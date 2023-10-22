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Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачи


Бассейн на даче - не роскошь, а возможность отдохнуть душой и телом.

Бассейн на даче - не роскошь, а возможность отдохнуть душой и телом.

Бассейн - не просто роскошная деталь для любого дома, но и прекрасный способ спасения в жару, способ организовать досуг для семьи, друзей, собственных детей, место для проведения тематических домашних вечеринок и т.д. И если вы - счастливый обладатель небольшого загородного домика или дачного участка, то следующие идеи и советы по обустройству бассейна однозначно пригодятся вам.

1. Интересные варианты


Бассейн на даче — прекрасная возможность разнообразить свой отдых.

Бассейн на даче — прекрасная возможность разнообразить свой отдых.

 

Стоит помнить о том, что бассейн – прежде всего то место, где можно освежиться в знойный день. При выборе формы, размера, глубины и общего дизайна стоит полагаться на собственный вкус. Кому-то достаточно простенький бассейн в пару квадратных метров, а для кого-то важны оригинальные и «неправильные» формы, приковывающие взгляд.
Даже бетонный бассейн можно сделать компактным на небольшом дачном участке.

Даже бетонный бассейн можно сделать компактным на небольшом дачном участке.


Симпатичный бассейн оригинальной формы.

Симпатичный бассейн оригинальной формы.

 
Небольшой бассейн - прекрасная возможность освежиться в знойный день.

Небольшой бассейн - прекрасная возможность освежиться в знойный день.

 
Дизайн отделки бассейна, расположенного на небольшом участке будет играть еще более важную роль.

Дизайн отделки бассейна, расположенного на небольшом участке будет играть еще более важную роль.

 
Грамотное озеленение позволит выгодно преобразовать пространство вокруг бассейна.

Грамотное озеленение позволит выгодно преобразовать пространство вокруг бассейна.

 

2. Надувной бассейн: мобильно и доступно


Надувной бассейн из ПВХ-плёнки.

Надувной бассейн из ПВХ-плёнки.

 

В современном мире производитель предлагает огромное количество различных вариантов надувных бассейнов от традиционных и до детских с различными горками. Такие бассейны легки и достаточно практичны в эксплуатации. Достаточно воспользоваться насосом и наполнить ёмкость водой, которая достаточно быстро нагреется на солнце, что очень удобно в случае с детьми. Ко всему прочему, у надувных бассейнов есть ещё одно главное преимущество - их можно установить в любом удобном месте.
Бассейн с надувный верхним кольцом.

Бассейн с надувный верхним кольцом.

 
Надувные бассейны могут быть быстро установлены, практически в любом месте.

Надувные бассейны могут быть быстро установлены, практически в любом месте.

 
Доступная цена позволит стать обладателем собственного небольшого бассейна.

Доступная цена позволит стать обладателем собственного небольшого бассейна.


Круглый надувной бассейн с лестницей для перехода через бортик.

Круглый надувной бассейн с лестницей для перехода через бортик.

 
Надувной бассейн — игровая зона.

Надувной бассейн — игровая зона.

 
Простой неглубокий надувной детский бассейн.

Простой неглубокий надувной детский бассейн.

 

 

3. Каркасный бассейн


Прямоугольный каркасный бассейн с подпорками.

Прямоугольный каркасный бассейн с подпорками.

 

Каркасные бассейны не менее удобны и практичны в эксплуатации. Они достаточно неплохо держат свою форму за счёт специального каркаса, который при желании можно разобрать для того, чтобы запрятать бассейн на осенне-зимний период.http://vs-t.ru/dazhe-esli-mesta-sovsem-malo-luchshie-idei-i-varianty-bassejnov-dlya-dachi
Овальный каркасный бассейн смонтирован у деревянной веранды.

Овальный каркасный бассейн смонтирован у деревянной веранды.

 
Всесезонный каркасный бассейн с деревянным помостом вокруг.

Всесезонный каркасный бассейн с деревянным помостом вокруг.

 
Стационарный каркасный бассейн, окруженный специальным деревянным помостом.

Стационарный каркасный бассейн, окруженный специальным деревянным помостом.

 
Каркасный бассейн с декорированным цветами деревянным помостом.

Каркасный бассейн с декорированным цветами деревянным помостом.

 

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Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачи

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Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачиПодписаться на мой Instagram
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