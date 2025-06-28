Странные корейцы: почему они чистят зубы на обеденном перерыве в офисе

1. Все дело в культурных особенностях?

Забота о себе и своем теле лежит в основе корейской культуры!

2. Или дело в стоимости стоматологических услуг?

Цены на стоматологов в Корее гораздо выше, чем у нас!

3. Или все-таки забота о здоровье?

Многие корейцы ставят заботу о здоровье превыше пересудов

4. Как привычка чистить зубы влияет на продуктивность на работе?

Многим корейцам психологически важно оставаться с чистыми зубами

5. Реакция окружающих на привычку корейцев постоянно чистить зубы!

Обычно корейцы даже не замечают своих коллег во время обеда