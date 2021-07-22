10 малоизвестных фактов об одном из главных сердцеедов Голливуда Брэде Питте

1. Брэд – не основное его имя

Уильям Брэдли Питт. \ Фото: google.com.

2. Его первая работа не была связана с кино

В это трудно поверить, но и такое было в жизни актёра. \ Фото: newsli.ru.

3. Он обожает часы

Он является одним из амбассадоров бренда «Breitling». \ Фото: fraserhart.co.uk.

4. У него не получается пресловутый английский акцент

Кадр из фильма Большой куш. \ Фото: pinterest.com.

5. Он получил травму своего будущего персонажа

Кадр из фильма Троя. \ Фото: goodfon.ru.

6. Вместе с женой они – одна из самых богатых пар

Одна из самых богатых и красивых пар. \ Фото: peopletalk.ru.

7. Ему был запрещён въезд в Китай

Кадр из фильма Семь лет в Тибете. \ Фото: filmz.ru.

8. Он запрещал родителям смотреть его фильм

Кадр из фильма Бойцовский клуб. \ Фото: businessinsider.com.

9. У него необычные любимые фильмы

Питт любитель необычных старых фильмов. \ Фото: vokrug.tv.

10. Ему нравится детское шоу «Jackass»

На что только не пойдёшь, ради участия в любимом шоу. \ Фото: google.ru