10 малоизвестных фактов об одном из главных сердцеедов Голливуда Брэде Питте

Каждый человек на планете знает, кто такой Брэд Питт – известный секс-символ, сердцеед, один из самых привлекательных мужчин на планете, востребованный актёр, в копилке которого такие фильмы, как «Троя», «Одиннадцать друзей Оушена», «Мистер и миссис Смитт» и другие. Его фанаты и простые почитатели кино наверняка думают, что всё знают о своём кумире, но действительно ли это так на самом деле? Мы подготовили десятку фактов об этом актёре, которые вам точно не попадались на глаза.
1. Брэд – не основное его имя
Уильям Брэдли Питт. \ Фото: google.com.
Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года и его полное имя, записанное в медицинской карте при рождении – Уильям Брэдли Питт. До сих пор мир задаёся вопросом, почему же он решил называть себя Брэд, а не Уильям, но при этом нельзя не согласиться, что этого актёра трудно было бы представить с другим псевдонимом. Быть может, всё дело в том, что это милое, короткое и одновременно простое имя чертовски ему идёт.
2. Его первая работа не была связана с кино
В это трудно поверить, но и такое было в жизни актёра. \ Фото: newsli.ru.
До того момента, как молодого человека заметили и предложили сняться в кино, он подрабатывал водителем лимузина, перевозчиком бытовой техники, а также рекламировал ресторан «El Pollo Loco» в костюме гигантской и забавной курицы. Сейчас Питт вспоминает это время с улыбкой, а его фанатам трудно представить себе любимца публики, переносящего старые холодильники и вытанцовывающего на куриных ножках в самом центре города.
3. Он обожает часы
Он является одним из амбассадоров бренда «Breitling». \ Фото: fraserhart.co.uk.
У Питта огромная коллекция часов, а самого его частенько можно встретить в рекламе различных часовых брендов. Он является одним из амбассадоров бренда «Breitling» и с тех пор активно поддерживает его не только в актёрской жизни, но и в реальной. Брэд принимает участие во многих рекламных роликах этой кампании, вместе с другими звёздами по площадке регулярно носит часы этой марки и посещает их мероприятия. Заметим, что эта швейцарская компания уже является одной из самых популярных, и стоит задаться вопросом, не результат ли это действий самого актёра?
4. У него не получается пресловутый английский акцент
Кадр из фильма Большой куш. \ Фото: pinterest.com.
Снимаясь в криминальной картине «Уловка» (Большой куш) в 2000 году, Питт пожаловался, что ему с трудом удаётся британский акцент, с которым говорил его персонаж, Микки. В ходе съёмок актёр не раз и не два боролся с собой, было переснято множество дублей, и в конце концов режиссёр картины Гай Ричи сжалился над ним и разрешил ему использовать акцент ирландца, до того лёгкий и невнятный, что он был почти незаметен в кино. И до сих пор ходит шутка о том, что трудно разобрать, что же на самом деле говорит персонаж актёра, до того оригинально Брэд его отыграл!
5. Он получил травму своего будущего персонажа
Кадр из фильма Троя. \ Фото: goodfon.ru.
Примерно за год до того, как Брэд снялся в роли Ахилла в фильме «Троя», он травмировал собственное сухожилье, что, как известно, и было слабым местом этого греческого героя. Совпадение или же знак судьбы? К нашему счастью, актёр восстановился до начала съёмок, и мы смогли лицезреть его фантастическую игру в этой картине.
6. Вместе с женой они – одна из самых богатых пар
Одна из самых богатых и красивых пар. \ Фото: peopletalk.ru.
Несмотря на то, что в 2016 году он и его жена Анджелина Джоли официально расстались, их пара считалась и считается по сей день одной из самых популярных и богатых во всём мире. Согласно мировым подсчётам, они занимают пятое место в рейтинге журнала «Forbes», совместно заработав за год свыше 34 миллионов долларов.
7. Ему был запрещён въезд в Китай
Кадр из фильма Семь лет в Тибете. \ Фото: filmz.ru.
Любимцу публики, Брэду Питту в своё время запретили въезд в Китай на целых двадцать лет. А всё потому, что он был причастен к съёмкам фильма «Семь лет в Тибете», что, по мнению правительства страны Китай, был слишком жестоким и суровым, из-за чего не только саму картину, но и весь актёрский, режиссёрский и остальной состав вычеркнули из списка тех, кто может открыто пересекать их границу. К счастью, этот запрет уже закончился, так что Брэд вполне может отправиться в азиатское турне, если внезапно этого захочет.
8. Он запрещал родителям смотреть его фильм
Кадр из фильма Бойцовский клуб. \ Фото: businessinsider.com.
Забавный факт, но Брэд Питт запретил своим стареньким родителям смотреть один из фильмов с его участием. Конечно же, речь идёт о провокационной картине «Бойцовский клуб», снятой Дэвидом Финчером в далёком 1999 году по книге американского литератора и писателя Чака Паланика. В качестве аргумента (или оправдания) Питт заявил, что в этом фильме слишком много непонятных, запутанных, часто грязных и даже развратных сцен не только с его участием, но и с другими актёрами в том числе. Кто знает, щадил ли он так психику своих родителей или же попросту стеснялся предстать перед ними совсем в ином амплуа.
9. У него необычные любимые фильмы
Питт любитель необычных старых фильмов. \ Фото: vokrug.tv.
Мало кто знает, но самыми любимыми фильмами у этого актёра являются ленты «Лихорадка субботнего вечера», что вышла в 1977 году и культовый фантастический фильм «Планета обезьян», появившаяся на экранах кинотеатров в 1968 году.
10. Ему нравится детское шоу «Jackass»
На что только не пойдёшь, ради участия в любимом шоу. \ Фото: google.ru
Забавный факт, но голливудская звезда обожает детскую передачу в формате реалити-шоу, которая раньше частенько транслировалась по MTV. Дети и подростки, а также некоторые взрослые, буквально обожали это шоу, что транслировалось с начала нулевых. Ему настолько нравилось это шоу, что он даже напросился на сценическую площадку, но не просто, чтобы посмотреть, как всё происходит, а, чтобы сняться в одном из эпизодов. Правда, чтобы его не узнали, создателям шоу пришлось нарядить молодого актёра в костюм обезьяны.
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