С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

Как вернуть вещам свежесть

Со временем бельё застирывается настолько, что трудновыводимые пятна остаются там же, где и были до стирки, а цвета становятся блеклыми и сероватыми. Чтобы белое бельё стало белоснежным, а цветное — снова ярким, воспользуйтесь простым советом и верните вещам былую свежесть.

Как вернуть вещам свежесть

На 1 стирку понадобится 100 гр. смеси, состоящей из:

70 гр. натёртого детского хозяйственного мыла (1/3 куска);
2 ст. л. кальцинированной соды (30 гр.);
+ 50 мл. нашатырного спирта.
Как вернуть вещам свежесть
Бельё пересыпаем мелко натёртым хозяйственным мылом в барабане стиральной машинки.
Как вернуть вещам свежесть
В отсек засыпаем 2 ст. л. соды и 50 мл. нашатырного спирта. Включаем стандартный режим стирки.
Как вернуть вещам свежесть
Мыльной пены образуется достаточно, чтобы постирать бельё, но не слишком много, так как сода гасит излишки пены. После стирки не останется никакого запаха хозяйственного мыла или нашатыря.
Как вернуть вещам свежесть
Обратите внимание, насколько изменилось бельё: сложные масляные пятна удалились полностью, белые части, ранее будучи сероватыми, стали свежими и белоснежными, а цвета вернули прежнюю яркость! Таким образом, можно освежить любые застиранные вещи.

Как вернуть вещам свежесть
Подробнее о том, как освежить застиранное белье, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Бельёсоветы
Обсудить

Картина дня

наверх