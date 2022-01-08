«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

С нами не соскучишься!





Испытать на себе, что такое море пива, довелось жителям Лондона. Однако для британцев это не было поводом для купания в пиве и веселых гуляний в течение нескольких дней подряд



Испытать на себе, что такое море пива, довелось жителям Лондона. Однако для британцев это не было поводом для купания в пиве и веселых гуляний в течение нескольких дней подряд , а принесло им много бед.

На пивоварне «Мо и компания» (Meux and Company) на Тотенхем-Корт-Роуд

Пивоварня «Подкова», Тотенхем-Корт-Роуд через 15 лет после трагедии, 1830 год

Паб «Холборн Уиппет»