Почему Трансполярная магистраль стала самым ненужным дорожным проектом СССР



Железнодорожная система Сибири, однако она так и не случилась. /Фото: amusingplanet.com, wikidata.org Железнодорожная система Сибири, однако она так и не случилась. /Фото: amusingplanet.com, wikidata.org

В советскую эпоху необъятные просторы страны активно осваивали, а для этого строилось множество дорог. Вот только далеко не все из них оказались действительно успешными. Так случилось с одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов сталинских времён в СССР, известным как Трансполярная магистраль. В советскую эпоху необъятные просторы страны активно осваивали, а для этого строилось множество дорог. Вот только далеко не все из них оказались действительно успешными. Так случилось с одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов сталинских времён в СССР, известным как Трансполярная магистраль.Вместо грандиозной системы рельс и курсирующих на них поездов по Северу страны остались лишь руины и говорящее прозвище - «Мёртвая дорога».



Дорога, которая никуда не привела. /Фото: francais.radio.cz Дорога, которая никуда не привела. /Фото: francais.radio.cz

Справедливости ради, стоит уточнить, что задумка создать северную железнодорожную систему принадлежит совсем не советским властям, а ещё царским. Однако в дореволюционные времена дальше проектирования на бумаге дело не пошло: климат был слишком суровым, тогда как технологии - недостаточно развитыми. Зато к концу Второй мировой войны, когда у Советского Союза был опыт в построении таких грандиозных логистических проектов, к старой идее вернулись уже серьёзно.



Дорогу на Сибири по вечной мерзлоте хотели построить ещё при Российской империи. /Фото: lgt.ru Дорогу на Сибири по вечной мерзлоте хотели построить ещё при Российской империи. /Фото: lgt.ru

К тому же, создание хорошей транспортной системы в северных регионах СССР было очень актуальной задачей по нескольким причинам. Во-первых, события войны показали, насколько северные границы были недостаточно укомплектованы, а во-вторых, был начат новый виток добычи полезных ископаемых из Сибири, например, никеля, а вывозить его было трудно. В итоге уже к 1947 году запустили реализацию проекта так называемой Трансполярной магистрали.



Карта путей, которые планировалось построить. Карта путей, которые планировалось построить./Фото: ru.wikipedia.org

По масштабам задача стояла очень амбициозная: по информации редакции novate.ru, планировалось построить 1260 километров железнодорожных путей, в первую очередь, для связи населённых пунктов Салехард и Игарка. Однако размеры магистрали - это не единственная особенность истории этого проекта. Дело в том, что строить объект доверили Главному управлению лагерного железнодорожного строительства системы ГУЛАГ, то есть, магистраль буквально строили заключённые.



Заключённые во время строительства Трансполярной магистрали. /Фото: amusingplanet.com Заключённые во время строительства Трансполярной магистрали. /Фото: amusingplanet.com

Чтобы воплотить в жизнь такую грандиозную идею, использовали значительную рабочую силу из лагерей - согласно выводам историков, количество заключённых, строивших Трансполярную магистраль может варьироваться в пределах от 120 до 300 тысяч. И люди эти трудились практически в нечеловеческих условиях: мало того, что в Сибири в принципе холодно, так ещё и жили они даже не в бараках, а прямо на местах в палатках или полуземлянках, а работать приходилось только примитивными орудиями - лопатами, кирками и тачками.



Возведение дорог проходило буквально вопреки всему. /Фото: gulag.online Возведение дорог проходило буквально вопреки всему. /Фото: gulag.online

В подобных условиях, да ещё и под гнётом сверхкоротких сроков выполнения работ, выполнить задачу действительно качественно было просто нереально. Более того, по данным редакции novate.ru, подбор материалов также был, мягко говоря, халатным: брали неоднородные типы рельс из разных мест и созданных по разным стандартам, а на некоторых участках вообще использовались деревянные элементы. Не меньше проблем было и со сложным ландшафтом - вечная мерзлота нестабильна, поэтому проложить там пути раз и навсегда не удавалось, их постоянно чинили.



Как только мерзлота тундры таяла, пути просто тонули. /Фото: gulag.online Как только мерзлота тундры таяла, пути просто тонули. /Фото: gulag.online

Впрочем, каким-то невероятным образом, путём нечеловеческих усилий меньше чем за шесть лет умудрились проложить около половины путей, а основные железнодорожные станции отстраивали и адаптировали под приём будущих поездов. Вот только план пустить транспорт по построенным участкам уже к следующему году так и не был реализован. А причиной тому историки обычно называют смерть главного вдохновителя проекта, Иосифа Виссарионовича Сталина.



Не стало Сталина, «заржавела» и идея магистрали. /Фото: short-history.com Не стало Сталина, «заржавела» и идея магистрали. /Фото: short-history.com

Как только вождя народов не стало, довольно быстро оказалось, что проект Трансполярной магистрали толком никому и не нужен больше. Не прошло и месяца с кончины Сталина, как по инициативе Совета Министров СССР строительство было полностью остановлено. По мнению высшего руководства, эта логистическая система на тот момент была просто неактуальна и нерентабельна, якобы был слишком масштабным для региональных потребностей.



От мегапроекта остались одни руины. /Фото: petapixel.com От мегапроекта остались одни руины. /Фото: petapixel.com

Справедливости ради, стоит уточнить, что один участок Трансполярной магистрали всё-таки ввели в эксплуатацию - это маршрут Чум - Лабытнанги. А вот всё остальное просто забросили, причём не только ненужные пути: даже оборудование и технику вроде локомотивов оставили на тех же местах, а заключённых вернули в лагеря. В результате остатки недостроенного суперпроекта Сталина стали медленно разрушаться или погружаться в оттаявшую тундру, а в народе бессмысленный проект получил меткое и зловещее прозвище «Мёртвая дорога».