4 дачных тренда

В современном мире дача – не только бесконечные грядки и прополка, а место для отдыха и восстановления сил. И совсем неудивительно, что практически каждому дачнику хочется, чтобы участок радовал глаз, не требуя постоянного ухода и затрат. Что вполне логично и реально. Рассказываем, как добиться желаемого результата.

Забудьте про экзотику

Сад из гравия

Луг вместо газона

Декоративный огород

Нынче в тренде природный стиль.Всё больше дачников отказываются от капризных экзотических растений в пользу видов, которые веками росли в наших широтах. Такой подход упрощает уход за садом, помогая сохранить естественное природное равновесие. Местные деревья, кустарники и многолетники прекрасно приспособлены к климату, легче переносят засуху, сильные дожди и зимние морозы – не забывайте об этом.Выбирайте неприхотливые растения.Особенно ценятся растения, которые становятся частью местной экосистемы. Они служат источником пищи для птиц, привлекают пчёл, шмелей и бабочек, а также создают естественные укрытия для полезных насекомых.Такие растения очень полезны для экосистемы.Для создания такого уголка не нужно полностью переделывать участок. Достаточно постепенно заменять самые капризные культуры более устойчивыми аналогами. Например, вместо декоративных заморских кустарников можно высадить калину или бузину, а часть газона отвести пол луговые цветы и декоративные злаки. Они сохраняют свою красоту даже в самые жаркие летние дни и отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям. Так же стоит присмотреться к ивам, берёзам, рябине, золотарнику, нивянику, вербейнику, люпину.Сад из гравия.Если лето в вашем регионе слишком жаркое, обратите внимание на гравийные сады. Такой способ оформления участка давно используется в странах с засушливым климатом и отлично показывает себя там, где обычные цветники быстро теряют привлекательность без регулярного полива. Слой гравия, мелкой гальки или щебня защищает почву от перегрева, помогает дольше сохранять влагу после дождя и заметно сокращает количество сорняков.Стильно, современно, практично.Ещё одно преимущество – долговечность. Гравий не требует ежегодного обновления и не выгорает на солнце на протяжении многих лет. Такие композиции эффектно смотрятся вдоль дорожек, на склонах, в рокариях и на участках с бедной почвой, где многие экзотические культуры чувствуют себя не лучшим образом.Такие сады просты и неприхотливы в уходе.Для посадки лучше выбирать растения, которые привыкают к недостатку влаги и хорошо растут на открытом солнце. Чтобы цветник выглядел естественно, растения лучше высаживать небольшими группами, сочетая разные формы и оттенки листвы. Серебристая полынь прекрасно контрастирует с насыщенной зеленью злаков, а компактные очитки и молодило добавляют композиции фактурности. В результате получается современный и устойчивый к погодным капризам сад, сохраняющий привлекательность даже в периоды продолжительной засухи.Луговые травы и цветы.Ровный английский газон выглядит эффектно только на картинках. На самом же деле он требует постоянной стрижки, полива, подкормок и борьбы с сорняками. Намного практичнее создать луговой газон, который будет радовать глаз буйством красок и неприхотливостью.Газон из клевера.Основу лугового газона обычно составляют устойчивые злаковые травы, которые хорошо переносят перепады погоды. Клевер отлично для этого подойдёт. Его корни помогают удержать влагу в почве, а сами растения остаются зелёными даже в периоды продолжительной жары. Кроме того, клевер способен накапливать азот, постепенно улучшая качество грунта без дополнительных удобрений.Луговой газон.Чтобы лужайка выглядела ухоженно, достаточно время от времени подкашивать основные дорожки и зону отдыха, а остальную территорию оставить как есть. В цветущей траве охотно селятся бабочки, шмели и другие опылители, помогающие садовым растениям.Газон из полевых цветов.Ещё одно достоинство лугового газона– его устойчивость к вытаптыванию и быстрому восстановлению после неблагоприятной погоды. Даже если часть травы подсохнет в жару, после дождей она быстро возвращает свежий вид.Декоративный огород.Ещё недавно овощные грядки старались разместить подальше от зоны отдыха, а декоративные клумбы существовали отдельно от огорода. Сегодня всё больше дачников объединяют красоту и практичность, высаживая съедобные культуры рядом с цветами, кустарниками и декоративными травами.Современные грядки отлично сочетаются с декоративными растениями.Многие овощи, ягоды и пряные травы ничуть не уступают пышно-цветущим растениям по внешнему виду. Яркие листья мангольда, насыщенная зелень базилика или пушистые кустики тимьяна способны украсить цветник не хуже привычных однолетников. При этом растения не только радуют глаз, но и регулярно дают урожай.Садовые композиции.Такая посадка растений избавляет от чёткой границы между садом и огородом. Вместо отдельных зон появляется единое пространство, где каждый элемент выполняет сразу несколько задач. В результате участок превращается в настоящий источник свежей зелени, ягод и ароматных трав на протяжении всего сезона.