Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачи

Бассейн на даче - не роскошь, а возможность отдохнуть душой и телом.

1. Интересные варианты

Бассейн на даче — прекрасная возможность разнообразить свой отдых.

Даже бетонный бассейн можно сделать компактным на небольшом дачном участке.

Симпатичный бассейн оригинальной формы.

Небольшой бассейн - прекрасная возможность освежиться в знойный день.

Дизайн отделки бассейна, расположенного на небольшом участке будет играть еще более важную роль.

Грамотное озеленение позволит выгодно преобразовать пространство вокруг бассейна.

2. Надувной бассейн: мобильно и доступно

Надувной бассейн из ПВХ-плёнки.

Бассейн с надувный верхним кольцом.

Надувные бассейны могут быть быстро установлены, практически в любом месте.

Доступная цена позволит стать обладателем собственного небольшого бассейна.

Круглый надувной бассейн с лестницей для перехода через бортик.

Надувной бассейн — игровая зона.

Простой неглубокий надувной детский бассейн.

3. Каркасный бассейн

Прямоугольный каркасный бассейн с подпорками.

Овальный каркасный бассейн смонтирован у деревянной веранды.

Всесезонный каркасный бассейн с деревянным помостом вокруг.

Стационарный каркасный бассейн, окруженный специальным деревянным помостом.

Каркасный бассейн с декорированным цветами деревянным помостом.