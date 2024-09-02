С нами не соску...
Борьба с бессонницей: как уснуть за несколько секунд


Бессонница выматывает больше, чем тяжёлый трудовой день. Нет ничего хуже целой ночи, проведённой с открытыми глазами и попытками посчитать баранов. Специальная дыхательная техника поможет погрузиться в сладкий сон буквально за несколько секунд.


Дыхательную технику «4-7-8» открыл Эндрю Вейл из Аризоны, который описал её как очень простой способ, не требующий времени и оборудования.
Он утверждает, что она помогает людям уснуть за 60 секунд благодаря тому, что нервная система успокаивается, стресс снимается и тело расслабляется.

Дыхательная техника «4-7-8»


Крепкий сон

1. Прежде чем начать, нужно кончиком языка коснуться альвеол верхних зубов. В таком положении он остаётся на протяжение всего упражнения.
2. Глубоко выдохните через рот, с напряжением, чтобы даже вырвался звук.
3. Закройте рот и тихонько вдыхайте через нос, считая про себя до 4.
4. Задержите дыхание и посчитайте до 7.
5. Выдохните через рот снова с напряжением, считая про себя до 8.
6. Снова вдохните и повторите весь цикл ещё 3 раза.
Совет. Вдох обязательно должен быть медленным и через нос, а выдох резким и через рот.

