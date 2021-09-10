Как вернуть вещам свежесть

Со временем бельё застирывается настолько, что трудновыводимые пятна остаются там же, где и были до стирки, а цвета становятся блеклыми и сероватыми. Чтобы белое бельё стало белоснежным, а цветное — снова ярким, воспользуйтесь простым советом и верните вещам былую свежесть.







На 1 стирку понадобится 100 гр. смеси, состоящей из:



70 гр. натёртого детского хозяйственного мыла (1/3 куска);

2 ст. л. кальцинированной соды (30 гр.);

+ 50 мл. нашатырного спирта.



Бельё пересыпаем мелко натёртым хозяйственным мылом в барабане стиральной машинки.



В отсек засыпаем 2 ст. л. соды и 50 мл. нашатырного спирта. Включаем стандартный режим стирки.



Мыльной пены образуется достаточно, чтобы постирать бельё, но не слишком много, так как сода гасит излишки пены. После стирки не останется никакого запаха хозяйственного мыла или нашатыря.



Обратите внимание, насколько изменилось бельё: сложные масляные пятна удалились полностью, белые части, ранее будучи сероватыми, стали свежими и белоснежными, а цвета вернули прежнюю яркость! Таким образом, можно освежить любые застиранные вещи.





Подробнее о том, как освежить застиранное белье, смотрите в видео ниже:

