Идеи опор для растений, которые можно сделать своими руками

Кустодержатели и опоры для растений можно купить в садовом магазине, а можно сделать самостоятельно, благо, вариантов и материалов хватает. Предлагаем вам самые разные конструкции, среди которых вы точно найдете что-то для себя.



Конечно, не все опоры для садовых растений можно изготовить из подручных материалов, за некоторыми придется ехать в строительный магазин.

Арки

Веревочные опоры

Дуги

Клумбы-опоры

Опоры-колонны

Кустодержатели

Опоры в виде конуса

Опоры-стелы

Перголы

Подставки-пирамиды

Природные опоры

Решетки

Сетки

Берсо

Шпалеры

Однако конечный результат в любом случае выйдет дешевле фабричного, а гордость от самостоятельного изготовления не покинет вас еще несколько сезонов.Для зонирования и декорирования участка в садах часто используют арки, увитые плетущимися растениями. Арка может стать входом на участок, в сад, огород или зону отдыха, элементом живой изгороди. В зависимости от ее размеров в ней можно разместить скамейки, качели или тенелюбивые растения.Соорудить арку на участке можно из дерева, металла, пластиковых труб или приобрести готовую конструкцию. Независимо от того, какой вариант вы предпочтете, опоры арки нужно будет вкопать на глубину не менее 60-80 см и забетонировать или закрепить в грунте помощью камней и кирпичного боя, поскольку эта конструкция обладает сильной парусностью и может пострадать от ветра.Можно встретить и арки из камня, они долговечнее всех остальных, но сложить такую без подготовки практически нереально.Хотя размеры арки каждый выбирает сам, она не должна быть ниже 2,2 м и уже 1 м, потому что в противном случае через нее будет сложно проходить после того, как растения оплетут опору.Для того чтобы сделать металлическую арку самому вам понадобится труба диаметром 30 мм, пруток или арматура диаметром 6 мм и 10 мм, рулетка, трубогиб, сварочный аппарат, ножовка по металлу, кусачки, молоток и уровень.Работы выполняют в следующем порядке.Отрежьте 4 одинаковых куска трубы для опор. 10-миллиметровый пруток согните в дугу с помощью трубогиба (вам нужны 2 или больше одинаковых детали). Сварите их между собой с помощью поперечин из 6-миллиметровой арматуры (поперечины могут быть как ровными, так и диагональными или согнутыми в кольцо). Вкопайте опоры из труб в землю и забетонируйте. Соедините опоры с готовыми дугами. Покрасьте конструкцию и высадите по краям плетущиеся растения.Самая простая опора для вьющихся растений своими руками может быть изготовлена с помощью обычного шпагата или тонкой веревки, как натуральной, так и пластиковой. Такая опора обычно располагается у стены дома, беседки или сарая и предназначается для плетистых декоративных или огородных растений. Она элементарна в исполнении, но имеет ряд минусов. Во-первых, опора из шпагата неэстетична и смотрится бедно, во-вторых, она не слишком прочна и под грузом зелени плодов может обрываться, и наконец, она недолговечна и каждый год веревку придется срезать и крепить заново.Если вы хотите быстро сделать опору для вьющихся растений своими руками, то просто вбейте в стену под крышей гвозди или закрепите анкера, а к ним привяжите шпагат, к нижней части которого можно подвязывать растения. Располагать такую опору можно как на южной, так и на северной стороне дома, в зависимости от предпочтений культуры, которую вы планируете высаживать.Пластиковые и металлические дуги могут пригодиться не только для того, чтобы накрывать растения пленкой или спанбондом, но и для создания опоры. Дуги могут быть выполнены из пластика или металла, главное, чтобы они были достаточно прочными, держали форму и не боялись морозов. Проще всего купить готовые дуги в садовом магазине или на рынке, поскольку стоят они недорого, а вот согнуть их самостоятельно и получить ровный результат не так уж просто.Ввиду своей небольшой высоты, дуги могут стать опорой не для всех растений. Лучше всего подвязывать к ним невысокие томаты, молодые лозы винограда, цветы с тонкими и высокими стеблями.Если у вас достаточное количество свободного времени и прутьев ивы, вы можете оплести свои клумбы, превратив их в гигантские корзины, ручки которых и станут подпорками для вьющихся растений. В такой клумбе можно высадить огурцы, жимолость каприфоль, ежевику, клематисы, хмель, лимонник, а по краям останется место для обычных однолетников или пряных трав.Зиму такое изделие переносит легко, если после изготовления покрыть прутья лаком, однако от влаги его желательно защитить, используя укрывной материал.Смотрятся красиво и необычно, но по стилю подходят далеко не каждому участку. Они могут быть вытесанными из камня, отлитыми из бетона, вырезанными из дерева, но в любом случае, будут гармонично смотреться лишь в классическом английском саду перед большим каменным домом. Если у вас стандартные 6 соток и щитовой домик, экспериментировать с колоннами не стоит.Тем более, они довольно непрактичны, по их поверхности способны виться девичий виноград, вьюнок, ипомея, хмель, а вот розы или виноград просто не удержатся на гладкой вертикали.Стандартный кустодержатель хоть раз в жизни делал каждый из дачников, ведь невозможно спокойно смотреть на упавшие на землю ветки крыжовника, смородины или тяжелых цветов. Например, опора для пионов своими руками может быть сделана из пластиковых труб, деревянных брусков, металла.Проще всего кустодержатели делать из дерева, однако под тяжестью веток и влиянием погодных условий они могут изнашиваться и ломаться, поэтому раз в 3-4 года их потребуется обновлять. Для изготовления кустодержателя своими руками вам потребуется деревянный брус 30×30, 30×40 или 40×40 мм, шуруповерт, саморезы, ножовка, краска или пропитка для дерева.Свяжите ветки и листья куста веревкой, чтобы не повредить их при монтаже кустодержателя. Нарежьте брус на одинаковые отрезки, с помощью саморезов скрепите их между собой в квадрат. К углам квадрата прикрепите ножки. Обработайте конструкцию пропиткой или краской для уличного применения. Наденьте кустодержатель на куст и слегка прикопайте опоры. Развяжите веревку и распределите ветки куста по опоре.Опоры для пионов необходимо устанавливать весной, когда кустики еще небольшого размера и их листья и стебли не раскинулись, а опору для ягодных кустарников делают пока они еще молодые и с гибкими ветвями, не отягченными урожаем.Нет времени, материалов и желания что-то изобретать? Тогда вам на помощь придут обычные деревянные колья, арматура или пластиковые трубы, оставшиеся от ремонта. Вкопайте 7-8 штук в землю вокруг вьющихся посадок, а верхние части свяжите между собой так, чтобы получился конус, собирая их «в пучок».Помните, что за гладкий материал усикам большинства посадок будет зацепиться сложно, поэтому отдайте предпочтение древесине или неотшлифованному металлу с шершавой поверхностью. Перед вкапыванием окрасьте элементы конуса водоотталкивающей краской для уличного применения – это продлит срок службы конструкции.Стелы, изготовленные из металлического прутка, проволоки или пластиковых дуг, чаще всего используются для высадки ампельных растений, например, петуний или настурций с длинными стеблями. Причем цветы могут высаживаться как у подножия стелы, постепенно оплетая ее, так и в специальные кашпо, закрепленные на вершине или стенках стелы.Проще всего из арматуры диаметром 6 мм и толстой проволоки изготовить стелу в форме пирамиды, однако наличие свободного времени позволяет садоводам делать опоры в форме башен, чертовых колес или спиралей.Первоначально пергола имела вполне практическое назначение и служила опорой для виноградной лозы с тяжелыми наливающимися гроздями. Со временем эта пришедшая из средиземноморья конструкция стала популярна во всем мире и все чаще носит декоративный характер. Хотя вначале перголы строились как большие навесы, сейчас на наших участках их размеры могут меняться по желанию хозяина.По сути это открытая веранда, пристроенная к дому или отдельная, у которой часть проемов заполнено тонкой решеткой, брусьями, занавесями, а роль крыши выполняют плетущиеся растения. Построить перголу довольно просто – вам нужно сделать деревянный каркас из мощного бруса, по желанию закрыв некоторые стены ширмами или перегородками. Затем высадите у опор перголы виноград, девичий виноград, клематисы, плетистые розы и другие растения, которые зимуют в ваших краях без укрытия. Через несколько лет (при условии мягких зим) настоящая средиземноморская пергола станет украшением вашего участка.По аналогии с подставкой-конусом готовится и пирамида, правда, для нее достаточно 4 опорных элементов. Это может быть арматура, деревянные бруски, обрезки труб и т.д. Вкопайте их нижние части квадратом на клумбе или гряде, а верхние концы соедините между собой, сварив или смотав проволокой. После этого высаживайте в основании плетущиеся растения и ждите, когда они поднимутся.Опорой для вьющихся растений может стать не только искусственно созданный элемент, но и природный, например, дерево, культура с мощными высокими стеблями или большой камень. Для того чтобы использовать у себя на участке такой прием, вам нужно либо сажать плетущиеся растения под деревьями, либо комбинировать подходящие культуры в пределах одной гряды.В природе чаще всего можно увидеть как девичий виноград или вьюнки оплетают стволы деревьев и камни, а в саду вы можете заменить их клематисами. А еще это может стать решением проблем для тех, кто не знает, как сделать опору для гороха своими руками – достаточно просто высадить его на одну гряду с кукурузой.Если вы не знаете, как сделать опору для клематиса своими руками, рассмотрите вариант декоративной решетки из металла или дерева. Обычно они используются в качестве декоративных элементов, прикрывающих неказистые стены домиков и хозпостроек на участке. Впрочем, с помощью решеток можно создать и тенистый уголок или зонировать пространство.Изготавливаются они просто – на опорную рамку крепятся металлические прутья или тонкие дощечки, перекрещивающиеся между собой и образующие ячейки. После этого опорная рамка вкапывается в землю или с помощью перекладин крепится к стене, которую должна прикрывать.Сетка-рабица или пластиковая строительная сетка по принципу работы похожа на веревочную опору – ей тоже нужен каркас или место крепления. Чаще всего металлическая сетка служит одновременно и частью забора, и опорным элементом для живой изгороди. По тонким прутьям легко карабкаются клематисы, вьюнки, горох, огурцы и другие растения с мягким стеблем. А вот для винограда или плетистой розы сетка будет недостаточно прочна.По сетке желательно пускать однолетние растения, которые осенью можно просто срезать, поскольку выпутать стебли из ячеек будет очень непросто, а уложить всю конструкцию на зимовку практически нереально.Опоры сетки, вкопанные в грунт на глубину 70 см, должны находиться друг от друга на расстоянии хотя бы 1,5-2 м, иначе под тяжестью растений она будет сгибаться.Вариант для самого масштабного сада, буквально парка на частной территории – берсо. Эта старинная малая архитектурная форма пришла к нам из Франции XVII века, где с помощью каркаса и стрижек из деревьев создавали протяженные коридоры, в которых и стена и крыша были из ветвей. Ажурные элементы самого каркаса делали берсо декоративным и в холодное время года.Конечно, на дачном участке такой элемент будет смотреться массивно и отберет все свободное пространство, поэтому лучше заменить его перголой или аркой. А вот в огромном саду можно высадить в 2 ряда несколько ив и установить высокие металлические дуги, вокруг которых сформировать берсо. Правда, вам потребуется как минимум 7 лет и опыт в художественной стрижке деревьев, но вы сможете смело сказать, что такое только у вас и в Верхних садах Петергофа.Шпалеры для ежевики, огурцов, роз, гороха и других вьющихся и плетущихся растений могут быть очень разными. Чаще всего они выполнены в форме решетки, имеющей твердую рамку, однако есть и более простые решения, которые под силу даже неопытному дачнику.Если колотить и красить ничего не хочется, можно сделать примитивную шпалеру из 2 кольев и проволоки. Вбейте колья, брусья или куски трубы по торцам гряды, а между ними натяните несколько уровней проволоки или шпагата. Это может стать отличной опорой для огурцов в открытом грунте или других овощных культур. А вот в цветнике такое решение хоть и функционально, но не слишком оправдано из-за своей малой эстетичности.