов стерлингов.
Лолита Ричи
16-летняя девочка-кукла из России, глядя на фотографии которой с трудом веришь, что она живая. Сама девушка утверждает, что не сделала ни одной пластической операции в жизни, а всё в её внешности и теле натуральное.
Келсо Сантибаньес
Этот бразильский парень прославился тем, что потратил около 45 тысяч долларов, чтобы стать похожим на Кена. Он попал на телевидение в 16 лет и за каждое своё появление на публике получал по 15 тысяч долларов. К сожалению, в возрасте 20 лет Келсо умер от пневмонии.
Алина Ковалевская
А вот эта украинская девушка, похоже, действительно обошлась без пластических операций. Свой образ «человеческой куклы» она создаёт исключительно за счёт макияжа.
Джастин Джедлика
Ещё один «живой Кен», который потратил десятки тысяч долларов на почти сотню косметических процедур и операций, чтобы выглядеть как пластиковая кукла.
Валерия Лукьянова
Одна из самых знаменитых девушек-Барби и одна из самых спорных. Эта украинская модель заявляет, что перенесла только одну пластическую операцию: увеличила грудь на два размера. Однако специалисты утверждают, что внешность девушки претерпела множество изменений, как то: ринопластика, удаление пар ребер, коррекция формы ушей, увеличение груди и даже наращивание зубов. Кроме того, существуют данные, подтверждающие факт использования графических редакторов для обработки фото девушки.
Маурисио Гальди
Очередной поклонник Кена, объявившийся в Бразилии буквально через несколько дней после кончины Келсо Сантибаньеса. Маурисио 27 лет, и по его собственным заявлениям, чтобы добиться внешности кукольного Кена, ему понадобилось восемь пластических операций.
Дакота Роуз
В сети она больше известна под псевдонимом Kotakoti. У девушки свой блог в Youtube, в котором она даёт уроки красоты и стиля. Казалось бы, кого и чему может научить эта маленькая девочка, которой от силы лет 15? Однако, внешность обманчива, а с таким количеством косметики и подавно — Дакоте уже 25 лет, она родилась в 1990 году.
Винус Палермо
Популярность пришла к Винус в 2010 году, когда она начала записывать видео, в которых танцевала под японскую поп-музыку, переодевалась в героев комиксов и рассказывала о современной японской культуре и моде. Её видео очень быстро стали популярными, а сама она собрала более миллиона подписчиков. Для создания кукольного образа Винус использует косметику.
Ванилла Шамю
Из вполне себе обычной, среднестатистической японки эта девушка превратилась в «ожившую куклу Барби». Помогли ей в этом несколько талантливых хирургов, тридцать пластических операций и 130 тысяч долларов.
Лаураи Ли
Для того, чтобы выглядеть, как её любимая кукла Барби, эта 24-летняя девушка из Англии ежедневно тратит около 4 часов на макияж.
Анастасия Шпагина
Знаменитая «девушка-аниме» из Украины. Настя работает парикмахером-стилистом и около полутора часов в день тратит на создание своего образа.
Анжелика Кенова
Модель из Москвы в одном из интервью рассказала, что не выбирала для себя образ кукольной героини, за неё это сделали родители. «Когда мне исполнилось шесть лет, мама начала покупать мне коллекционные Барби и с энтузиазмом одевала меня, как одну из них», — говорит Анжелика. Интересно, что родители практически полностью контролируют жизнь девочки, не разрешая ей ни с кем встречаться без их ведома. У Анжелики даже никогда не было бойфренда. Однако, родители совсем не против модельного бизнеса и весьма откровенных фотосессий.
Блонди Беннет
Блонди уже много лет постоянно живёт в образе куклы Барби. Она перенесла множество пластических операций, в одежде предпочитает розово-конфетный стиль, носит длинные белые волосы, но самое интересное, она открыто заявляет: «Я хочу быть безмозглой!»
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