Ледники швейцарских Альп стремительно тают: сравнение фотографий с разницей в 100 лет

Как не странно это звучит, но проблемы, связанные с глобальным потеплением, с одной стороны вызывают небывалый резонанс в современном обществе, а с другой – мало кто понимает что происходит. Чтобы наглядно показать, что это не очередные «страшилки» экологов, мы решили собрать фотографии альпийских ледников, сделанные неравнодушными исследователями в диапазоне 100 лет. Результат сравнения действительно оказался внушительным.
Глетчер Боссонс (Bossons) на северной стороне Монблана (Швейцарские Альпы, снимки 1880 и 2010 гг. | Фото: 4sport.ua.
Таяние ледников стало наиболее заметным критерием, по которому можно определить последствия изменения климата. Ученые и экологи бьют тревогу, ведь этот процесс является самым наглядным свидетельством идущего полным ходом потепления, которое кардинально влияет на всю систему гидроресурсов планеты.
Глечтер Трифт (Trift-Gletscher) в кантоне Вале (Швейцарские Альпы, снимки 1891 и 2010 гг). | Фото: 4sport.ua.
Чтобы иметь представление о масштабности проблемы, время от времени исследователи отправляются в те места, которые больше всего страдают от изменения климата. Так, например, сопоставление фотографий, сделанных в Альпах в разное время, наглядно показывает, что их незыблемая мощь катастрофически уменьшается, причем дальнейшие прогнозы тоже неутешительные.
Вид на гору Дент Бланш (Dent Blanche) с глетчера Ferpecle (Швейцарские Альпы, снимки 1900 г. и 2010 г.). | Фото: 4sport.ua.
Справка: Научно доказано, что за 170 последних лет площадь швейцарских ледников уменьшилась наполовину. В 1850 г. их площадь составляла 1 735 км², а к 2020 г. от них осталось лишь 890 кв². Совсем удручает тот факт, что скорость таяния с каждым годом возрастает. Если за первые 120 лет ледяная площадь в альпийском высокогорье уменьшилась на 400 кв², то за последние 50 – ледники уменьшились на 445 кв².
Вальтер Миттельхольцер (1894-1937) – швейцарский пилот и первый аэрофотограф. | Фото: cockpit.aero/ ©Schweizerisches Nationalmuseum.
С возникновением авиации у исследователей и ученых появилась уникальная возможность наблюдать за неутешительным процессом с неба. Совсем недавно мир потрясли новые снимки шотландского Университета Данди, который решил провести аэросъемку ландшафта той местности, которую фотографировал Вальтер Миттельхольцер (Walter Mittelholzer) 100 лет назад.
В Швейцарском Национальном музее на постоянной основе действует экспозиция, посвященная творчеству Вальтера Миттельхольцера. | Фото: cockpit.aero/ ©Schweizerisches Nationalmuseum.
Биографическая справка: Санкт-Галлен Вальтер Миттельхольцер (1894-1937) объединил авиацию и фотографию, превратив в прибыльную сферу бизнеса. Он был пилотом, автором книг, предпринимателем, медиа-звездой, соучредителем Swissair и фотографом. За свою короткую жизнь он снимал фильмы, делал фото- и видеоотчеты, писал книги и собрал огромную коллекцию фотографий, состоящую более чем из 18 тыс. снимков, которые он сделал, путешествуя по всему миру. Несмотря на то, что Миттельхольцер был заядлым пилотом, погиб он от обвала в шахте, снимая очередной свой шедевр.
Киран Бакстер на вертолете фотографирует те же места, что и Миттельхольцер 100 лет назад. | Фото: theguardian.com/ ©University of Dundee.
По сведениям редакции Novate.Ru, Киран Бакстер и Элис Уоттерстон пролетели над Монблан Боссонс, Мер де Гласи и Аржантье, сделав серию фотографий горного ландшафта, которые снимал в августе 1919 г. Вальтер Миттельхольцер. Опорными точками для геолокации стали горные пики и вершины, увиденные на фото своего предшественника.
Фото ледника Argentiere сделанное Миттельхольцером в 1919 г. и Кираном Бакстером в 2019 г. (Швейцарские Альпы). | Фото: dundee.ac.uk/ ©University of Dundee.
Один из участников научной экспедиции прокомментировал увиденное: «Масштабы потери льда стали очевидны, сразу же, как мы поднялись в небо, но только путем сравнения изображений, сделанных из одной точки, можно было увидеть перемены за последние 100 лет. Это было захватывающее и душераздирающее зрелище, особенно зная, что таяние сильно ускорилось за последние несколько десятилетий».
Ледник Мер де Глас в 1919 и 2019 гг. (Фото Walter Mittelholzer, ETH-Библиотека Цюриха / Dr. Kieran Baxter, University of Dundee). | Фото: dundee.ac.uk.
Своей работой исследователи наглядно продемонстрировали масштабы таяния ледников, которые стали еще одним доказательством того, как губительно влияет глобальное потепление именно на ледяные поля Альп.
Ледник Монблан Боссон в 1919 и 2019 гг. (Фото Walter Mittelholzer, ETH-Библиотека Цюриха / Dr. Kieran Baxter, University of Dundee). | Фото: theguardian.com.
В Швейцарии изучением этой проблемы занимается научно-исследовательский Центр изучения ледников «Glamos» («Das Schweizerische Gletschermessnetz»). Его ученые уже давно просчитали, что к концу этого века ледовые поля Швейцарии уменьшатся на 80-90%, причем избежать катастрофы уже не удастся, даже если и остановится процесс потепления.
В июле 2019 г. на вершине Монблана, на высоте 3,4 км. обнаружили живописное озеро, появление которого очень огорчило ученых. | Фото: meteoprog.ua.
Интересный факт: Ледники Швейцарских Альп являются основным источником пресной воды для большинства европейских рек, включая Рейн и Рону.
Гора Маттерхорн – одна из самых узнаваемых вершин в мире осталась без снега и льда. | Фото: photoblog.org.ua.
Ледник кантона Граубюнден на вершине Piz Palи (Швейцарские Альпы). | Фото: gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований, автор Сильвия Хамбергер.
Потеря площадей льда может привести к большим проблемам, связанным с использованием водных ресурсов. Мало того, что сразу несколько стран лишится источника чистой питьевой воды, так начнутся проблемы с выработкой электроэнергии, ведь талая вода участвует в производственных процессах.
Катастрофически быстрое уменьшение площади ледового поля на кантоне Grigioni (Швейцарские Альпы). | Фото: gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований, автор Сильвия Хамбергер.
Состояние ледника на горном массиве Бернина с разницей в 100 лет (Швейцарские Альпы). gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований, автор Сильвия Хамбергер.
Но и это еще не все, живописные склоны Альп и мощные ледяные поля как магнитом притягивают туристов, а это немалый доход в казну страну. Плюс ко всему таяние ледников приведет к повышению степени лавиноопасности в высокогорных регионах.
Ледники стали излюбленным местом для экскурсий. | Фото: luzernerzeitung.ch.
Схождение лавин за многовековую историю натворило и так немало бед, о которых говорят, чуть ли не ежедневные находки в местах таяния льда. Отступая, ледники раскрывают трагические тайны. За последнее время на склонах найдено немало обрывков одежды, деталей экипировки и даже фрагменты тел погибших, которые десятилетия находились под покровом льда.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии