От съёмок в фильмах для взрослых до звезды «Игры престолов»: Зигзаги судьбы Сибель Кекилли

Первый же фильм, в котором появилась на большом экране и сыграла главную Сибель Кекилли, стал обладателем главного приза Берлинского кинофестиваля, а её роль Шаи в «Игре престолов» лишь укрепила славу актрисы и любовь к ней поклонников. Но жизнь Сибель очень долго вовсе не была похожа на сказку, а когда к ней пришла популярность, тут же всплыли на поверхность и стали достоянием широкой общественности не слишком лицеприятные факты из жизни актрисы. Некоторые СМИ даже пытались раздуть большой скандал из-за съёмок Сибель в фильмах для взрослых.
Стечение обстоятельств
Сибель Кекилли.
Она появилась на свет в семье турецкого происхождения, но родители девочки придерживались весьма свободных взглядов. За три года до появления Сибель на свет её семья перебралась в Хайльбронн, Баден-Вюртемберг, где впоследствии и росла будущая актриса. У родителей были все основания гордиться дочерью, ведь она училась полностью самостоятельно и при этом была одной из лучших в классе. Школу она окончила с отличием и могла бы поступить при желании в любой университет, но в семье, помимо Сибель, подрастали ещё пятеро детей, а родители её были простыми рабочими с весьма скромными доходами. Мама всю жизнь работала уборщицей, отец служил на фабрике.
Сибель Кекилли.
Девочка, с отличием окончившая школу, решила поступать не в престижный колледж, а на курсы, которые позволили бы ей стать сертифицированным специалистом по государственному управлению в местной городской администрации. Завершив обучение, она работала помощником администратора в мэрии Хайльбронна. В 19 лет она вышла замуж за молодого человека по имени Стефан. На свадьбу он взял кредит в 15 тысяч евро, а после Сибель вынуждена была работать день и ночь ради того, чтобы расплатиться с долгами. После окончания рабочего дня в мэрии девушка торговала овощами на улице, а в выходные служила официанткой.
Сибель Кекилли.
Через пару лет девушка вместе с мужем переехала из Хайльбронна в Эссен, где снова бралась за любую работу, от уборщицы до менеджера ночного клуба. В последнем она освоила танцы go-go, потом стриптиз и стала подрабатывать ещё и этим, а время от времени выступала в качестве фотомодели. Яркая чувственная Сибель просто не могла не привлечь внимание создателей фильмов для взрослых, которые всё чаще предлагали ей стать актрисой. И в какой-то момент будущая звезда всё же дала своё согласие, так как ей очень нужны были деньги.
Сибель Кекилли.
Она снималась в фильмах для взрослых всего около полугода, появилась в десяти картинах и завершила свою карьеру в этой сфере в тот же день, когда отдала последний долг. Вскоре Сибель Кекилли развелась с мужем и, наконец, вздохнула свободно, решив забыть обо всём, что было в её жизни до этого момента и начать всё с чистого листа.
Шаг на вершину
Сибель Кекилли.
Однажды в торговом центре в Кёльне к Сибель подошёл незнакомый мужчина, пригласивший её на кастинг на роль главной героини в фильме Фатиха Акина «Головой об стену». Поначалу девушка отнеслась к предложению с лёгким недоверием, но на кастинг всё же пошла. Кажется, она покорила не только режиссёра, но и всю съёмочную группу. Правда, знаний и мастерства ей явно не хватало для такой серьезной роли, и Сибель сразу после утверждения своей кандидатуры поступила на актёрские курсы.
Сибель Кекилли.
Сибель этот проект дался очень непросто, помимо чисто технических и человеческих сложностей она перенесла операцию во время съёмок в Турции, но все её мучения были не напрасны. Фильм имел оглушительный успех, завоевал несколько призов на международных кинофестивалях и сделал актрису знаменитой. У славы её была и обратная сторона: журналисты не упустили шанс узнать все подробности из жизни актрисы до съёмок в ленте и поспешили их обнародовать.
Сибель Кекилли.
Самым болезненным для неё оказался разрыв с родителями, которые не смогли простить дочь за такой позор. Сибель Кекилли за годы трудностей научилась держать удар, но всё происходящее причиняло ей страдания. Она даже не могла сполна насладиться обрушившейся на неё славой. На вручении приза Bambi Award актриса произнесла трогательную приветственную речь, во время которой призналась, что она стала жертвой грязной кампании и эмоциональному насилию со стороны СМИ. Позже Германский совет по делам прессы (Deutscher Presserat) выступил с осуждением развёрнутой против актрисы травли со стороны издания Bild-Zeitung и обязал руководство прекратить обсуждение прошлой жизни актрисы.
Сибель Кекилли.
Впоследствии актриса снялась почти в полутора десятках фильмов, завоевала множество международных призов и наград за свои роли. Второй виток славы пришёл к ней после выхода на экраны культового сериала «Игра Престолов», где Сибель сыграла куртизанку из Речных земель, ставшую любовницей Тириона Ланнистера. Сибель на самом деле влюблена в свою профессию, каждый раз она отдаётся роли без остатка и получает заслуженное признание от зрителей и критиков.
Сибель Кекилли.
Также актриса занимается общественной деятельностью, она активно поддерживает организацию «Земля женщин», выступающую против любого насилия и дискриминации в отношении представительниц прекрасного пола. Сибель Кекилли заявила на одном из мероприятий о том, что насилие, эмоциональное, физическое и психологическое остаётся частью культурного наследия ислама, чем вызвала протест со стороны посла Турции в Германии. Тем не менее актриса точно знала, о чём говорила, ведь она испытала всё это на себе, и это при том, что воспитывалась в семье с относительно свободными взглядами.
Сибель Кекилли.
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