5 церквей, поменявших свое религиозное назначение

В последнее время очень популярна тенденция перестройки церквей в места нерелигиозного назначения. Это могут быть жилые дома, магазины, детские сады и даже ночные клубы. Из-за упадочного состояния некоторых церквей реконструкция становится единственным верным решением для сохранения зданий. В этом обзоре представлено пять вариантов переделки старых церквей в современные жилища и не только.
Жилой дом
Дом, переделанный из англиканской церкви XIX века Австралийская архитектурная студия Bagnato Architects провела прекрасную работу, превратив старую англиканскую церковь XIX века в современный особняк. Специалисты оставили нетронутым фасад церкви и форму оконных проемов, а все остальное подверглось кардинальному преобразованию. В доме теперь есть просторная гостиная, пять спален с индивидуальными ванными комнатами, кухня, столовая и фитнес-зал. Глухие стены со стороны двора были заменены на огромные стеклянные панели.
Детский сад
Храм Святого Себастьяна, построенный в 1962 году в Мюнстере (Германия), сменил свое назначение в 2008-м. Теперь в этом здании расположен детский сад. Зеленый цвет доминирует не только на игровых площадках, но и в технологиях, используемых для обслуживания здания. Солнечные батареи, энергоэффективное оборудование — все это позволяет поддерживать комфортный микроклимат в бывшей церкви. Площадка для игр, оборудованная прямо внутри бывшего храма
Книжный магазин
Доминиканский костел в Маастрихте (Голландия) использовался как архив, склад или стоянка для велосипедов. Затем он был реконструирован в книжный магазин. Специалисты архитектурной компании Merkx+Girod Architect расположили книжные стеллажи вдоль стен с высокими колоннами. Стол в форме креста и соответствующее освещение поддерживают атмосферу религиозной таинственности. Книжный магазин в готической церкви в Голландии
Пентхаус
Потрясающий аутентичный фасад здания указывает на то, что когда-то это была церковь. Архитекторы компании Gianna Camilotti Interiors постарались создать современный дизайн жилых пространств, вместе с тем оставив деревянные балки, придающие интерьеру уникальное звучание. Пентхаус в Лондоне, переделанный из церкви
Ночной клуб
Церковь XIX века в Денвере так и осталась местом скопления людей, но теперь вместо религиозных служб там проходят концерты и дискотеки. Клуб The Church является популярным местом для заядлых клабберов. The Church — ночной клуб в церкви XIX века
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии