В 50 лет её принимают за подружку сына

Лю Йелин начала работать в 1985 году, в возрасте 17 лет. С тех пор прошло больше трёх десятилетий. Теперь она – бывшая библиотекарша на пенсии, но выглядит абсолютно также.







Сияющая кожа, потрясающее тело и ни одной морщинки – совершенно юная внешность китаянки Лю поражает миллионы людей во всём мире.







Вы можете поверить, что этой женщине вот-вот исполнится 50?











Как только Лю опубликовала свои фото в местной соцсети, у неё немедленно появилось больше 75 тысяч фолловеров.







Лю и её сына часто принимают за влюблённую пару.







22-летний сын работает ассистентом в кинокомпании.







У Лю есть девиз: «Если тебе не нравится твой внешний вид, значит, ты недостаточно над ним трудился».







Лю признаётся, что её любимое занятие — это плавание под открытым небом, особенно зимой.







Лю считает, что выглядит молодо благодаря регулярным занятиям спортом на протяжении 30 лет. Она выгляди почти ровесницей своего сына.







Юную фигуру фолловеры смогли оценить благодаря множеству выложенных в сети её фото в бикини.







Один из фанатов Лю написал про неё статью и с тех пор она прославилась на весь мир.







Её внешность и активный образ жизни вдохновили многих.







С такой фигурой она может посоревноваться даже с супермоделями.







Лю говорит, что редко пользуется косметикой. Своей красотой она обязана занятиям спортом, особенно плаванию.











Лю занимается благотворительностью. На фото выше она держит удостоверение донора крови. Она говорит, что сдаёт кровь каждый год в свой день рождения.



















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