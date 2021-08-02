Ледники швейцарских Альп стремительно тают: сравнение фотографий с разницей в 100 лет

Глетчер Боссонс (Bossons) на северной стороне Монблана (Швейцарские Альпы, снимки 1880 и 2010 гг. | Фото: 4sport.ua.

Глечтер Трифт (Trift-Gletscher) в кантоне Вале (Швейцарские Альпы, снимки 1891 и 2010 гг). | Фото: 4sport.ua.

Вид на гору Дент Бланш (Dent Blanche) с глетчера Ferpecle (Швейцарские Альпы, снимки 1900 г. и 2010 г.). | Фото: 4sport.ua.

Вальтер Миттельхольцер (1894-1937) – швейцарский пилот и первый аэрофотограф. | Фото: cockpit.aero/ ©Schweizerisches Nationalmuseum.

В Швейцарском Национальном музее на постоянной основе действует экспозиция, посвященная творчеству Вальтера Миттельхольцера. | Фото: cockpit.aero/ ©Schweizerisches Nationalmuseum.

Киран Бакстер на вертолете фотографирует те же места, что и Миттельхольцер 100 лет назад. | Фото: theguardian.com/ ©University of Dundee.

Фото ледника Argentiere сделанное Миттельхольцером в 1919 г. и Кираном Бакстером в 2019 г. (Швейцарские Альпы). | Фото: dundee.ac.uk/ ©University of Dundee.

Ледник Мер де Глас в 1919 и 2019 гг. (Фото Walter Mittelholzer, ETH-Библиотека Цюриха / Dr. Kieran Baxter, University of Dundee). | Фото: dundee.ac.uk.

Ледник Монблан Боссон в 1919 и 2019 гг. (Фото Walter Mittelholzer, ETH-Библиотека Цюриха / Dr. Kieran Baxter, University of Dundee). | Фото: theguardian.com.

В июле 2019 г. на вершине Монблана, на высоте 3,4 км. обнаружили живописное озеро, появление которого очень огорчило ученых. | Фото: meteoprog.ua.

Гора Маттерхорн – одна из самых узнаваемых вершин в мире осталась без снега и льда. | Фото: photoblog.org.ua.

Ледник кантона Граубюнден на вершине Piz Palи (Швейцарские Альпы). | Фото: gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований, автор Сильвия Хамбергер.

Катастрофически быстрое уменьшение площади ледового поля на кантоне Grigioni (Швейцарские Альпы). | Фото: gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований , автор Сильвия Хамбергер.

Состояние ледника на горном массиве Бернина с разницей в 100 лет (Швейцарские Альпы). gletscherarchiv.de/ © Коллекция Общества экологических исследований, автор Сильвия Хамбергер.

Ледники стали излюбленным местом для экскурсий. | Фото: luzernerzeitung.ch.