Нож для выживания: реальный инструмент или очередная уловка маркетологов



Нож для выживания – сколько копий в спорах о нем переломано, сколько носов разбито, сколько нежных чувств задето. Пока выдвигают на роль ножа для выживания самые экзотические модели инструментов, другие только смеются и заявляют о том, что подобные клинки являются не более, чем очередной выдумкой маркетологов для тех «путешественников», что и собственный двор-то ни разу не покидали.
Но как с ножом для выживания дела обстоят на самом деле, что на этот счет говорит государство?

Не каждый нож - нож для выживания. |Фото: pibig.info.

Не каждый нож - нож для выживания. |Фото: pibig.info.

 

Государство считает, что ножи для выживания существуют. Параметры инструментов такого рода описываются действующим ГОСТ Р 51548-2000: «Ножи для выживания. Общие технические условия». Строгих единых параметров для таких ножей не предусмотрено, однако ГОСТ перечисляет наиболее важные моменты и тонкости, которым должен соответствовать подобный походный клинок. Государственный стандарт устанавливает: твердость клинка - не менее 42 HRC, длину – не менее 90 мм, толщину обуха – не менее 2.6 мм. Еще один важный момент – нож не должен быть складным. Так что перочинные ножи – это не ножи для выживания.
Все перочинные ножи сразу мимо. |Фото: goodfon.com.

Все перочинные ножи сразу мимо. |Фото: goodfon.com.


 

Далее ГОСТ приводит несколько важных специфических параметров, которым должен соответствовать интересующий на инструмент. Итак, нож для выживания в обязательном порядке должен иметь предохранительный чехол из натуральных, синтетических или комбинированных материалов. Чехол должен быть сделан таким образом, чтобы он полностью защищал как сам нож, так и все дополнительные инструменты и устройства, прилагаемые к нему.

Цельная конструкция, наличие пенала, наличие дополнительных инструментов. |Фото: kitbag.com.au.

Цельная конструкция, наличие пенала, наличие дополнительных инструментов. |Фото: kitbag.com.au.

 

Следующий важный пункт: наличие дополнительных устройств, инструмент и аксессуаров выживания. Экстракторы, пилы, обжимные кольца, нож для снятия шкур, рыболовные снасти, тетивы, рогатки, шило, штопор, компас, открыватель консервов, проточный шнур, спички и т.д. Хотя бы некоторая часть подобных предметов должна быть или включена в конструкцию самого ножа (на лезвие, на рукоятку, на навершие), или должна храниться в его пенале в полости рукоятки.
Ножи для выживания существуют. ¦Фото: fishki.net.

Ножи для выживания существуют. ¦Фото: fishki.net.


 

Последняя обязательная деталь ножа для выживания, согласно отечественному ГОСТ, напрямую вытекает из написанного выше. В ноже должен быть пенал для хранения полезных вещей. По этой причине единственной приемлемой конструкцией рукоятки ножа для выживания признается полая разборная цилиндрическая трубка из прочного материала. Также у ножа для выживания в обязательном порядке должен быть ограничитель и рельефная накатка. Соединяться рукоять должна или хвостовой сваркой или резьбовым соединением. При этом гайка-фиксатор в обязательном порядке должна находиться в полости рукоятки. Такая конструкция позволяет не только использовать рукоятку как пенал, но и возможность насадить нож на черен, превратив нож в копье.

