Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачи

Бассейн на даче - не роскошь, а возможность отдохнуть душой и телом.
Бассейн - не просто роскошная деталь для любого дома, но и прекрасный способ спасения в жару, способ организовать досуг для семьи, друзей, собственных детей, место для проведения тематических домашних вечеринок и т.д. И если вы - счастливый обладатель небольшого загородного домика или дачного участка, то следующие идеи и советы по обустройству бассейна однозначно пригодятся вам.
1. Интересные варианты
Бассейн на даче — прекрасная возможность разнообразить свой отдых.
Стоит помнить о том, что бассейн – прежде всего то место, где можно освежиться в знойный день. При выборе формы, размера, глубины и общего дизайна стоит полагаться на собственный вкус. Кому-то достаточно простенький бассейн в пару квадратных метров, а для кого-то важны оригинальные и «неправильные» формы, приковывающие взгляд.
Даже бетонный бассейн можно сделать компактным на небольшом дачном участке.
Симпатичный бассейн оригинальной формы.
Небольшой бассейн - прекрасная возможность освежиться в знойный день.
Дизайн отделки бассейна, расположенного на небольшом участке будет играть еще более важную роль.
Грамотное озеленение позволит выгодно преобразовать пространство вокруг бассейна.
2. Надувной бассейн: мобильно и доступно
Надувной бассейн из ПВХ-плёнки.
В современном мире производитель предлагает огромное количество различных вариантов надувных бассейнов от традиционных и до детских с различными горками. Такие бассейны легки и достаточно практичны в эксплуатации. Достаточно воспользоваться насосом и наполнить ёмкость водой, которая достаточно быстро нагреется на солнце, что очень удобно в случае с детьми. Ко всему прочему, у надувных бассейнов есть ещё одно главное преимущество - их можно установить в любом удобном месте.
Бассейн с надувный верхним кольцом.
Надувные бассейны могут быть быстро установлены, практически в любом месте.
Доступная цена позволит стать обладателем собственного небольшого бассейна.
Круглый надувной бассейн с лестницей для перехода через бортик.
Надувной бассейн — игровая зона.
Простой неглубокий надувной детский бассейн.
3. Каркасный бассейн
Прямоугольный каркасный бассейн с подпорками.
Каркасные бассейны не менее удобны и практичны в эксплуатации. Они достаточно неплохо держат свою форму за счёт специального каркаса, который при желании можно разобрать для того, чтобы запрятать бассейн на осенне-зимний период.http://vs-t.ru/dazhe-esli-mesta-sovsem-malo-luchshie-idei-i-varianty-bassejnov-dlya-dachi
Овальный каркасный бассейн смонтирован у деревянной веранды.
Всесезонный каркасный бассейн с деревянным помостом вокруг.
Стационарный каркасный бассейн, окруженный специальным деревянным помостом.
Каркасный бассейн с декорированным цветами деревянным помостом.
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