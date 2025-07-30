Угги и обтягивающие джинсы: 5 трендов мужской моды, которые никогда не одобрят женщины

Мужская мода, хоть и отличается большей статичностью по сравнению с женской, однако всё равно бывает довольно изменчивой. Потому и смена трендов у представителей сильной половины человечества сильнее заметна. Вот только даже если какая-то вещь в гардеробе молодого человека лежит уже давно, это не значит, что, с точки зрения дам, они вообще будут считаться уместными.
1. Глубокий V-образный вырез
Неудачный вариант подчеркнуть свой торс. /Фото: made-in-china.com
Вырезы в форме латинской буквы V последние годы стали довольно популярными среди мужчин. Это и неудивительно, ведь простой V-образный вырез действительно делает футболку более стильной и сексуальной. Однако иногда с этим трендом явно перебарщивают, делая его уж слишком глубоким. И поэтому, когда девушка в толпе видит симпатичного парня, но у него из вреза на футболке торчат волосы на груди, то привлекательным они это точно не назовут. Справедливости ради, совсем от этого тренда отказываться не стоит, если он правда нравится, просто нужно знать меру.
2. Густая борода
Такая брутальность по нраву далеко не всем девушкам. /Фото: bbc.com
Зачастую мужчины отращивают бороду, что показать, что они достаточно брутальные и мужественные, чтобы сделать это. Есть у бороды и чисто практичная цель - она неплохо сохраняет тепло в мороз, и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей летом. Однако на девушек привлекающе это работает до первого похода в ресторан, пока они не увидят крошки на этой самой бороде. А если она просто не ухожена, с торчащими во все стороны волосками, то тут и говорить не о чем. Само собой, что и о неудобстве во время поцелуев дамы тоже думают, так что борода для кого-то может стать даже отпугивателем, а не наоборот.
3. Майка-алкоголичка
Удобная, но непривлекательная. /Фото: wildberries.ru
Уж трудно сосчитать, сколько десятилетий мужчины носят майки-алкоголички, или борцовки - они ведь действительно удобные. Но одно дело, когда они оказываются под рубашкой или другим слоем одежды, прикрывая тот самый силуэт сзади, и совсем другое - когда с их помощью выставляют напоказ верхнюю часть тела. Вот как раз второй вариант использования рифлёного хлопкового топа уж точно не заставит дам падать в обморок от восхищения.Причиной такого отношения обычно является стереотип, который связан с этой майкой (смысл его понятен даже из названия). Поэтому кроме спортивного зала, напоказ её лучше не надевать.
4. Слишком обтягивающие джинсы
Откровенный перебор с узостью. /Фото: dailypeople.ru
Справедливости ради, уточним, что нет ничего кошмарного в паре зауженных джинс, если их носит парень. Однако иногда они уж слишком тесные - настолько, что спокойно посоперничают с женскими лосинами. И для представительниц прекрасной половины человечества такие, сделанные по фигуре, обтягивающие джинсы никак не могут быть стильным выбором, если они чётко очерчивают буквально каждую мышцу и изгиб нижней части тела мужчины.
5. Угги
Обувь, которую, кажется, никто не любит. /Фото: fashionapp.ru
Ношение пары угги в течение всего дня, например, в выходной день, когда нужно сделать покупки - затея довольно удобная во всех смыслах. Однако приятной глазу и уж тем более модной её трудно назвать. Женщины очень часто смотрят на угги как на вариант домашних тапочек. А если их носит парень на улице, то их это только раздражает. Самое интересное, что, согласно множеству вопросов, аналогичные чувства испытывают мужчины, если видят угги на самих девушках на улице.
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