Как создать атмосферу уюта с минимальными затратами

Чтобы чувствовать себя дома комфортно, не обязательно покупать дизайнерскую мебель и делать элитный ремонт. Напоминаем 4 правила, которые помогают наполнить жилье уютом.







Где бы ни пришлось жить-поживать, есть условия, от которых зависит базовое чувство удобства. В деревянной избушке, в скромной коммуналке или в престижной новостройке можно чувствовать себя одинаково несчастной или же одинаково счастливой, если дома хорошо.

Многое зависит от внутреннего состояния, поэтому правило гласит: полюбите свой дом. Перестаньте ругаться, изливать негативные эмоции в спальне, на кухне или гостиной. Относитесь с теплотой ко всему, что находится внутри, даже если старый шкаф порядком надоел.Правило второе: занимайтесь уборкой. Недостаточно просто помыть полы и пропылесосить ковры. Проследите за укромными уголками комнаты и спасите их от щедрого слоя пыли. Найдите время разобрать в комоде хлам. Избавьтесь от ненужных вещей – их можно продать даже не выходя из дома или пожертвовать на благотворительность.Правило третье: взгляните на устаревшую мебель и негодные элементы декора. Наверняка большинство таких деталей заслуживают вторую жизнь. Почему бы не покрасить облезлый стул и не заменить в тумбочке треснувшую ручку? Затраты минимальные, а результат прекрасный.В конце концов, заведите четвероногого друга. Кошки и собаки дарят ощущение приятной компании и нередко встречают у порога. Если взять питомца с улицы, он окутает радостью окружающее пространство – дома появится хранитель уюта.