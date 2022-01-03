Как пожарить костлявую рыбу без мелких косточек - делюсь интересным способом!

Этот способ я использую больше 10 лет, он подойдёт для любой костлявой рыбы: карась, лещ или подлещик, плотва, густера.

До этого способа я вышеперечисленную, могла есть преимущественно в вяленом виде. Поскольку заниматься выбиранием мелких костей не было желания. Кроме того, в этом деле, нужно быть особенно внимательным и следить за каждым кусочком, чтобы кость не застряла в горле.

Вот из-за этого, когда муж приносил домой улов среди которой была костлявая рыба, я её либо сразу засаливала либо, когда была лень с ней возиться я убирала её в морозилку, чтобы позже завялить.

До того как попробовать этот способ о котором я вам чуть ниже расскажу, я её просто жарила, но такая рыба не пользовалась спросом и могла стоять несколько дней в холодильнике, детям из-за костей не давала, а мы с супругом тоже не в восторге от того, что толком нельзя насладиться вкусом жареной рыбы.

Этот необычный способ я встретила в кулинарной книге в разделе "Советы", ради эксперимента решила проверить рабочий ли он или нет, достала из морозилки несколько подлещиков, сделала всё как советовали, особо не надеялась, что может, что-то получится, но результат превзошел все мои ожидания, у меня получилось избавиться от мелких костей.

Способ необычный, но очень простой, берём нашу рыбу, у меня в этот раз были караси, очищаем от чешуи и достаем внутренности. Теперь самое главное: берём острый нож и от хвоста делаем частые надсечки вдоль позвоночника, прямые, ромбовидные или косые, результат будет одинаковый. Вы услышите, как при надрезании уже хрустят косточки.

Кто-то любит обвалять рыбу просто в манке или пшеничной муке, а мне нравится именно эта панировочная смесь: 2 столовой ложки кукурузной муки, 1 столовая ложка пшеничной муки, 0,5 столовой ложки кукурузного крахмала и черный молотый перец по вкусу, может быть и нет разницы в панировании, но мне кажется так рыба получается более сочнее и не распадается на части.

Чтобы не вымазывать лишнюю посуду, я использую обычный одноразовый пакет, потом просто его выбрасываю.





Рыбу я сначала подсаливаю, пальцами втираю соль в надрезы, оставляю на 10 минут, можно ещё внутри брюха протереть лимоном, чтобы избавиться от запаха тины.

Далее кладу карася в пакет и хорошенько встряхиваю, так он равномерно покрывается панировочной смесью.

Выкладываю на хорошо разогретую сковороду на растительном масле, обжариваю на среднем огне около 5 минут с каждой стороны. Крышкой не накрываю, так рыбка получается с хрустящей корочкой. Если сковорода с растительным маслом хорошо раскалена, то мелкие кости прожариваются и когда ешь рыбу они не чувствуются, остаются только позвоночник и ребра.