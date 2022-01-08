«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

Испытать на себе, что такое море пива, довелось жителям Лондона. Однако для британцев это не было поводом для купания в пиве и веселых гуляний в течение нескольких дней подряд, а принесло им много бед.
Сегодня мало кто знает и помнит о пивном цунами, обрушившемся на город 17 октября 1814 года после того, как на одном из пивных заводов взорвался огромный чан. Целое море прекрасного темного напитка залило лондонские улицы.
История же эта такова...
На улице Тотенхем-Корд-Роуд находилась знаменитая пивоварня «Лошадиная подкова», владельцем ее был Генри Мо (Meux and Company Horse Shoe Brewery).
Особенно славилась эта пивоварня своим портером.
Этот сорт пива, созданный в Лондоне в начале XVIII века для бедных слоев населения, дешевый и питательный, полюбился носильщикам, работавшим в порту, отсюда он и получил свое название – Porter. Портовые рабочие, как правило, в обед выпивали по 2 литра этого пива, утоляя жажду, поскольку чистая питьевая вода была дефицитом.
Но вскоре портер завоевал популярность и в других странах, и вот уже три столетия это густое темное пиво является гордостью Британии.
На пивоварне «Мо и компания» (Meux and Company) на Тотенхем-Корт-Роуд
В качестве резервуара для брожения, наряду с другими емкостями, на этой пивоварне в течение тридцати лет использовали гигантских размеров чан, высотой 6 метров и диаметром 18. Скрепляли его 29 обручей, каждый из которых весил несколько тонн.
В тот день, 17 октября, на пивоварне случилась поломка - на огромном чане, в котором бродило пиво, лопнул один из защитных обручей. Подобное ранее уже происходило, и не один раз, не приводя при этом к серьезным последствиям. Поэтому дежурный по складу, не придав инциденту особого значения, оставил записку, чтобы вызвали рабочих для ремонта чана, и ушел, надеясь, что все обойдется.
Но на этот раз не обошлось...
Один за другим стали лопаться и все остальные обручи, а спустя примерно час раздался оглушительной силы взрыв. Бак разорвало, и мощный поток портера вперемешку с кусками дерева и металла от разлетевшегося чана, пробив стену полуметровой толщины, хлынул наружу...
Волна высотой в 4.5 метра и весом около 800 тонн буквально за секунду разрушила два дома, находящиеся напротив пивоварни, а затем, также сметая все на своем пути, прокатилась почти по всему району Сент-Джайлс.
В то время этот район, являющийся пристанищем для ирландских иммигрантов, считался одним из беднейших в столице. Люди ютились здесь в небольших деревянных домах по несколько семей, селились они даже в подвалах.
Последствия этого пивного цунами – разрушенные дома, оказавшиеся под руинами люди - напоминали собой картину после страшного землетрясения.
Всего тогда погибло восемь человек: одну девочку буквально раздавило волной, шестерых затопило в подвале, а один умер от алкогольного отравления, проведя долгое время в затопленном помещении.
Жертв могло быть гораздо больше, но, к счастью, в то время многие находились на работе в других районах города.
В то же время многие жители Лондона, не в силах устоять перед таким щедрым подарком судьбы, старались набрать как можно больше пива, хватая все, что попадалось под руку - тазики, ведра, некоторые даже замачивали в нём свою одежду...
А потом напивались, дебоширили и забывали о случившейся ужасной катастрофе...
Суд, состоявшийся по этому делу, вины владельца пивоварни в случившемся не признал. "На всё воля божья..." - сказал судья при оглашении приговора.
Пивоварня «Подкова», Тотенхем-Корт-Роуд через 15 лет после трагедии, 1830 год
До конца XIX века «Подкова» еще продолжала лидировать в производстве портера, но в 1921 году этот огромный завод в самом центре Лондона все же закрыли, а производство решили перенести в другое, более подходящее для этих целей место.
Теперь это один из престижных районов Лондона, а история, произошедшая здесь двести лет назад, почти забылась.
Но ежегодно в пабе «Холборн Уиппет» к 17 октября в память о страшном потопе варят особый сорт темного пенного напитка.
Паб «Холборн Уиппет»
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии